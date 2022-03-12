В изоляции есть шанс изменить отношение к футболу. Нужны дешёвые билеты, пиво и культура

Мы уже видим общее очертание будущего: российские клубы в краткосрочной перспективе пролетают мимо еврокубков, сборная не играет официальные матчи, а легионеры постепенно уезжают в места, где ещё доступна европейская валюта. Страну уже лишили финала Лиги чемпионов, матчей «Спартака» в Лиге Европы, так что теперь мы в официальной изоляции. Это важно принять (даже если процесс временный) и агрессивно внедрять методы, чтобы использовать ситуацию в плюс.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для чего проводят РПЛ?

Конечно, можно на всё забить. И оставить как есть. Сейчас футбол точно не первая тема повестки. Ведь мало кто даже из боссов Лиги ответит на вопрос: для чего вообще сейчас проводится РПЛ?

В развитых странах играют для болельщиков. У нас – отдельная история. Задержания, странные ковид-ограничения, переносы матчей – в России только пару клубов действительно относятся к зрителям как к клиентам. И считают, что они им обязаны, а не наоборот. На некоторые стадионы в принципе не очень хочется ходить. Например, если ты живёшь в условной Уфе. Дело не в безопасности, просто летом там мрачно, а зимой – холодно, зрелище на поле – так себе, да ещё и вечные досмотры (а скоро будет и Fan ID). Так что смотреть на такое нет желания ни по ТВ, ни вживую.

Ощущение, что РПЛ раньше проводили ради двух вещей. Первая – Олимпийские игры, куда мы так и не попали. В головах первых лиц государства футбол – это исключительно международные турниры, где надо достойно представлять страну. Но на Олимпиаду отобраться почти невозможно. Теперь же с баном всех федераций эта задача автоматически снимается. Вторую цель декларировали люди более скромного уровня – руководители топ-клубов и некоторые топ-менеджеры РФС: необходим результат на клубном уровне – хотя бы евровесна. Два образа задач постоянно находились в противоречии: а главным субъектом был лимит. Первые считали, что только отсутствие легионеров даст результаты сборной, вторые точно понимали: присутствие иностранцев выведет «Зенит» или кого-то ещё в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь нет ничего. Ни Олимпиад, ни еврокубков. Начинаем сначала.

Какие вопросы надо решить?

На этом фоне удивляет пассивность руководства. Ни РФС, ни РПЛ не сделали ни одного заявления относительно будущего. То есть страна пытается понять, как будут жить айтишники, как повысятся цены на продукты, на эти темы есть какие-то заявления. Но никто не знает, что будет с футболом. А ведь сейчас лучшее время, чтобы закрыть все бюрократические вопросы и сделать футбол максимально привлекательным зрелищем (или простой отдушиной) для людей.

Вопросы, которые необходимо решить:

1. Что с лимитом? Ещё пару недель назад Минспорта готовило документ о 13 легионерах в заявке и 8 на поле. Сейчас вопрос отложен. Клубы даже на внутренних совещаниях его обходят. Однако в связи с отъездом легионеров из «Краснодара» и «Ростова» без чётких условий возвращения появляется вопрос – а есть ли смысл держать хоть какие-то ограничения?

2. Что с Fan ID? Ещё одна тема, которая схлопнулась после бури обсуждений. Очевидно одно – вводить ограничения в период, когда люди и без того не особо думают о футболе – очень странно. Куда логичнее сделать всё, чтобы по максимуму отодвинуть привлечение болельщиков к этому закону. Ведь даже по предварительным подсчётам руководства топы потеряют около 50% аудитории из-за резкого внедрения «паспортов».

3. Будет ли снижение цен на билеты? Ещё не придумана более действенная мера для привлечения болельщиков на футбол. Во многих регионах Роспотребнадзор снял или снимает все коронавирусные ограничения, так что это отражается и на спортивных соревнованиях. Значит, совсем скоро все стадионы будут готовы обеспечить стопроцентную заполняемость. А это отличный повод для бесконечных акций и скидок, чтобы привлекать болельщиков на трибуны.

4. Вернётся ли пиво? Ещё один стимул для прихода на стадион. Сейчас доступно только безалкогольное, но и то не всем. А сам закон уже несколько лет отправляют на бесконечные доработки. Но сейчас в этом вопросе нужна консолидированная позиция: пиво – это деньги, которых у богатых клубов точно стало меньше из-за отсутствия европейских траншей. И их надо где-то добирать. Реклама пива и продажа на стадионе тоже не нанесёт глобального вреда по здоровью нации. А вот клубам позволит неплохо заработать.

5. Появятся ли частные инвесторы? Все мы знаем, что их мало. И футбол они рассматривают в последнюю очередь как возможность заработка. Однако и госкомпании с каждым годом сокращают интерес к финансированию непрофильных активов. РЖД недавно вообще заявил о тотальной экономии. И пока неизвестно, коснётся ли это «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во всем мире искали разные способы сделать из футбола бизнес. Понятно, что самим инвесторам нужна мотивация для вкладывания денег. А это уже работа РФС и государства. Теперь акцент, видимо, на внутреннее развитие бизнеса. И футбол обязан становиться частью этого процесса.

Пока клубы концентрируются на другом и голосуют за мораторий на вылет (сразу выключаем спортивный принцип). Ещё важная тема – расширение (увеличиваем шанс на очередных банкротов и понижение качества футбола в Лиге). Это, конечно, интересно, но ощущение – ни один из этих пунктов не изменит отношение к футболу в стране. А сейчас у боссов прекрасное время повлиять на это. Не получится – никто не осудит. Но хотя бы попробуйте.