«Краснодар» побеждает молодёжью: миф это или нет?

После массового ухода легионеров «Краснодар» провёл пять матчей в чемпионате России: одержал три победы, сыграл вничью и проиграл «Динамо» (0:1). 10 очков из 15 возможных – отличный результат для команды, которой пришлось аврально перестраиваться по ходу сезона из-за потери девяти иностранцев (на Transfermarkt состав «быков» подешевел на € 71,5 млн). К примеру, в конце 2021 года южане гораздо более мощной и дорогой обоймой набрали всего восемь очков в шести матчах. Но правомерны ли разговоры о том, что весенний «Краснодар» выезжает в основном за счёт молодёжи? Мы проверили.

Какой был средний возраст игроков «Краснодара» в конце 2021 года

Сейчас средний возраст игроков «Краснодара» составляет 24,6 года. Однако этот показатель не совсем корректен, поскольку в расчёт берутся и четыре футболиста, приостановившие контракт – Кайо, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба и Эрик Ботхейм. Без них команда «помолодела» на два месяца – несущественная разница. Если сейчас «Краснодар» делит пятое место с «Рубином» по этому параметру, то без четвёрки уехавших занимает четвёртую позицию в лиге.

Показательнее другие цифры — средний возраст футболистов, непосредственно выходящих на поле. Так вот, в трёх последних матчах «Краснодара» в 2021 году он был намного выше средневзвешенного: 27,1 против «Химок», 26,4 — против «Сочи» и 26 — против «Нижнего Новгорода».

Какой был средний возраст игроков «Краснодара» на сборах

«Краснодар» не провёл ни одной официальной встречи при Даниэле Фарке, поэтому средний возраст игроков при нём можно рассчитать только в товарищеских матчах. Мы взяли последние три встречи «быков» на сборах: «Мальмё» (26,2), «Сарпсборг 08» (25,2), «Ростов» (25,9). Уже заметны изменения, но несущественные.

Какой средний возраст игроков «Краснодара» сейчас

Последние три матча «Краснодар» провёл с переменным успехом: ничья в гостях с «Уфой» (1:1), поражение дома от «Динамо» (0:1) и победа на выезде над «Рубином» (1:0). В первом случае средний возраст «быков» составлял 26,5 лет, во втором – 24,9, в третьем – 23,6.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что касается наполнения состава после вынужденной перезагрузки, то в обороне вместо Кайо и Рамиреса стали играть Александр Мартынович и Евгений Чернов. Гжегожа Крыховяка в полузащите заменил Никита Кривцов, действующий рядом с Александром Черниковым и лидером команды Эдуардом Сперцяном. Заиграл после травмы Юрий Газинский, принявший участие в четырёх последних матчах. А в линии атаки только Алексей Ионов сохранил своё место. Легионеров впереди заменили Владимир Ильин и Ираклий Манелов. В последних матчах в полузащиту и нападение выходили Алекс Мацукатов, Джонатан Окоронкво и Олакунле Олусегун.

Подводя итоги, можно сказать, что состав команды действительно помолодел – с 26,5 лет зимой до 25 весной. Только в последнем матче в основе дебютировали Олег Исаенко (22 года) и Сергей Волков (19), который забил победный мяч «Рубину». Игровое время получил Алекс Мацукатов (22). Никита Кривцов (19) сыграл шесть из 13 матчей в старте в этом сезоне, пять из которых — в этом году. Пять туров подряд на поле выходит Ираклий Манелов (19), оформивший ассист в игре с «Уралом». Мечта Сергея Галицкого о костяке из воспитанников уже не выглядит утопией.