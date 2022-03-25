Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает Cope.
По информации источника, валлиец готов повесить бутсы на гвоздь, если его сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Вчера Уэльс обыграл Австрию в полуфинале отбора на мундиаль. Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл. На 51-й Бэйл оформил дубль, ему ассистировал Бен Дэвис. На 64-й минуте один мяч отыграл австрийский полузащитник Марсель Забитцер, голевой пас отдал Штефан Лайнер.
В финале сборная Уэльса встретится с победителем пары Украина — Шотландия.
Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.
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