«Головин — исключительный!» Во Франции в восторге от участия россиянина в камбэке «Монако»

За два тура до финиша Лиги 1 «Монако» занимал третье место, дающее путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Монегаски опережали на два очка «Ниццу» (четвёртая позиция – это уже Лига Европы) и на три очка отставали от «Марселя», который шёл вторым и попадал в ЛЧ напрямую. После восьми побед подряд в чемпионате Франции шансы команды Филиппа Клемана обойти «Марсель» казались достаточно высокими: сегодня требовалось переиграть дома середняка – «Брест».

«Монако» попытался подавить соперника, но не получилось. Первые полтайма – настоящий шок для болельщиков монегасков! Гости открыли счёт уже на 10-й минуте, когда Жан-Кевин Дюверн получил мяч в штрафной и пробил в нижний угол. Хуже того, на 23-й минуте хозяева пропустили второй гол. В этом эпизоде блестяще сыграл форвард Юсеф Белайли, который ворвался в штрафную Александра Нюбеля, убрал финтами двух защитников и нанёс точный удар в ближний угол.

Клеман, судя по его виду, не мог поверить глазам своим. Более того, «Брест» имел прекрасный шанс забить на контратаках третий гол. На исходе получаса Ирвин Кардона убежал один на один с правого полуфланга, однако простил «Монако», послав мяч мимо ворот.

Но, конечно, много атаковавшие и владевшие мячом 65% времени монегаски создавали моменты. Александр Головин хорошо двигался, открывался между линиями и, как обычно, отвечал в команде за угловые. Одна из его подач едва не завершилась голом, когда Аксель Дисаси пробил головой – мяч угодил в перекладину. Потом VAR изучал эпизод с выносом мяча защитником «Бреста» с линии ворот. Действительно, гостям чудесным образом удалось избежать пропущенного гола.

Перед перерывом «Монако» всё же забил. Опять же при помощи VAR судьи разобрались, что была игра рукой в штрафной «Бреста». Виссам Бен-Йеддер забрал мяч, подошёл к «точке» и реализовал пенальти.

Головин до перерыва заработал жёлтую карточку за конфликт с соперником. Кристоф Эрей сфолил на россиянине, а наш легионер принялся выяснять с ним отношения. Пожалуй, не стоило этого делать, какой-то явной грубости не было. Но такой матч – все на эмоциях! Головин с Эреем спровоцировали стычку, в которой поучаствовала целая группа игроков обеих команд. Ещё один запоминающийся момент до перерыва: Белайли стало не очень хорошо, он ушёл за поле, и там его вырвало. Тем не менее в игре алжирец остался.

Во втором тайме «Монако» продолжил разрывать оборону «Бреста», действуя в высоком темпе. Подуставшим гостям стало всё труднее справляться с хозяевами. В результате монегаски забили два гола за четыре минуты. В первом из них поучаствовал Головин: российский полузащитник сделал мягкий заброс на Кевина Фолланда, тот отдал передачу на Бен-Йеддера, а француз влетел в штрафную и оформил дубль.

Бен-Йеддер – бесспорно, главный герой этого матча. Вскоре он оформил хет-трик. Орельен Тчуамени набросил мяч в центр штрафной, а нападающий здорово сыграл опережение и пробил головой.

Бомбардир «Монако» на этом не успокоился, мог оформить покер. Именно после его удара Кевин Фолланд преуспел на добивании, забив четвёртый гол «Монако». И тут не обошлось без участия Головина. Александр развернул атаку своевременной передачей на фланг на Исмаила Якобса, который и навесил на Бен-Йеддера. Этот гол проверяли на офсайд: казалось, положение вне игры было, но VAR показал – всё по правилам.

Монегаски доминировали и шли к красивому камбэку. При лучшей реализации выиграли бы крупно. «Брест» же просто сдулся. Головин отыграл 78 минут, после чего под аплодисменты трибун уступил место на поле Желсону Мартиншу. Его статистика: 66 касаний мяча, два удара (один в створ), четыре передачи под удар, 81% точных передач, восемь выигранных единоборств из 11, шесть отборов, один перехват и два заработанных на себе фола. Сайт Whoscored поставил Александру очень высокую оценку – 7,86 балла. Он в топ-3 лучших игроков «Монако».

Александр Головин Фото: John Berry/Getty Images

Болельщики «Монако» в соцсетях тоже остались впечатлены выступлением российского легионера. Вот некоторые комментарии:

«Я думаю, что мы недооцениваем важность Головина в нашем подъёме в таблице»;

«Мне очень понравилась игра Головина и Фофана»;

«Спасибо, Головин, большая игра»;

«Невероятное влияние Головина на команду»;

«Головин как плеймейкер просто шикарен»;

«Головин – потрясающе. Бен-Йеддер и Фолланд – огонь»;

«Головин – исключительный! Какой игрок!»

«Монако» одержал важнейшую победу в борьбе за Лигу чемпионов. Повезло и с результатами конкурентов: «Марсель» и «Ницца» в эти же минуты потерпели поражения соответственно от «Ренна» (0:2) и «Лилля» (1:3). Монегаски поднялись на второе место, а через неделю завершат сезон выездным матчем с «Лансом».