ЦСКА, что с тобой? Вместо борьбы за чемпионство грозит вылет из тройки!

ЦСКА продолжает сыпаться. После ничьей с «Уралом» и поражения от «Химок» армейцы приехали в гости к «Уфе», чтобы реабилитироваться. Но вместо этого потеряли очки в третий раз подряд.
Картина в первом тайме была ровно такой, какой вы могли её представить ещё до матча. ЦСКА забрал мяч (60 процентов владения) и кружил рядом со штрафной, а «Уфа» стояла сзади. На 16-й минуте давление армейцев чуть не привело к пенальти — мяч попал в руку Гамиду Агаларову. Главный судья Евгений Турбин больше минуты смотрел в монитор и решил продолжить игру.
«Чемпионат» обратился к арбитру Игорю Федотову. Он согласен с вердиктом Турбина.
Правильное решение. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку.
Время шло, а «Уфа» не отвечала. Редкие контратаки хозяев глохли в самом начале, а единственный опасный момент случился на 30-й минуте, когда Алексей Никитин шарахнул головой после углового. Мяч прошёл рядом со штангой.
Было хорошо заметно, что у ЦСКА много брака в передачах — то ли из-за искусственного газона, то ли из-за общего состояния команды. А может, сказались оба фактора. К концу тайма армейцы будто поняли, что раскатывать соперника не получается, и стали больше бить. Но выходило не опасно — у Александра Беленова проблем не было.
Второй тайм получился более бодрым. И он чуть не начался с гола «Уфы»! Агаларов, выйдя практически один на один, затянул с ударом и дождался защитника. А на 63-й минуте случился камбэк сразу двух футболистов ЦСКА. Бруно Фукс и Антон Заболотный, которые из-за травм не играли больше месяца, вышли на поле.
На 68-й минуте ЦСКА снова претендовал на пенальти после попадания мяча в руку. Но Турбин и в этот раз ничего не назначил. Более того, VAR не позвал судью смотреть повтор. Аналогичный момент у ворот ЦСКА тоже не привёл к пенальти. А за 20 минут до конца матча братья Березуцкие бросили на поле ещё одно усиление атаки — вышел Чидера Эджуке, который после классного осеннего отрезка выпал из состава весной.
Фото: pfc-cska.com
Несмотря на то что атаку усиливал ЦСКА, давить стала «Уфа». Хозяева поселились в финальной трети поля у ворот гостей, заработали несколько стандартов подряд и даже довели их до удара. ЦСКА ответил опасной атакой с выстрелом Юсуфа Языджи в ближний угол.
Для гола гостям по-прежнему чего-то не хватало, поэтому Березуцкие выпустили Алана Дзагоева. И ЦСКА дожал! После очередного углового мяч отскочил к Марио Фернандесу, он покатил в угол, а Заболотный сообразил, что лучше не вмешиваться. 0:1.
В концовке забивать нужно было уже «Уфе», но атаковал поначалу почему-то ЦСКА. Армейцы даже выбежали вдвоём на одного защитника, но Языджи перемудрил. А главные страсти были даже не на поле, а за его пределами — Алексей Березуцкий даже получил жёлтую за чрезмерную активность.
На последних секундах «Уфа» совершила последний выпад и забила! Мяч походил с фланга на фланг, и Никитин замкнул головой. Этот защитник — настоящий палач топов. Если забыли, именно Алексей забил «Спартаку» в домашнем матче. Причём больше он в этом сезоне не забивал. Гений!
После этого матча вопрос лишь один: ЦСКА, что с тобой? Если две недели назад мы говорили о борьбе за чемпионство, то сейчас армейцы рискуют упустить даже третье место. От «Динамо» команда Березуцкого отстаёт уже на восемь очков, а снизу поджимает «Сочи», у которого всего на два очка меньше и есть матч в запасе. Развязка сезона будет эпичной.
- 16 апреля 2022
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