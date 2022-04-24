Он проснулся! Нового гола от Чалова в Европе пришлось ждать пять туров

Фёдор Чалов снова забил за «Базель». Этой новости нам пришлось ждать пять туров, зато теперь статистика нападающего выглядит ещё более убедительно: 4 + 1 в девяти матчах чемпионата Швейцарии, шесть из которых он начинал в стартовом составе.
Что за гол? Красивый?
Классический качественный гол центрального нападающего, а дело было так:
- Фёдор вышел на 65-й минуте матча «Базель» – «Люцерн» при счёте 1:0 в пользу его команды.
- На 88-й уже при счёте 2:0 Чалов открылся прямо перед вратарём, получил мяч с фланга и в одно касание забил в угол.
- Сложности удару добавило то, что нападающему пришлось быстро работать ногами, чтобы подстроиться под передачу и не попасть мячом во вратаря.
Фото: из личного архива Фёдора Чалова
Итог: Чалов забил финальный третий мяч, «Базель» обыграл 3:0 девятую команду чемпионата и обосновался на втором месте.
До «Цюриха» 13 очков, зато преимущество над «Янг Бойз» – шесть.
Швейцарцы воодушевлены голом Чалова?
Судя по комментариям – очень рады победе. И отмечают вклад Фёдора: например, пишут, что Фёдор – топ. Один болельщик поставил в комментарий в соцсетях рядом с его фамилией российский флаг, так что получилось: CHALOV 🇷🇺.
У «Базеля» новый тренер. Как часто при нём забивает Чалов?
Гильермо Абаскаль пришёл в «Базель» в середине февраля, когда у Чалова в активе была лишь голевая передача. Теперь – уже четыре гола.
Смена тренера на игровом времени Фёдора особенно не сказалась: он стабильно выходит на поле (либо играет 65-70 минут, либо появляется в середине второго тайма, как сегодня). С последнего гола Чалова в ворота «Лугано» прошло пять матчей: три в чемпионате и два в Лиге конференций. В шестой игре безголевая серия Фёдора в Швейцарии прервалась.
До конца сезона осталось пять игр, так что ждём голы ещё и ещё.
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