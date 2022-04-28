Клубов из Москвы в РПЛ станет больше? Расклады для семи лучших команд ФНЛ на финише сезона

Интриги на финише сезона в ФНЛ даже поинтереснее, чем в РПЛ. Сразу семь команд продолжают спор за две прямые путёвки в элиту и за два места в стыковых матчах. За борьбой лучших клубов второго по уровню российского дивизиона стоит следить – это доказали своим выступлением в Кубке России «Алания» и «Енисей», дошедшие уже до полуфинала, и «Балтика», которая в четвертьфинале только по пенальти уступила «Динамо». Качество футбола лидеров ФНЛ достаточно высокое и при ограниченном мастерстве игроков. Очевидно, что, кто бы из этих семи команд ни вышел в РПЛ, «пассажиром» там не будет.

Впереди – четыре тура. У двух команд есть ещё и по игре в запасе. Кого будем поздравлять 21 мая? Давайте посмотрим на календари клубов.

«Оренбург», 69 очков

Календарь: «Текстильщик» (в гостях), «Олимп-Долгопрудный» (дома), «СКА-Хабаровск» (г), «Волгарь» (г).

«Оренбург» почти наверняка выйдет в РПЛ напрямую. Команде чешского тренера Марцела Лички осталось набрать восемь очков для решения задачи, и это при условии, что преследователи будут выигрывать всё. Единственная сложность – три из четырёх оставшихся матчей лидер ФНЛ проведёт в гостях. Но календарь относительно простой: «Оренбург» играет с аутсайдерами, и только выезд в Хабаровск выглядит трудным испытанием.

«Торпедо», 62 очка

Календарь: «Краснодар-2» (д), «Велес» (д), «Металлург» (г), «Енисей» (г), «Кубань» (д).

Александр Бородюк может во второй раз в своей тренерской карьере вывести «Торпедо» в высший дивизион. У москвичей осталось на одну игру больше, чем у конкурентов, за исключением «Факела», а три из пяти оставшихся матчей – домашние. По-настоящему тяжёлым должен стать выезд к «Енисею». В остальном же всё зависит от самих чёрно-белых.

«Факел», 62 очка

Календарь: «СКА-Хабаровск» (г), «Волгарь» (д), «КАМАЗ» (д), «Металлург» (г), «Балтика» (г).

«Факел» – главный соперник «Торпедо» в борьбе за второе место. У воронежцев также осталось пять матчей. Однако на своём поле команда Олега Василенко сыграет только дважды, а в гостях – три раза, в том числе в Хабаровске и Калининграде, откуда есть риск вернуться с пустыми руками. Остальные противники «Факела», конечно, послабее.

«Енисей», 59 очков

Календарь: «КАМАЗ» (д), «Краснодар-2» (г), «Торпедо» (д), «Велес» (д).

«Енисей» – скрытый фаворит гонки за вторую путёвку в РПЛ. После назначения Вадима Гаранина команда показывает фантастические результаты: за последние 10 туров красноярцы лучшие в ФНЛ с большим отрывом (взяли 27 очков). На финише будут три матча дома, включая ключевой с «Торпедо». Кстати, на днях «Енисей» объявил о назначении главным тренером Александра Алфёрова, но это только из-за отсутствия у Гаранина лицензии Pro.

«СКА-Хабаровск», 56 очков

Календарь: «Факел» (д), «Томь» (д), «Оренбург» (д), «Акрон» (д).

У армейцев тоже многообещающая концовка чемпионата – все четыре матча команда Алексея Поддубского проведёт дома! А как непросто играть в Хабаровске после долгого перелёта, известно каждому. Если на чужих полях СКА набирает в среднем 1,15 очка за игру, то на своём фактически в два раза больше – 2,26. «Факел» с «Оренбургом» ещё ждёт такое удовольствие, как визит на Дальний Восток.

«Алания», 56 очков

Календарь: «Акрон» (д), «Нефтехимик» (г), «Ротор» (д), «КАМАЗ» (д).

Команда Спартака Гогниева пошумела в этом сезоне с красивым футболом в ФНЛ и яркой победой над чемпионом страны «Зенитом» в Кубке России. Тем не менее в РПЛ «Аланию» вряд ли стоит ждать хотя бы по той причине, что она по-прежнему играет не во Владикавказе, а в Грозном. А так шансы как минимум на стыки были бы. На финише – три домашних матча с соперниками послабее южан.

«Балтика», 55 очков

Календарь: «Волгарь» (г), «Металлург» (д), «Велес» (г), «Факел» (д).

Наверное, болельщики всех клубов РПЛ были бы рады возвращению в элиту «Балтики», ведь Калининград – один из самых привлекательных городов для туризма. Но, к сожалению, команда Сергея Игнашевича чуть-чуть отстала от топов. Хотя сам экс-игрок сборной России плодотворно работает с «Балтикой», которую возглавил в октябре 2021-го: под его руководством калининградцы набирают 1,9 очка за игру и имеют серию из четырёх побед. Календарь в концовке – стандартный, по два матча в гостях и дома.

Кажется, «Оренбург» и «Торпедо» никому не отдадут первые два места.