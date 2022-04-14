«Звонил в нетрезвом виде, общался свысока». Скандальное обвинение Самедова в харрасменте

Агент Полина Лельчук выступила с обвинением в адрес бывшего футболиста Александра Самедова. По словам девушки, экс-селекционер «Локомотива» нарушал границы в общении.

Что сказала Лельчук

Агент заявила, что бывший полузащитник сборной России постоянно с ней флиртовал, когда они беседовали по рабочим вопросам. Лельчук отметила, что периодически Самедов звонил в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам. Он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока. Самедов спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы — это всё за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном… Ещё Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос.

Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно и они под присмотром. Делалось это всё методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить», — приводит слова Лельчук «Матч ТВ».

Помимо этого, агент сказала, что Самедов завышал зарплаты молодым футболистам, обещая лоббирование в основу. По словам Лельчук, Александр заставил молодых игроков уйти из академии и набрал вместо них посредственных игроков.

Александр Самедов на трибуне стадиона в Черкизове Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чем Самедов занимался в «Локомотиве»

Самедов занял пост селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу в январе 2021 года. Комментируя возвращение в столичную команду, Александр рассказал, что будет входить в его обязанности. «Оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», — говорил тогда Самедов.

В апреле 2022 года Александр покинул занимаемую должность. Он сообщил «Чемпионату», что разошёлся с клубом по обоюдному согласию. А потом рассказал коллегам с «РБ Спорт» о причинах расставания: «Это решение определённых людей, с которыми, видимо, я не сработался. Можно без фамилий? Пусть это будут определённые люди. Было многое сделано, приглашено много молодых ребят. Желаю всего самого лучшего именно этим ребятам. Я занимался молодёжью. Если взять основную команду, то те игроки, которые были приобретены, на мой взгляд, не совсем то, что нужно было «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все. Очень большие деньги потрачены», — цитирует Самедова «РБ-Спорт».

Как бывший селекционер «Локомотива» отреагировал на обвинения Лельчук

Александр ограничился одним предложением: «Ну смотрите, есть паразиты, которые к футболу никакого отношения не имеют», — сказал Самедов «Чемпионату». Любопытно, что за несколько дней до ухода Самедов в похожем ключе ответил на критику Владимира Кузьмичёва. Бывший директор академии «Локомотива» в интервью «Матч ТВ» сказал, что уход Максима Мухина и Никиты Иосифова — вина Самедова. Первый в мае 2021 года подписал контракт с ЦСКА, а второй летом перешёл в испанский «Вильярреал». «Слова Кузьмичёва? Кто это? Я не знаю, кто это. Это человек, никак не связанный с футболом», — сказал Самедов «Чемпионату».