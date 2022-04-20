ЦСКА внезапно посыпался. Что надо поменять перед дерби со «Спартаком»?

На стартовом весеннем отрезке футбол, результаты ЦСКА и яркая игра его зимних новичков оставляли очень мощное впечатление. Кому-то казалось, что команда способна побороться даже за золото – прослеживались класс футболистов, общий кураж и неоспоримый потенциал. Пик восхищения армейцами пришёлся на матч с «Рубином», который завершился уничтожением соперника – 6:1. Это была пятая победа ЦСКА подряд во всех турнирах.

Но дальше всё вдруг начало ломаться. После «Рубина» команда Алексея Березуцкого не смогла выиграть в трёх турах подряд, хотя встречалась с не самыми великими соперниками – «Уралом» (2:2), «Химками» (2:4) и «Уфой» (1:1). И здесь уже вряд ли можно говорить о случайности – налицо грустная тенденция. Вопрос борьбы за чемпионство уже неактуален, но взять Кубок России всё ещё реально. Главное – провести анализ и внести необходимые коррективы.

Что же произошло с ЦСКА в последние недели?

Какую команду вообще хочет построить Березуцкий

Перед выявлением игровых проблем хочется ещё раз подчеркнуть основное направление, по которому развивается нынешний ЦСКА. В отличие от осеннего периода, когда у красно-синих был гибрид, подстраивающийся под соперников и не обладающий поставленным футболом первым номером, сейчас Березуцкий пробует строить команду, много владеющую мячом, доминирующую, стабильно пытающуюся играть с позиции силы. Именно поэтому среди зимних трансферов сплошные «игровики» — Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен. Последний – с натяжкой, но на самом деле у него очень неплохой плеймейкинг по меркам большинства «нижних» опорников РПЛ. По этой же причине принимаются любопытные тактические решения:

команда играет без чистого форварда даже после выздоровления Заболотного;

Языджи исполняет роль «ложной девятки» и много работает в глубине или на флангах, помогает насыщать нужные зоны;

Карраскаль получает свободу перемещений;

игроки, не обладающие уникальным комбинационным складом, пока не пользуются доверием тренера. На замене сидит сверхбыстрый и техничный, но прямолинейный и нестабильный в решениях Эджуке. Потерял гарантированное место на поле Мухин (как минимум потому, что Гбамен лучше него с мячом). Про Заболотного мы написали выше;

иногда Березуцкий не боится принимать совсем странные решения. Например, внедрение Медины в опорную зону в пару с Гбаменом. Это случилось в матче с «Уралом», планировалось, что парагваец улучшит вывод мяча из глубины поля, но закончилось всё оглушительным провалом в центре. В Уфе Зайнутдинов внезапно стал центрфорвардом – этот замысел тоже поняли не все.

Братья Березуцкие Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ниже – таблица атакующих показателей ЦСКА в весенних турах. Понятно, что в большинстве случаев команда встречалась с соперниками ниже уровнем, но общая картина ясна: армейцы много владеют мячом и имеют высокую среднюю точность передач. Доля длинных пасов – ниже среднего. А вот по объёму ударов и их весу в модели xG (особенно если вычесть три пенальти) эпизодически возникают вопросы.

Соперник ЦСКА Владение мячом Точность передач Доля длинных передач Удары (в створ) Суммарный NPxG (без учета пенальти) «Уфа» (г) – 1:1 66,81% 86,89% 12,62% 12 (6) 1,02 «Химки» (г) – 2:4 63,58% 83,65% 7,89% 9 (4) 1,12 «Урал» (д) — 2:2 64,21% 84,30% 7,05% 13 (6) 1,44 «Рубин» (д) – 6:1 60,09% 82,51% 8,48% 19 (9) 2,15 «Локомотив» (г) – 2:1 56,13% 80,78% 15,56% 17 (8) 3,67 «Нижний Новгород» (д) — 1:0 68,97% 83,90% 6,61% 22 (5) 1,9 «Спартак» (г) – 2:0 43,50% 83,16% 10,1% 8 (4) 0,64

Резюмируя: в сегодняшнем ЦСКА заметен ощутимый крен в сторону атаки. Команда пробует интересные варианты построений, максимально задействует всех творческих футболистов, где-то даже в ущерб балансу.

