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«Спартак» — чемпион России 2017 года: интервью с Массимо Каррерой о Глушакове, Федуне, Зареме Салиховой и праздновании

«Глушаков — великий, он помогал вести «Спартак» к золоту». Каррера вспоминает чемпионство
Микеле Антонов
Интервью с Массимо Каррерой
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Подколол «Зенит» и рассказал, как вернуть команде победы. Кстати, сам Массимо тоже не против вернуться.

7 мая 2017 года «Спартак» завоевал первое чемпионство за 16 лет. В честь пятилетия исторической победы бывший главный тренер команды Массимо Каррера дал интервью «Чемпионату» и вспомнил, как это было: от первого появления на стадионе в Тушине – до праздника в игре с «Тереком».

Каррера в чемпионском матче

Каррера в чемпионском матче

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я твёрдо решил начать это интригующее путешествие по России»

— Массимо, чем вы сейчас занимаетесь?
— Отдыхаю от тренерства после работы в «Бари», слежу за европейскими чемпионатами. Чаще всего, конечно, за итальянским. Но и еврокубки не забываю смотреть.

— Видели, что сотворил «Реал» в ответном поединке с «Сити»?
— Я смотрел оба полуфинала! После первого матча никак не мог предсказать такую эмоциональную игру во втором! «Сити», казалось бы, уже выиграл – просто реализовали свой момент. Но в футболе бывает всё. Выигрывает тот, кто забивает больше! И «Реал» в этом плане феноменален.

— Кто ваш фаворит в финале?
— Очень сложно предсказать. У «Ливерпуля» фантастическая линия нападения с Мане и Салахом. Но на расклады нельзя обращать внимания, ведь в игре всё может измениться в любую секунду. Помню травму Салаха в 2018 году, которую нанёс Рамос. Серхио – очень хороший игрок: когда он схватил Мо за плечо, то показал, насколько настроен выиграть. Так что отсутствие Рамоса в составе «Реала» точно порадует Салаха.

Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик

— Давайте вспомним ваш первый день в «Спартаке».
— Сначала я познакомился с Аленичевым, потом – со спортивным директором клуба – Сергеем Родионовым. Они приехали ко мне во Францию во время Евро, чтобы провести переговоры. И я сказал им о своей готовности принять предложение.

— А что не позволило вам переехать в «Челси» вместе с Антонио Конте?
— Ему нужно было выбирать между мной и другими кандидатами из Англии. Когда я получил предложение от «Спартака», то сразу же сказал об этом Конте. Попросил его отпустить меня. Я твёрдо решил начать это интригующее путешествие по России.

— Помните, когда впервые оказались на стадионе «Спартака»?
— Впервые я ступил на него с Аленичевым, когда знакомился с парнями. Это было очень эмоционально. Прекрасный стадион с не менее прекрасными болельщиками. Меня до сих пор завораживает то, как они поддерживают команду.

— Каждый ваш пост в соцсетях лайкнул Леонардо Бонуччи. Поддерживал ли он вас на начальном этапе?
— Многие футболисты, с которыми я играл и работал, которых тренировал, желали мне удачи. Мы в Италии всегда так делаем. Это совершенно другой опыт, ведь тогда я только закончил выступление со сборной на чемпионате Европы. Что касается лайков Бонуччи, с ним, да и не только с ним, провели бок о бок 40 дней.

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— Много ли памятных вещей осталось у вас из России?
— Очень. Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака», шарфы, которые мне дарили… Всё лежит в чемодане с логотипом «Спартака», это воспоминание о прекрасных днях.

— А шарф Комбарова с известной нецензурной фразой?
— У меня есть такой шарф! Он стал безумно популярным. Я повторил за Димой: «Грацио, блин (в оригинале использовалось нецензурное выражение. – Прим. «Чемпионата»)» после победной игры с «Анжи». В тот момент все мои эмоции выплеснулись наружу, ну а фраза ушла в народ.

