«Нельзя закрывать глаза на такое поведение!» Бомбардир из АПЛ пожалеет о броске файера?

«Эвертон» и без того борется за выживание, а тут ещё и собственный форвард подкинул команде проблему.

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» с минимальным счётом обыграл «Челси» (1:0). Благодаря голу Ришарлисона «ириски», находящиеся в зоне вылета (18-е место), приблизились к «Лидсу» и «Бёрнли» на расстояние двух очков. 24-летний форвард забил восьмой мяч в чемпионате Англии и отметил это дело с размахом.

Ришарлисон бросил файер на трибуны во время празднования гола

После гола бразильца на трибунах началось сумасшествие, и один из фанатов во время ликования выбросил пиротехнику на поле. Отпраздновав забитый мяч с партнёрами, Ришарлисон подбежал к лежащему на газоне файеру и, пробежав с ним несколько метров в руках, отправил на трибуну. Теперь инцидент рассмотрит футбольная ассоциация Англии (FA). Она может подвергнуть игрока санкциям, так как на английских стадионах запрещена пиротехника.

Ришарлисон с файером Фото: Getty Images

Что грозит Ришарлисону за выброс файера на трибуны

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что расследование, вероятно, будет продолжено, когда поступят отчёты от судьи Кевина Френда и делегатов матча Премьер-лиги. Правила в связи с «нестандартным» инцидентом означают, что наказание вряд ли вступит в силу по крайней мере в течение двух недель. Федерация также не будет просматривать видеодоказательства до вторника, поскольку понедельник — выходной. Игроку грозит дисквалификация на три матча, что является максимальным наказанием, но он может отделаться штрафом и строгим предупреждением, сообщает Mirror.

Ришарлисон с файером Фото: Getty Images

По информации The Telegraph, в результате действий бразильца никто из зрителей не пострадал, а «Эвертон» не получил жалоб со стороны болельщиков. Клуб пообещал разобраться в эпизоде: «Мы рассмотрим этот эпизод, но, насколько нам известно, игрок пытался выбросить файер с газона». На самом деле по видео сложно определить, бросал ли он его акцентированно на трибуну. Кажется, представитель «Эвертона» выдаёт желаемое за действительное.

Бывший руководитель английского местного корпуса Кит Хэкетт посчитал, что действия Ришарлисона были неприемлемы: «Это чистейшая красная карточка, это жестокое обращение. Буду удивлён, если власти не примут никаких мер. Его должны дисквалифицировать. На такое поведение игрока нельзя закрывать глаза».

Если игрок получит три матча дисквалификации, то, согласно правилам, она вступит в силу через две недели. Таким образом, Ришарлисон сможет сыграть с «Лестером», «Уотфордом» и, возможно, с «Брентфордом», а пропустит матчи с «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». В любом случае потеря бразильца даже на одну игру – большая проблема для «Эвертона», который борется за выживание. В апреле Ришарлисон набрал хорошую форму и забил четыре гола в шести последних матчах. Заменить его будет непросто.