Ключевые алгоритмы позиционной атаки ЦСКА

В позиционной атаке у ЦСКА сегодня прослеживаются следующие алгоритмы:

быстрое хождение мяча между тремя центральными защитниками, попытка смещений оборонительных линий соперника, провокация появления горизонтальных коридоров при помощи разворотов;

диагонали на высоко поднимающихся латералей, их выполняют как опорник Гбамен, так и центральные защитники;

насыщение центральной оси за счёт смещений номинальных фланговых игроков Карраскаля и Медины, а также уходов в глубину центрфорварда Языджи. После комбинационных взаимодействий и стягивания соперника к центру часто следуют разворот на фланг и подготовка ситуации для навеса или прострела;

свободные перемещения Языджи по полю. В Уфе он, к примеру, часто уходил в правый полуфланг, менялся позициями с Марио Фернандесом, получал мяч в широкой позиции – а оттуда либо пробовал навешивать и крутить в створ, либо искал варианты в середине;

смена позиций между Обляковым и Карраскалем слева. Карраскаль держит ширину, Обляков врывается в центр в переднюю линию. Идеально прошло в эпизоде с первым голом в ворота «Химок» — именно вбежавший в штрафную Обляков прострелил вдоль вратарской на Ушакова;

вертикальные передачи в переднюю линию и рывки одного из фланговых игроков или опорников под сброс.

Иногда всё работает суперэффективно, на примере матча с «Рубином» мы увидели мощь обновлённой атаки армейцев. Тогда у команды получилось вообще всё – прошли забросы из глубины, залетели дальние удары, завершились успехом фланговые прострелы. В играх с «Уралом», «Химками» и особенно «Уфой» всё было гораздо скромнее.

А так ли уникальна атака ЦСКА с Языджи в роли «ложной девятки»?

Березуцкий стал наигрывать Языджи в центре нападения во время кубкового матча с «Сочи» — Заболотный получил травму, других явных вариантов в передней линии у команды не нашлось. Формально мы видим, что Языджи приносит пользу на любых позициях – восемь голов говорят сами за себя. Для центрфорварда у него есть голевое чутьё, умение подкараулить момент и исполнить его, плюс он неплохо влетает в штрафную как первым темпом, так и вторым.



Но всё же складывается впечатление, что в некоторых матчах ЦСКА требуется более профильный нападающий. Такой, который постоянно оказывает давление на чужую линию обороны, ставит спину, дёргает защитников открываниями за спину, выигрывает позицию для удара после фланговых передач. Или хотя бы убегает на дистанции. Языджи – немного другой. Он не слишком любит игру спиной к чужим воротам и мощное давление, очень часто покидает переднюю линию, смещается в глубину для помощи в розыгрыше или уходит к правому флангу.

Юсуф Языджи Фото: pfc-cska.com

В таких эпизодах важно, чтобы партнёры заполняли освободившуюся зону, но это у ЦСКА происходит не всегда. Как итог – чужие центральные защитники не ощущают реального давления. Примерно такую картину мы наблюдали весь матч в Уфе, и на выходе ЦСКА при подавляющем территориальном преимуществе нанёс восемь ударов из штрафной и набил 1,02 xG. А единственный гол пришёл с углового.



Полагаю, последние матчи должны заставить Березуцкого переосмыслить позицию Языджи на поле. Пока у его команды нет уникальной структуры, позволяющей вытягивать чужих защитников за счёт уходов турка в середину и сразу же заполнять освободившееся пространство. Владение ЦСКА в трёх последних турах слишком часто было стерильным, пространство взламывалось средне.



Вероятное решение проблемы в дерби со «Спартаком» — внедрение силового форварда Заболотного и расположение Языджи в зоне под ним. Влияние Юсуфа на игру может лишь возрасти. Он обожает работать вторым темпом.

У Карраскаля всё те же проблемы – яркость при недостаточной эффективности

В одном из предыдущих обзоров на колумбийского новичка мы писали, что с точки зрения влияния на атакующую игру он, вероятно, самый сильный в сегодняшней команде. Но ему не хватало голов – если Языджи забивал и делал результат, то Карраскаль отмечался дриблингом, эффектными передачами, подготовительными действиями.



Прошёл почти месяц – ситуация ничуть не улучшилась. Может, стала даже хуже. Влияние Карраскаля на общую структуру визуально стало чуть ниже (возросло количество невынужденных потерь и неоптимальных действий), тогда как из результативных баллов у него – всего лишь один гол в матче с «Рубином». Суммарно в ЦСКА колумбиец нанёс уже 26 ударов, из них 17 – из пределов штрафной, но реализация нивелирует все его старания.



