«Хороший старт для Ивана!» Русский вратарь удачно дебютировал в Шотландии

Российский вратарь Иван Коновалов наконец-то дебютировал в шотландском «Ливингстоне». С конца февраля он стабильно попадал в заявку, а 30 апреля пробился в стартовый состав, заменив дисквалифицированного Максимилиана Стриека.

Первый матч за новый клуб получился практически идеальным. «Ливингстон» переиграл «Хайберниан» со счётом 1:0, а Коновалов не пропустил. В этом ему сильно помогли защитники, которые приняли восемь ударов на себя. А остальные 10 выстрелов прошли мимо. Так что работы в дебютном матче у Ивана было немного — в основном она сводилась к выносам мяча от своих ворот.

Иван Коновалов Фото: livingstonfc.co.uk

Неудивительно, что от интернет-портала WhoScored Коновалов получил всего 6,4. Но в социальные сетях голкипера всё равно хвалят — возможно, отчасти авансом.

«Великий день для Ивана Коновалова! Он сыграл на ноль в дебютном матче в чемпионате Шотландии. А раньше вратарь выступал за «Рубин», — написал один из пользователей.



«Есть первый сейв Ивана Коновалова на профессиональном уровне за «Ливингстон», — отметил другой, прокомментировав фотографию, на которой российский голкипер забирает мяч.



«Ливингстон» поздравил российского легионера с дебютом отдельным постом: «Дебют! «Сухой» матч! Хороший старт для Ивана!»

Иван Коновалов Фото: livingstonfc.co.uk

Иван Коновалов является воспитанником академии «Спартака». Он не в первый раз пробует закрепиться в европейском чемпионате. Сначала вратарь провёл полтора года в составе сербского клуба «Раднички Ниш», но практически не получал игрового времени. За шесть матчей он пропустил семь мячей и трижды сыграл на ноль.

Позже пробовал себя в другом клубе чемпионата Сербии – «Бачке». Но с точки зрения статистики ситуация стала ещё грустнее. За 11 матчей голкипер пропустил 17 мячей, оформил четыре «сухаря» и успел получить четыре жёлтые карточки.

Последним российским клубом в карьере Коновалова стал «Рубин». Но и там вратарь пропускал в среднем больше одного гола за игру (23 за 22 матча при шести «сухих» встречах). Казань Иван покинул свободным агентом и решил ещё раз попробовать свои силы в Европе.

Иван Коновалов в «Рубине» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помимо Коновалова, в «Ливингстоне» числятся ещё два вратаря. 21-летний Дэниэл Барден борется с онкологическим заболеванием и пока не готов выйти на поле. Основной голкипер Максимилиан Стриек дисквалифицирован ещё на тур, поэтому следующий матч команды точно пропустит. А это значит, что 7 мая Коновалов практически гарантированно выйдет против «Сент-Джонстона».



Максимилиан Стриек не отличается надёжностью. За 42 матча в нынешнем сезоне он пропустил 49 голов. И в следующем туре россиянин имеет возможность доказать, что готов вытеснить поляка из основы.