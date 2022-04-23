Головин и Кокорин в Лиге чемпионов, Миранчук — мимо ЛЕ? Кого из россиян ждать в еврокубках

После снятия российских команд со всех международных соревнований есть риск неучастия наших клубов в следующем розыгрыше еврокубков. Но бан точно не коснётся российских легионеров. Рассказываем, кого из соотечественников стоит ждать в Лиге чемпионов, ЛЕ или Лиге конференций.
Александр Головин, «Монако»
«Монако» и Александр Головин выдают фантастический отрезок. Княжеский клуб побеждает пять матчей подряд, а россиянин сделал две результативные передачи и забил гол в трёх последних играх. Благодаря победной серии «Монако» вошёл в топ-5 и имеет по 56 очков со «Страсбургом» и «Ренном», которые идут на третьем и втором местах соответственно. Догнать «Марсель» команде Головина будет тяжело, но занять третью позицию реально – позволяет лёгкий календарь. Третье место в Лиге 1 отправляет команду в квалификацию Лиги чемпионов, четвёртое – в группу Лиги Европы, а пятое – в квалификацию Лиги конференций.
34-й тур, «Сент-Этьен» – «Монако» (23 апреля)
35-й тур, «Монако» – «Анже» (1 мая)
36-й тур, «Лилль» – «Монако» (6 мая)
37-й тур, «Монако» – «Брест» (14 мая)
38-й тур, «Ланс» – «Монако» (21 мая)
Алексей Миранчук, «Аталанта»
В 2022 году «Аталанта» сыграла 13 матчей в Серии А и одержала всего три победы. Команда Гасперини испытывает большие проблемы с составом: в игре с «Торино» и без того обширный список травмированных пополнил Руслан Малиновский. Сейчас «Аталанта» идёт на восьмом месте в пяти очках от «Фиорентины» (у бергамасков есть одна игра в запасе).
Команде Миранчука осталось сыграть шесть матчей в чемпионате Италии, и для неё даже попадание в в Лигу Европы или конференций станет успехом. Сейчас у них три поражения подряд, в которых у Миранчука одна голевая передача.
34-й тур, «Венеция» – «Аталанта» (23 апреля)
20-й тур (перенесённый матч), «Аталанта» – «Торино» (27 апреля)
35-й тур, «Аталанта» – «Салернитана» (1 мая)
36-й тур, «Специя» – «Аталанта» (8 мая)
37-й тур, «Милан» – «Аталанта» (15 мая)
38-й тур, «Аталанта» – «Эмполи» (22 мая)
Никита Хайкин, «Будё-Глимт»
Предыдущий сезон у «Будё-Глимт» завершился в декабре. Команда Никиты Хайкина выиграла чемпионат Норвегии во второй раз подряд и начнёт выступление в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. В этом сезоне «Будё-Глимт» не прошёл первый раунд в ЛЧ: дважды проиграли «Легии» (2:3, 0:2), но зато пошумели в Лиге конференций. Там Хайкин и компания прошли трёх соперников в квалификации, в группе разобрались с «Ромой» (6:1), выбили в плей-офф «Селтик» и «АЗ Алкмар» и только в четвертьфинале уступили всё той же «Роме» (2:1, 0:4).
Никита Хайкин
Фото: Getty Images
Контракт Хайкина рассчитан до конца года. В его верности «Будё-Глимт» не стоит сомневаться — если только на горизонте не появится какой-нибудь топ-клуб. Зимой, например, говорилось об интересе «Зенита».
Александр Кокорин, «Фиорентина»
Александр Кокорин – нечастый гость на поле, но и без него «Фиорентина» идёт отлично. У «фиалок» шесть побед в девяти матчах Серии А, две ничьих и одно поражение. Сейчас «Фиорентина» располагается на седьмом месте (выше «Аталанты» Миранчука) с 56 очками и имеет в запасе одну игру.