— Ещё о памятных вещах: были памятные бутылки вина с вашим изображением. Судьба двух известна, а что с остальными?
— Да, одну я подарил музею клуба, вторую – консулу, который дал мне российскую визу. А игрокам я бутылки не дарил. Вина было не так много, так что всё остальное я выпил сам.

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Путь к чемпионству

– В чемпионской гонке всё не всегда шло хорошо. Помните скандал после игры с «Зенитом»?
—Да, мы проиграли в Санкт-Петербурге 2:4. А судья был не очень последователен в своих действиях – не свистел, когда должен! Но мы всё равно остались на вершине таблицы, где и находились до самого конца чемпионата. Кто судил тот матч, я уже не помню – для меня все судьи на одно лицо. Да и вообще я неохотно общался с арбитрами. Но нужно делать скидку на то, что они постоянно испытывают стресс.

— В середине сезона «Спартак» был разгромлен «Крыльями» 0:4. Команда тогда могла после этого надломиться?
— Это был настоящий холодный душ. Нам дали понять, что, даже побеждая почти во всех матчах, нельзя расслабляться. Если бы мы продолжили терять концентрацию, то история с «Крыльями» повторилась бы и в других играх с командами из нижней части таблицы.

«Спартак» после поражения «Крыльям»

«Спартак» после поражения «Крыльям»

Фото: РИА Новости

— И ещё один сложнейший матч — с «Томью» дома. Правда, что вы тогда разбили тарелку о стену?
— Да, даже после победы я буквально чувствовал ярость, ха-ха. Дело даже не в том, что мы забили только один гол. Я был очень сильно недоволен подходом игроков к той встрече! Так что в тот день пострадала не только стена, но и тарелка. Это было ради того, чтобы не наговорить лишнего! Адреналина было очень много, эмоции кипели, поэтому я старался не выплёскивать всё наружу. Иначе было бы хуже.

Игроки, сделавшие «Спартак» чемпионом

– Той зимой в команду пришли Джикия, Адриано, Селихов, Самедов. Почему купили именно их?
— Все наши покупки в зимнее трансферное окно помогли усилить текущий состав, а главное – дали нам уверенность и опыт. Вот дальше нам и удалось выиграть и чемпионат, и затем Суперкубок, ха-ха.

— Чьей идеей было вернуть Самедова в «Спартак»?
— Самедов как игрок мне очень нравился. Я лично разговаривал с ним перед тем, как он пришёл в «Спартак». И, знаете, это действительно большая личность! Мне важно было понять, что он думал о «Спартаке» в будущем, и он был уверен, что поможет нам. Саша сделал свою работу.

Каррера и Самедов

Каррера и Самедов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— А Джикия с Селиховым? Это ведь не история про богатый опыт.
— Джикия и Селихов — примеры, которыми я могу особенно гордиться. Видите, на каких ролях они сейчас в команде? Тогда мы сделали правильный выбор! Интуиция сработала очень хорошо. За Джикией я следил лично, просматривал игры – и вот сейчас он капитан и в клубе, и в сборной. Тогда у нас была великая команда. Они боролись за каждый мяч. Это были те игроки, которые выкладывались по полной в каждом матче!

— Вы слышали фразу «Глушаков ― это похороны»? Она сопровождала вас весь чемпионский сезон.
— Никогда не слышал! Глушаков – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству.

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День, когда «Спартак» стал чемпионом

— Как вы смотрели игру «Зенита» с «Тереком», которая сделала «Спартак» чемпионом?
— Я был с женой и друзьями. До последнего надеялся, что «Зенит» не выиграет и подарит нам золото! Всё прошло просто прекрасно, и мы сразу же отметили победу, а потом ещё ушли в отрыв с командой. Эмоции – невероятные, внутри меня всё трепетало. Теперь я считаю, что «Терек» — это наши друзья, ха-ха. Они очень нам помогли.

— Какие были мысли, когда поняли, что вы – чемпион?
— Совершенно точно не думал, что я лучший здесь и сейчас. Но да, мы сотворили историю, никто этого не ждал. Мы все были рождены для этого чемпионства! Усердие, терпение, тренировки — всё это позволило нам достичь успеха, чтобы порадовать болельщиков «Спартака». Они – самые важные. Ведь кто мы без фанатов? Болельщики – одна из самых главных составляющих любого клуба.

