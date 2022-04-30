«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 30 апреля, четырьмя матчами стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги. Главный вопрос — станет ли «Зенит» чемпионом по итогам игрового дня?
В 14:00 мск состоятся сразу два матча: «Динамо» встретится в Москве с «Уралом», а «Сочи» сыграет в Казани с «Рубином». Если бело-голубые наберут хоть какие-то очки, то «Зенит» точно не станет чемпионом РПЛ в 27-м туре. «Рубину» и «Сочи» также нужны очки — казанцы находятся в опасной близости от зоны стыковых матчей, а их соперник продолжает борьбу за попадание в тройку.
В 16:30 в Краснодаре состоится южное дерби — в гости к одноимённой команде приехал набравший приличный ход «Ростов». Команда Валерия Карпина постарается продлить победную серию до пяти матчей.
В 19:30 программу игрового дня закроет противостояние «Зенита» и «Локомотива». Победа максимально приблизит клуб из Санкт-Петербурга к золотым медалям, а при нужном результате матча в Москве и вовсе сделает чемпионом. Следить за событиями всех матчей можно с нашей текстовой онлайн-трансляцией. Присоединяйтесь.
🏆 Прошлой весной «Зенит» оформил титул благодаря домашней победе над «Локомотивом». Тогда команда Сергея Семака разгромила соперника со счётом 6:1. Как будет на этот раз?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
📺 Где смотреть «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи 27-го тура РПЛ
14:00. «Динамо» — «Урал» (Матч Премьер). Начало эфира — в 13:55.
14:00. «Рубин» — «Сочи» (Матч Футбол 2). Начало эфира — в 13:55.
16:30. «Краснодар» — «Ростов» (Матч Премьер). Начало эфира — в 13:55.
19:30. «Зенит» — «Локомотив» (Матч ТВ). Начало эфира — в 19:00.
❓ При каком раскладе «Зенит» станет чемпионом?
Ознакомиться с раскладами в борьбе за чемпионский титул можно в нашем материале. «Зенит» станет чемпионом уже сегодня, если обыграет «Локомотив», а «Динамо» проиграет «Уралу».
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