В случае победы в перенесённом матче «фиалки» выйдут на пятую строчку и могут побороться за Лигу чемпионов: отставание от «Ювентуса» будет всего четыре очка. Что касается Кокорина, то он сыграл шесть матчей в этом сезоне (49 минут), результативных действий не совершал.
34-й тур, «Салернитана» – «Фиорентина» (24 апреля)
20-й тур, «Фиорентина» – «Удинезе» (27 апреля)
35-й тур, «Милан» – «Фиорентина» (1 мая)
36-й тур, «Фиорентина» – «Рома» (8 мая)
37-й тур, «Сампдория» – «Фиорентина» (15 мая)
38-й тур, «Фиорентина» – «Ювентус» (22 мая)
Андрей Лунёв, «Байер»
«Байер» слетел с третьего места. «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско выиграл семь матчей из девяти и устремился в погоню за «Боруссией» из Дортмунда. Андрей Лунёв до сих пор не дебютировал в Бундеслиге, а «Байеру» теперь удержаться бы на четвёртом лигочемпионском месте. Впереди ещё четыре тура. В этом сезоне клуб из Леверкузена дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Аталанте». На этот турнир и приходится единственная игра Лунёва за «Байер» — с «Ференцварошем».
31-й тур, «Гройтер Фюрт» – «Байер» (23 апреля)
32-й тур, «Байер» – «Айнтрахт» (2 мая)
33-й тур, «Хоффенхайм» – «Байер» (7 мая)
34-й тур, «Байер» – «Фрайбург» (14 мая)
Денис Черышев, «Валенсия»
На 99% «Валенсия» пролетает мимо зоны еврокубков в Ла Лиге: 10-е место после 33 туров выглядит в этом плане достаточно бесперспективно. Отыграть за пять туров 13 очков отрыва от «Реала Сосьедад» практически нереально. Но ещё остаётся шанс прорваться в Европу через Кубок — финал с «Бетисом» уже сегодня. Правда, у самого Дениса Черышева туманное будущее в «Валенсии». Летом заканчивается его контракт, и с большой долей вероятности он покинет клуб.
Денис Черышев
Фото: Getty Images
Фёдор Кудряшов, «Антальяспор»
Не только «Монако» разыгрался под конец сезона, но и «Антальяспор». Команда Фёдора Кудряшова, Луиса Адриано и Лукаса Фернандо только 13 февраля впервые победила в 2022 году и с тех пор семь раз победила и один раз сыграла вничью. За пять туров до конца чемпионата «Антальяспор» располагается на восьмом месте, но плотность таблицы позволяет ему рассчитывать на четвёртую строчку, которая даёт право на участие в квалификации Лиги конференций. Однако в оставшихся матчах турецкому клубу предстоит два игры с лидерами – «Трабзонспором» и «Коньяспором».
34-й тур, «Антальяспор» – «Кайсериспор» (24 апреля)
35-й тур, «Трабзонспор» – «Антальяспор» (30 апреля)
36-й тур, «Антальяспор» – «Коньяспор» (8 мая)
37-й тур, «Касымпаша» – «Антальяспор» (15 мая)
38-й тур, «Антальяспор» – «Галатасарай» (22 мая)
Фёдор Чалов, «Базель»
У Чалова три гола и один ассист в девяти матчах за «Базель». Его аренда действует до конца сезона, без опции выкупа контракта. Чтобы Чалов сыграл за «Базель» в еврокубках в новом сезоне, должно совпасть много условий. Во-первых, форварду нужно будет продлить аренду в «Базеле» или подписать полноценный контракт. Во-вторых, швейцарскому клубу нужно сохранить второе место. Эта позиция, как и строчка, ведёт в квалификацию Лиги конференций.
31-й тур, «Базель» – «Люцерн» (24 апреля)
32-й тур, «Базель» – «Цюрих» (1 мая)
33-й тур, «Лозанна» – «Базель» (8 мая)
34-й тур, «Базель» – «Грассхоппер» (12 мая)
35-й тур, «Серветт» – «Базель» (19 мая)
36-й тур, «Базель» – «Лугано» (22 мая).
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