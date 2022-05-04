Гильерме подставил «Локомотив», а потом пропустил супергол! Матч, оставшийся в тени ЛЧ

Пока все ждут ответного матча «Реала» и «Манчестер Сити», в РПЛ состоялась игра, о которой вы могли забыть. «Краснодар» и «Локомотив» должны были встретиться ещё в феврале, но сделали это сегодня. Получился отличный разогрев перед Лигой чемпионов.

«Краснодар» вышел на матч без Александра Мартыновича и Сергея Петрова. Тренер Александр Старожук объяснил неожиданный выбор состава тем, что клуб хочет пробовать в игре молодых футболистов.

«Краснодар» начал активнее. Основная острота шла от забросов на ход Алексею Ионову. «Локо» же поначалу сделал ставку на контратаки. Одна из них чуть не закончилась голом Вильсона Изидора, который снова скопировал фирменный удар Тьерри Анри. Но Матвей Сафонов дотянулся.

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:0 Фото: vk.com/fclokomotiv

Изидор вообще был активен в первом тайме. Партнёры давали французу мяч, а он отвечал тем, что кошмарил правый фланг обороны «Краснодара». По игре чувствовалось преимущество «Локомотива» в опыте. В какой-то момент железнодорожники даже пару минут не выпускали «Краснодар» с их половины поля.

К середине тайма «Краснодар» перехватил инициативу. Чтобы создать голевой момент (да чего уж там, лучший момент в первом тайме), потребовалось несколько минут. Вопрос один: как Ираклий Манелов умудрился не попасть в пустые ворота?

Глобально первый тайм остался за «Краснодаром». Немного статистики: владение — 56:44, удары — 9:6 (в створ — 3:1), по явным моментам — 2:0. И только на табло нули.

Второй тайм начался с момента, который предопределил дальнейший ход игры. Маринато Гильерме откровенно подставил Константина Марадишвили, который в попытке предотвратить выход один на один сделал фол последней надежды. Тренерскому штабу «Локо» пришлось снимать с игры Рифата Жемалетдинова и выпускать Артёма Карпукаса.

На 77-й минуте составы уравнялись. Руслан Апеков, который вышел на замену всего за шесть минут до этого, влетел в Дмитрия Живоглядова и получил прямую красную карточку.

«Локо» очень хотел сравнять в концовке, но не смог. Зато в очередной раз отметился Черников. Полузащитник «Краснодара» в прыжке залепил рукой в лицо Антону Миранчуку и получил вторую жёлтую. У этого парня уже 15 жёлтых и три удаления в этом сезоне РПЛ. Настоящий тафгай.

Итог: победа «Краснодара», причём справедливая. «Локомотив» больше не борется за топ-4, а вот «быки» всего на два очка отстают от ЦСКА. Да, еврокубков больше нет, но у этой команды явно полно азарта и желания проявить себя. И если кому и интересна концовка сезона, то это «Краснодар».