Более того, во многом из-за плохого исполнения моментов Карраскалем ЦСКА проиграл «Химкам». У Хорхе были шикарные возможности и при 0:0 (два удара с близкого расстояния), и при 0:1 (удар головой выше пустого угла), и при 2:2 («парашютик» при выходе один на один – неудачный).

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие выводы? Велик соблазн продолжать ставить Карраскаля в основу и в дальнейшем, слишком уж легко он создаёт моменты самостоятельно и слишком хороший атакующий объём имеет. По 10 обводок за игру и по шесть передач в штрафную – это сильно. Но Карраскаль не даёт результат, его «невезение» стало хроническим, а потерь и недисциплинированных возвратов назад становится всё больше.

Гбамен и его ненадежность

Провалы в опорной зоне – главная причина неудачи ЦСКА в матче с «Уралом». Тогда команда была напрочь лишена компактности, а Медина и Гбамен совсем не справились с защитой пространства за спиной. Подробно мы разбирали причину той ничьей в отдельном материале.

Перед игрой с «Химками» Березуцкий сделал выводы, в опорной зоне появились Гбамен и более профильный Зайнутдинов. Только недостатки звёздного ивуарийца вновь вылезли наружу, его ошибки приобрели угрожающий размах. В эпизоде с первым пропущенным голом он отдал неточную передачу, а потом просто потерялся при возврате назад – обязан был успеть за забившим Садыговым (находился к нему ближе, чем Бийол), но просто не побежал. Четвёртый гол – разгильдяйство в центре поля, небрежный приём мяча, потеря и чужая контратака. Команда на последних минутах пробовала спастись, но ошибка ведущего игрока всё перечеркнула.



Схожих эпизодов, на самом деле, набралось уже слишком много, они проскакивали и во время победной серии, просто из-за результата на них закрывались глаза. Да даже в Уфе в минувшем туре Гбамен снова дважды потерял мяч и организовал контрвыпады, плюс поучаствовал в пропущенном мяче, хоть и косвенно.

Жан-Филипп Гбамен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё это не к тому, что Гбамена нужно срочно менять. Это дискуссионный вопрос. Гбамен всё ещё полезный, сбалансированный и мощный опорник. Но надёжности ему не хватает – это неоспоримо. И ЦСКА во многом из-за него потерял важнейшие очки – тоже факт.

Бийол допускает ошибки в каждом матче

Если перед рестартом сезона очень смущало текущее состояние Дивеева, то теперь тренерский штаб должна напрягать форма Бийола. Словенец тоже лишился надёжности, из-под него забиваются ключевые голы.

С «Уралом» была срезка мяча в свои ворота – можно списать на случайность. Но при втором голе соперника Бийол не отскочил за Бикфалви на второй темп и не заблокировал удар, хотя имел все шансы это сделать.

С «Химками» Бийол плоховато себя чувствовал при быстрых контратаках соперника, медленно работал на возврат. И пропустил две передачи за спину из центральной зоны.

С «Уфой» в роковом эпизоде Бийол излишне сконцентрировался на мяче, потерял створ, не оглянулся – и упустил за спиной сразу двух соперников. Именно туда и полетела подача.

Здесь стоит вспомнить, что Бийол – не профильный центральный защитник. И при всех несомненных плюсах в критических ситуациях ему может не хватать навыков и правильных реакций.

Выводы

Настал момент, когда тренерский штаб ЦСКА должен хоть как-то повлиять на невесёлую тенденцию. Ещё раз подчеркнём, что три неудачи подряд нельзя списывать сугубо на невезение или случайность, поскольку просматриваются одни и те же объективные причины. Команда увлеклась атакой и стала уязвимой в переходах, оборона опорной зоны проваливается, по алгоритмам постепенного нападения и кадровому наполнению передней линии также накопились вопросы.



Безусловно, старт ЦСКА был очень ярким – все новички смотрелись здорово. Но нельзя вечно жить воспоминаниями о предыдущих играх. Впереди – битва со «Спартаком», в которой решится очень многое. И сейчас Березуцкий должен сделать выводы и попытаться встряхнуть команду. Очень интересно, какими окажутся его шаги.