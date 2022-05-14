Какие плюсы есть в бане России? Будут ли новые турниры и формат РПЛ? Отвечает босс РФС

На следующих выходных завершается 30-й чемпионат России. Если чемпион страны уже известен, то борьба за медали закончится в последнем туре. На призовые места претендуют «Сочи» и «Динамо» (есть ещё ЦСКА, но команда Березуцкого шансы на медали практически потеряла). Не менее интересная интрига разворачивается в нижней части таблицы, где до конца непонятно – кто вылетит, а кто сыграет в стыковых матчах. Решения о формате чемпионата в следующем сезоне тоже до сих пор нет, а после отстранения России от международных соревнований встал вопрос о дальнейших реформах РПЛ – например, о создании дополнительного турнира. Президент РФС Александр Дюков на открытии ЮФЛ Поволжье в Нижнем Новгороде рассказал, какие изменения ждут наш футбол.

О возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

– РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаёмся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было. Также РФС не получал приглашения поучаствовать в Кубке Америки и Кубке Азии.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О формате проведения РПЛ в следующем сезоне

– Повестка исполкома уже сформирована. На нём будут подведены итоги сезона, который завершается. Также на исполкоме мы планируем рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в следующем сезоне. Как вы знаете, российские клубы и сборная отстранены в следующем международном сезоне. У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные варианты, которые позволят нашим командам проводить больше игр.

Существует и разработано несколько вариантов. Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги и клубов. Подготовлено несколько сценариев, среди которых есть проведение Кубка РПЛ. На данный момент преждевременно делать выводы и говорить о том, какой из вариантов является предпочтительным. В том числе и мораторий на вылет? Да, безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу. Далее — свои наработки будут представлены исполкому, а исполком уже примет решение.

Александр Дюков на чемпионском матче «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Будем ли мы после исполкома 24-го числа понимать, что нас ждёт в следующем сезоне? Да, безусловно. Рабочая группа работает вдолгую или только на следующий сезон? Пока задача, стоящая перед ней, – предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и повысить спортивный уровень этих соревнований и повысить зрительский интерес. Когда задача будет решена, рабочая группа может продолжить свою работу.

О том, подаст ли РФС апелляцию в CAS на решение об отстранение России от международных матчей

– Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится её рассмотрение по существу. 2 мая было принято ещё одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали.

Об использовании полиграфа для проверки арбитров

– РФС продолжает проверку дела Матюнина. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий. Насколько целесообразен полиграф? Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применения полиграфа. В данном случае речь не идёт о том, что РФС заставляет судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот — эта проверка осуществляется только при согласии судей.

Когда судья работает на каком-то матче и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то, естественно, возникает вопрос, в том числе у комитета по судейству и департамента по судейству, — вопрос о доверии: можно ли такому судье доверять?

В данном случае полиграф – это возможность для судьи дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может, он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки… Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем.

О плюсах отстранения российского футбола

– Сложно говорить о плюсах отстранения российского футбола, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов. Если говорить о плюсах, которые можно было бы извлечь, то мы ожидаем, что наши профессиональные футбольные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке доморощенных футболистов. Мы со своей стороны готовы делать всё для того, чтобы использовать эту возможность и дать шанс молодым российским футболистам развиваться и получать игровую практику.

О возможности возвращения РПЛ к системе «весна-осень»

– Для того чтобы вернуться в систему «весна-осень», для нас важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ-1 не видят в этом необходимости. Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность среди клубов ФНЛ-2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2. Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась. Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование.

Матч «Спартак» — «Енисей» Фото: Александр Дюков на чемпионском матче «Зенита»

Сейчас мы видим, что со стороны многих регионов проявляется желание создания профессиональных футбольных команд. ЮФЛ будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах. Раньше можно было прекрасно понять наших губернаторов, у них на балансе была команда, клуб требовал финансирования. Приезжали легионеры, которые, отыграв несколько сезонов, покидали команду. Была некая верхушка, но не было основы. Сейчас ЮФЛ способствует такой интеграции регионов. Иркутск может играть с Владивостоком. Это важно для регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жёсткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе. Дальше они уже будут составлять основу профессиональных футбольных клубов.

О внедрении Fan ID в РПЛ

– У меня нет для вас новой информации по Fan ID. Как вы знаете, работу над этим проектом ведёт правительство, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта. Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать получение Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждём комментариев.