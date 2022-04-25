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«Ростов» – «Спартак» – 3:2, скандал в матче РПЛ, что сказали Валерий Карпин и Зарема Салихова, 24 апреля 2022 года

Салихова напала на Карпина, вскрыв давний конфликт «Спартака». Главным в нём считали Дзюбу
Анатолий Романов
Салихова напала на Карпина
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Легендарная фраза Артёма, похоже, принадлежит не ему.

Игры «Спартака» в этом году не заканчиваются после 90 минут футбола. Вот и матч красно-белых с «Ростовом», проигранный москвичами на поле со счётом 2:3, получил продолжение в виде колкостей соперников в адрес друг друга. По окончании матча главный тренер ростовчан Валерий Карпин съязвил, комментируя в эфире «Матч Премьер» действия команды Паоло Ваноли.

«Выиграть у такого соперника, превосходить его по игре – это здорово. Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака». Они просто грузили вперёд на Соболева, подбирали мяч и даже не пытались…. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так. Это всё вызывает удивление».

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Более того, Карпин повторил свою мысль и на пресс-конференции, когда главного тренера «Ростова» спросили, что он думает о недовольстве соперника судейством.

Валерий Карпин
Валерий Карпин
главный тренер «Ростова»

«Если «Спартак» с бюджетом в € 100 млн или больше и иностранцами за € 10-12 млн не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».

Кажется, победа над своим бывшим клубом всё-таки не рядовое событие для Карпина, даже если сам тренер утверждает, что игра с этим соперником ничем не отличается от других. Слишком крепко связан Валерий Георгиевич со «Спартаком» карьерой игрока, тренера и генерального директора. В каждой встрече Карпин доказывает Леониду Федуну, что он не «сбитый лётчик»: выиграл уже пять из девяти матчей с красно-белыми.

Ответ Карпину из «Спартака»

На слова Карпина о бюджете и игре жёстко ответили в московском клубе. Зарема Салихова напомнила главному тренеру «Ростова», что и он в период своей работы с московской командой не выиграл ни одного трофея. Заодно супруга владельца клуба намекнула на то, что именно Карпин, а не Артём Дзюба первым назвал Унаи Эмери «тренеришкой».

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова «Чемпионату».

Если вы вдруг забыли, то напоминаем: почти 10 лет назад, в ноябре 2012-го, тогда ещё нападающий «Спартака» Дзюба выдал в микст-зоне после разгрома в матче с «Динамо»: «Пусть говорит наш тренеришка». Это был последний матч Эмери в московском клубе – в тот же день испанца отправили в отставку. Спустя годы Артём так объяснял свой поступок:

«Я единственный раз психанул в открытую, когда сказал знаменитую фразу «Пусть говорит наш тренеришка». Это, как вы помните, случилось после поражения от «Динамо» 1:5. Он тогда зашел в раздевалку, сказал: «Ребята, ничего страшного, всё хорошо, все молодцы». Словно ничего не произошло. В раздевалке все игроки и начали орать, визжать: «Чего хорошего-то?!»

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отношения Карпина с Эмери и «Спартаком»

Выходит, по словам Заремы, Дзюба лишь использовал слово, которым испанца насмешливо охарактеризовал Карпин. Отношения Эмери с российским гендиректором действительно оставляли желать лучшего. В автобиографии под названием «Маэстро» Унаи писал, что чувствовал себя изолированным и абсолютно одиноким в «Спартаке», поскольку Карпин делал всё возможное, чтобы его жизнь «стала невыносимой». Дзюба в какой-то момент тоже начал меньше играть при Эмери. Поэтому был обижен на испанца.

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Эмери приходил на место Карпина-тренера, а после увольнения испанца Федун вернул Валерию управление командой. Ещё на полтора года. Потом, разорвав контракт с Карпиным в марте 2014-го, босс красно-белых заговорил о бюджете, как сейчас сам тренер «Ростова»:

«Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше $ 250 млн на покупки, продав, если не ошибаюсь на $ 87 млн. Вот и всё, понимаете? На $ 280 млн можно было купить трёх Халков… Сбитый лётчик может говорить всё, но он сбитый лётчик».

Николай Толстых, Валерий Карпин и Леонид Федун

Николай Толстых, Валерий Карпин и Леонид Федун

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самое парадоксальное в этой истории то, что ещё недавно Зарема положительно отзывалась о Карпине. Когда главный тренер «Ростова» возглавил летом 2021-го сборную России, Салихова сказала «Чемпионату»:

«Я знала, что Карпин – не сбитый лётчик. В целом мне жаль, что не удалось договориться с немецким специалистом (речь про Штефана Кунца. – Прим. «Чемпионата») – я бы хотела видеть всю вертикаль, которая бы модернизировала российский футбол. Сейчас у нас получается, что мы латаем дыры, а не строим новую структуру. Из того, что было – мой кандидат номер один это Слуцкий, хотя ему это неинтересно. А Валера имеет полное право попробовать».

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