«Зенит» отскочил в игре со «Спартаком». Но победа москвичей вызвала бы скандал

«Спартак» был близок к реваншу за поражение 1:7 в Санкт-Петербурге, но упустил победу в концовке.

Дерби двух столиц – последний большой матч в этом сезоне РПЛ. Огня и без того принципиальному противостоянию «Зенита» со «Спартаком» добавил предматчевый ролик московского клуба, который в Санкт-Петербурге могли посчитать оскорбительным. Красно-белые очень хотели поквитаться за разгром на «Газпром Арене», а отсутствие турнирной мотивации, казалось, только раскрепостит команды Паоло Ваноли и Сергея Семака.

Составы «Спартака» и «Зенита» немного удивили. В основе хозяев не оказалось Самуэля Жиго, Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона, которых итальянский тренер заменил свежими игроками после Кубка России. У гостей, несмотря на возвращение после повреждения Михаила Кержакова, место в воротах снова занял молодой Даниил Одоевский.

Если Руй Витория сыграл осенью в Санкт-Петербурге в открытый футбол, то Ваноли постарался максимально избежать рисков и не дать свободное пространство быстрым, техничным игрокам группы атаки «Зенита». Любопытную роль получил Даниил Хлусевич. При обороне он фактически превращался в одного из трёх центральных защитников, а при владении мячом спартаковцы могли создавать сдвоенный фланг Хлусевич – Николай Рассказов. Но поскольку красно-белые играли чаще без мяча (по ходу первого тайма бывало меньше 30% владения), новичку из тульского «Арсенала» приходилось много заниматься непривычным делом.

«Спартак» при обороне за счёт схемы 5-3-2 и среднего блока перекрывал центр поля, чтобы лишить центрхавов «Зенита» Клаудиньо и Вендела, а также открывавшегося между линиями Малкома возможности получать передачи и распоряжаться мячом без давления. В результате темп довольно долго был невысоким. Чемпионам России оставалось только искать свободные зоны на флангах при помощи быстрых разворотов мяча. Выходило это не очень хорошо. С другой стороны, сами зенитовцы здорово переключались после потерь, срывали любые попытки красно-белых убегать к воротам Одоевского контрпрессингом и перехватами.

«Зенит» выманивал «Спартак» на прессинг и тем самым искал пространство. Этот ход едва не сработал в середине первого тайма, когда сине-бело-голубые вышли из обороны через Одоевского, а Юри Алберто остался против одного лишь Хлусевича. Бразилец поспешил – неудачно перекинул мяч. После этого петербуржцы соорудили ещё несколько опасных моментов с участием того же Юри Алберто, Малкома, Сергеева. Создавали напряжение угловые «Зенита», однако гостям для завершения не хватало в том числе роста: кроме Дмитрия Чистякова и Нуралы Алипа, в этом смысле рядом с Дзюбой никто и близко не стоял.

Зато «Спартак» выдал мощную концовку тайма – три-пять минут перед перерывом. И в итоге почти не уступил по ударам – 4:5 (а в створ и вовсе превзошёл – 2:0), хотя сильно проигрывал по передачам на чужой трети поля – 55:90. Футбол пошёл повеселее, команды раскочегарились.

К арбитру Павлу Кукуяну вряд ли у кого-то были претензии по первому тайму. Иногда он, возможно, пропускал фолы в спорных ситуациях, чтобы не тормозить игру. И правильно делал. Но, кажется, в таких матчах невозможно избежать судейских скандалов. Теперь вопросы будут у «Зенита». Голевая атака «Спартака» началась с того, что Хлусевич, играя в отборе, попал по ноге Дугласа Сантоса. Когда Кукуян после подсказки своего коллеги Сергея Иванова отправился смотреть повтор, казалось, что гол может быть отменён. Более того, возник вопрос по поводу удаления Хлусевича – в подобных эпизодах игроки получали и красные карточки. Тем не менее Кукуян взятие ворот засчитал.

Ещё одна причина, по которой этот гол, вероятно, вызовет скандал: «Спартак» нарушил фэйр-плей. Дуглас Сантос лежал на земле с травмой и не принимал участия в эпизоде, тем не менее красно-белые не выбили мяч за пределы поля. Между тем в первом тайме в похожей ситуации, когда при опасной атаке сине-бело-голубых травмированный спартаковец лежал на газоне, Дуглас Сантос не стал делать передачу в штрафную – отправил мяч за поле.

При 1:0 в пользу «Спартака» зенитовцы должны были максимально раскрываться, а команда Ваноли смогла играть на контратаках, используя свободные зоны. Пришло время замен. Под свист трибун на поле появился Артём Дзюба. Семак снял с игры Алипа, из-под которого забил Соболев. Откровенно говоря, всё больше сомнений относительно того, что казахстанский защитник соответствует уровню основы «Зенита»: в больших матчах – с «Краснодаром», «Локомотивом», теперь со «Спартаком» – Нуралы допускает результативные ошибки.

Спартаковцы убегали в контратаки, как и в кубковом матче с «Енисеем», но таких сумасшедших моментов не имели – всё-таки уровень защитников петербуржцев повыше. Но и зенитовцам недоставало «голода» после завоевания чемпионства, прежде всего легионерам. Неслучайно Семак поменял трёх из пяти бразильцев. Сине-бело-голубые были на грани поражения (17-матчевая беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ началась как раз с победы 7:1 над «Спартаком»), впервые пробили в створ только в конце второго тайма (итоговая статистика ударов – 10:13, но в створ – 7:2).

«Зенит» спасся благодаря пенальти, который Кукуяну вообще не следовало назначать. Судья должен был подождать, чем закончится эпизод, и зафиксировать гол после удара Малкома. Он же поспешил с решением по фолу Александра Селихова на Александре Ерохине.

Мостовой забил с «точки» – «Зенит» отскочил. А Семак продлил свою беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком».