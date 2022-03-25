Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира

Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира
Комментарии

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает Cope.

По информации источника, валлиец готов повесить бутсы на гвоздь, если его сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Вчера Уэльс обыграл Австрию в полуфинале отбора на мундиаль. Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл. На 51-й Бэйл оформил дубль, ему ассистировал Бен Дэвис. На 64-й минуте один мяч отыграл австрийский полузащитник Марсель Забитцер, голевой пас отдал Штефан Лайнер.

В финале сборная Уэльса встретится с победителем пары Украина — Шотландия.

Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022