«Слова Дзюбы — гниль. Понимаю, почему тебя ненавидят». Мощная заруба Генича и Артёма!

Артём Дзюба опять попал в неприятную историю. Теперь у экс-капитана сборной России конфликт с телекомментатором Константином Геничем. Причина – спор игрока и журналиста, затронувший одноклубника центрфорварда «Зенита» Ивана Сергеева, главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и даже московский «Спартак».

В мае прошлого года Дзюба и Генич, встретившись на юбилее Слуцкого (в тот день тренеру исполнилось 50 лет), поспорили по поводу выступавшего в ФНЛ за «Крылья Советов» Сергеева. Тогда Иван побил рекорд второго по уровню дивизиона, наколотив 40 мячей за чемпионат. Артём заявил, что в РПЛ Сергеев не забьёт даже восемь голов. Константин был убеждён в обратном. По словам журналиста, спорили на желание.

Сам Сергеев, узнав об этой истории, удивился:

«Дзюба поспорил с Геничем, что я не забью восемь голов в нынешнем сезоне? Не знаю, почему Дзюба в меня не поверил. Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет? Но ничего страшного. Помогу Константину Геничу выиграть спор».

Сергеев сдержал слово. В первой части сезона он забил шесть мячей в составе «Крыльев Советов», после чего получил приглашение от «Зенита» и стал конкурентом Дзюбы в составе чемпионов России. В петербургской команде Иван добавил ещё два гола к 25 апреля. Норму выполнил. А теперь даже перевыполнил, отличившись в «золотом» матче с «Локомотивом».

Выиграв спор, Генич рассказал, чего ждёт от Дзюбы. Чуть ранее журналист попал в немилость к «Спартаку». Московский клуб попросил отстранить Константина от комментариев своих матчей.

«У меня есть мыслишка, особенно сейчас, ввиду последних событий, связанных со мной и «Спартаком», – признался Константин. – Я думаю, как бы Артема здесь подловить…

Я хочу, чтобы он надел под игровую майку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью «Спартак», разбань Генича». И когда он забьёт, то поднимет, чтобы все увидели».

Фото: Из личного архива Константина Генича

Комментариев от Дзюбы на эту тему не было. И как раз накануне игры «Зенита» с железнодорожниками Генич сообщил, что нападающий «забанил» его:

«Вся эта история произошла на дне рождения Леонида Слуцкого. Не я был инициатором спора, не я предлагал поспорить на желание. Это было настолько быстро и суматошно, возможно, Артём даже не помнил про этот спор, но вокруг было много свидетелей. Мне написал недавно Слуцкий и сказал, что спор не совсем этичный, потому что мы спорили на голы, которые Иван Сергеев забьёт в составе «Крыльев». Я сказал, что если бы Сергеев остался в Самаре, то он бы уже забил 10, так как постоянно выходил бы в стартовом составе.

Когда Сергеев забил семь, я уже начал думать, что же такое придумать в качестве наказания для Дзюбы. Затем Сергеев забил восьмой, меня это сильно порадовало. Ваня тоже знал про этот спор, ему спасибо, что он справился с этой задачей. Мне сказали включиться на телеканале и придумать наказание. Не знаю почему, но первая мысль была про фотографию и «Спартак», хотя я понимаю, что это некорректно и не совсем уместно. Разумеется, я не буду просить Артёма, чтобы он сделал это. Хотя сама идея с забитым мячом и поднятой футболкой с надписью мне нравится. Наверное, чуть-чуть подкорректируем надпись.

Самая большая проблема сейчас – выйти на Артёма. Спорить с Дзюбой на желания опасно? Да. Но это было сделано в непринуждённой атмосфере на дне рождения Слуцкого. Дзюба увидел меня и сказал: «Что ты несёшь? Какой Сергеев в сборной? Забивать в РПЛ и забивать в ФНЛ – разные вещи». Дзюба сам спровоцировал спор. Дзюба поменял телефон, я нашёл новый и написал ему СМС, но он не отвечает. В соцсетях он добавил меня в чёрный список».

По окончании игры «Зенита» с «Локомотивом» Дзюба вышел в прямой эфир. Сначала Артём прокомментировал чемпионство, а потом ему задали вопрос про спор с Геничем. Нападающий ответил резко:

«Мы не спорили на что-то, он как жёлтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведёт – это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил».

После этого Дзюба поблагодарил бравшего интервью журналиста и поспешил удалиться.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Генич отреагировал на эти слова Дзюбы. Сперва написал в своём телеграм-канале: «Дзюба фуфло! Позорник». Затем выступил в телеэфире, где более подробно рассказал о своей реакции на интервью экс-капитана сборной России:

«Честно говоря, хотел уже лечь спать, спокойно приняв очередное чемпионство «Зенита». Тут у меня разрывается телефон, а я интервью Артёма не слышал. Мне прислали ссылки, я послушал. Что могу сказать? Я практически всегда защищал Дзюбу. Был на его стороне в истории с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда его хейтили на секторе. Но то, что он сказал сейчас… Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артём — фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей.

Сейчас он говорит, что Сергеев такой хороший нападающий и так далее. Если бы я произвёл то, что он тогда говорил о Ване и других футболистах, Артёму мало бы не показалось. Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артём, это гниль. Самая настоящая. Артём, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям. Артём, ты повёл себя как не очень хороший персонаж. На мой взгляд, это мерзко. Когда Артём завершит карьеру, он хлебнёт немалой ложечкой всё, что про него было сказано».

Так закончилась история спора Дзюбы с Геничем. А может, и не закончилась. Впрочем, для Артёма сейчас важнее другое: как выиграть борьбу за место в основе у разыгравшегося Сергеева?

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ», «Матч Премьер» и на YouTube-канале DASH.