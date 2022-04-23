«Гол с другой планеты!» Этим шедевром «Зенита» восхищались во многих странах мира

Ровно семь лет назад, 23 апреля 2015 года, Халк забил, возможно, самый красивый свой гол за «Зенит». Шедевр в исполнении бразильца мог спасти петербургскую команду в одном из главных матчей сезона, но всё-таки не спас. Вспоминаем, как это было.

В 2015-м создавалась одна из сильнейших команд в истории «Зенита». До исторической Лиги чемпионов, в которой петербуржцы под руководством Андре Виллаш-Боаша одержали пять побед в пяти турах на групповом этапе, оставалось полгода. Весной же сине-бело-голубые участвовали в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала прошли по сумме двух матчей голландский ПСВ (1:0 в гостях и 3:0 дома) во многом благодаря Халку – бразилец забил два мяча и сделал голевую передачу. В 1/8 финала одолели итальянский «Торино» (2:0 дома и 0:1 в гостях): в этих встречах Халк был менее результативен, поучаствовав только в одной голевой атаке «Зенита».

В четвертьфинале петербуржцы попали на мощную «Севилью» Унаи Эмери – будущего победителя Лиги Европы. Первая игра состоялась в Испании на «Рамон Санчес Писхуан». «Зенит» начал бодро, повёл после гола Александра Рязанцева на исходе получаса матча, но во втором тайме Карлос Бакка и Денис Суарес забили два мяча и принесли «Севилье» победу – 2:1. Учитывая, что тогда ещё действовало правило «выездного гола», результат казался неплохим для команды Виллаш-Боаша. Достаточно было переиграть «Севилью» на стареньком «Петровском» со счётом 1:0, чтобы завоевать путёвку в полуфинал и приблизиться к трофею.

В том сезоне бразилец не был так феноменален, как в сезоне-2015/2016, когда набрал 27+26 в 47 матчах, тем не менее тоже забивал и ассистировал много (21+15). Как раз перед ответной игрой с «Севильей» Халк с семьёй сходил на фильм про супергероя Халка. Поэтому на пресс-конференции накануне встречи форварда спросили, готов ли он показать суперсилу и суперскорость персонажа из комиксов и кино. «Постараюсь забить «Севилье»: разгонюсь до 1000 километров в час и буду сбивать всё на своем пути», – пообещал легионер «Зенита». И ведь сделал это!

Впрочем, матч складывался тяжело для «Зенита». Уже на 6-й минуте Бакка реализовал пенальти, поставив хозяев перед необходимостью забивать дважды. Отыграться сине-бело-голубым помогли ошибки португальского вратаря гостей Бету и мастерство Халка. Правда, до своего гола бразилец слишком увлекался индивидуальными действиями, желая показать суперсилу – лез на трёх-четырёх соперников, терял мяч, стрелял по воробьям.

Только во втором тайме после гола Саломона Рондона «Зенит» с Халком включили суперскорость. И на 72-й минуте форвард забил спасительный второй гол. Его ударом восторгались и в России, и в Бразилии, и даже в Испании.

Халк в том самом матче с «Севильей» Фото: fc-zenit.ru

Ведущий онлайн-трансляции на сайте Mundodeportivo.com не скрывал эмоций: «Какой великолепный гол от «Зенита»! Халк увидел, что Бету вышел из ворот, и неожиданно для него пробил со своей позиции. Невероятный удар бразильца: Бету коснулся мяча, но тот отскочил за линию».

А журналист с сайта Globo.com, рассказывая о событиях на поле, написал: «Гол бразильца был особенным. Халк пробил издалека, почти с середины поля, приклеившись фактически к боковой линии и удивив вратаря Бету».

Автор текста об игре на Goal.com прикинул, с какого расстояния попал Халк:

«Бразильский форвард забил, возможно, один из самых запоминающихся мячей в истории Лиги Европы – в ворота «Севильи» более чем с 40 метров».

В соцсетях тоже восхищались игрой звезды российского чемпионата и делились видео забитого мяча Халка. Например, болельщик по имени Хуан Пабло Бедвел написал: «Гол Халка «Севилье» – с другой планеты. Если бы бразилец был более стабильным, он был бы одним из лучших в мире».

Видео гола Халка в ворота «Севильи» — на 02:41

История завершилась бы красиво, если бы «Зенит» после гола Халка дожал команду Эмери. Но этого не произошло. Игра не ушла даже в дополнительное время, так как на 85-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт и отправил «Севилью» в полуфинал.

Халк же ещё год с небольшим радовал своей игрой болельщиков в России. Всего за 148 матчей в петербургской команде он забил 76 мячей, и некоторые из них были настоящими шедеврами футбольного искусства. Однако гол в ворота «Севильи», пожалуй, остался лучшим для бразильца в «Зените». Жаль, что после отъезда Халка в РПЛ уже не приезжали настолько яркие форварды. И, судя по всему, ещё не скоро приедут.