— Как настраивали игроков на свой матч с «Тереком», который уже ничего не решал?
— Ничего особенного, ведь всё было сказано неделей ранее. Сказал парням: «Выходите на наш праздник, болельщики смотрят на вас. Выходите и играйте так, будто это финал! Покажите футбол, который понравится фанатам».

— А общались ли с Аблайе Мбенге, который сделал вас чемпионами?
— Никогда. К сожалению, даже не подходил после матча к нему, чтобы поблагодарить. Я в тот день смотрел только на «Зенит», который проигрывал. Это было замечательно!

Празднование чемпионства «Спартака»

Празднование чемпионства «Спартака»

Фото: РИА Новости

Что сейчас делать клубу?

— Следите за нынешним «Спартаком»?
— Удалось посмотреть матч «Спартака» с «Наполи» – его показывали по итальянскому телевидению. Здесь очень сложно с просмотром российских матчей. Но в той игре они напомнили мне состав, который был в 2017 году. Неважно, с каким соперником тебе играть, матчи выигрываются на поле! И «Спартак» показал, что может играть с позиции силы – даже против «Наполи».

– Что сейчас должно помочь «Спартаку», чтобы вернуть такие яркие победы?
— Если команда хочет выигрывать, она должна ставить планку выше, самосовершенствоваться. Новые игроки почти всегда дают импульс. Нужны те, кто может сделать разницу в каждом матче. За зимней трансферной кампанией я не следил, не особо знаком с новичками. Да, слышал фамилии Николсона, Мартинса, Кофрие. Но никогда за ними не следил.

Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик

— Когда вы последний раз были на матче «Спартака»?
— В 2019 году на игре с «Зенитом». Когда у меня будет возможность, я совершенно точно посещу матч «Спартака». Сейчас это очень сложно, но, надеюсь, в скором будущем будет проще. Хочется посетить Москву в качестве туриста, но не думаю, что меня там кто-то ждёт.

— Как? А Каттани, Ваноли, Камоцци?
— Нет, я ведь знаю только Паоло. Мы играли с ним в Италии. А с Камоцци, Каттани, Д’Амико я лично не знаком.

— Но есть ещё Леонид Федун, его жена Зарема Салихова.
— О, Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером.

— Салихова тогда не особо влияла на клуб?
— Видел её один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней незнаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали.

— Прошлым летом она много выступала в соцсетях, сейчас часто критикует судей в СМИ.
— Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю её разговоры про судей.

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— Видел, что вы говорили о готовности приехать в Москву на следующий сезон, снова возглавить клуб.
—Да, я бы очень хотел вернуться. Я имел лишь это в виду. Нет такого, что я уже на следующий сезон еду в Москву тренировать «Спартак». Но если поступит предложение – с радостью! Я преданный болельщик «Ювентуса», поиграл в «Аталанте», «Бари». Но в моём сердце отдельное место отведено «Спартаку».

Массимо Каррера

Массимо Каррера

Фото: Plumb Images/Getty Images

— А в Италии многие знают о ваших победах за рубежом?
— Об успехах в России знают немногие. Итальянцы больше помнят меня как бывшего футболиста, а не как тренера! Но за мной следили, они знают о России и даже о Греции.

— При этом вы последний иностранный тренер, выигравший РПЛ. Некоторые болельщики «Спартака» считают вас великим.
— Я великий тренер? Нет-нет, я выиграл чемпионат – не более. Слишком много почестей. Да, выигрывать непросто. И здорово, что я смог добиться этого в России. Мне бы хотелось ещё раз испытать эти невероятные эмоции. Я и сейчас читаю все комментарии, которые мне пишут в соцсетях. На некоторые я даже стараюсь отвечать! Очень рад, что меня ещё помнят, относятся ко мне с теплотой. И я их всех тоже помню! Так что в завершение хочу сказать одну вещь: «Спартак» для меня — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно.

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