Мощных камбэков в истории РПЛ было всего четыре. Кто и когда отыгрывался с 0:3?

В последнем туре РПЛ мы стали свидетелями камбэка «Локомотива» в матче с «Динамо». Железнодорожники проигрывали во втором тайме со счётом 1:3, а в итоге добились ничьей – 3:3. При доле везения могли и победить. Это редкая, но не уникальная история для чемпионата России. Случались и более яркие спасения. В четырёх случаях команды уходили от поражения или даже побеждали, уступая по ходу матча с разницей в три мяча! Любопытно, что такой трюк удавался только представителям Москвы. Давайте вспомним самые крутые камбэки.

3 июня 1998 года. «Ростсельмаш» — «Спартак» — 3:3

Первым, кому удалось отыграть три мяча, стал «Спартак». В июне 1998-го команда Олега Романцева приехала в гости к «Ростову» (тогда ещё «Ростсельмашу»), от которого отставала на два очка после девяти туров. Правда, при двух матчах в запасе. Тем не менее старт чемпионата у спартаковцев получился не самым удачным, как и старт этой игры.

В течение получаса после начала встречи ростовчане показывали какой-то космический футбол, разрывая оборону красно-белых во главе с Сергеем Горлуковичем. Юрий Дядюк открыл счёт уже на 4-й минуте выстрелом из-за штрафной, а Игорь Ханкеев и вовсе оформил дубль к 25-й минуте. Сперва полузащитник реализовал выход один на один, а потом пробил Александр Филимонов ударом примерно с 20-22 метров.

Романцев тут же заменил Дмитрия Хлестова, а оставшиеся на поле спартаковцы проснулись. Отыграли два гола ещё до перерыва. Дубль сделал Максим Бузникин, замкнувший два прострела ударами из вратарской. Второй тайм получился менее весёлым. «Спартак» спасся на 88-й минуте в результате пенальти, назначение которого команда Сергея Андреева бурно оспаривала. С «точки» забил Мирослав Ромащенко.

Видео матча «Ростсельмаш» — «Спартак»

28 августа 2005 года. «Амкар» — «Локомотив» — 3:4

Ещё более удивительную игру выдали команды Сергея Оборина и Владимира Эштрекова через семь лет. Пермяки, казалось, за тайм сняли все вопросы об исходе матча, но во второй половине встречи железнодорожники сделали невозможное возможным. Кстати, «Локо» на тот момент – после 21-го тура – лидировал с отрывом в семь очков, тогда как «Амкар» шёл лишь 11-м.

В середине первого тайма нападающий Мартин Кушев вывел «Амкар» вперёд, уйдя от трёх защитников и пробив Сергея Овчинникова. Ещё два мяча в ворота Босса влетели перед самым перерывом. Нынешний гендиректор «Локо», а тогда хавбек пермяков Владимир Леонченко забил с пенальти. Тот же Кушев оформил дубль, реализовав выход один на один.

После перерыва на поле был другой «Локомотив». На исходе часа матча счёт был уже 3:2: Динияр Билялетдинов дважды забил с пенальти, которые щедро назначал судья Станислав Сухина – будущий начальник железнодорожников. Оба раза арбитр зафиксировал игру рукой. На 75-й минуте Марат Измайлов отличился ударом с подбора, а пермяк Сергей Волков заработал удаление. Вдесятером «Амкар» стремился удержать хотя бы ничью, но в компенсированное время Игорь Лебеденко опередил защитника и протолкнул мяч в сетку. Так «Локо» сохранил свой отрыв.

«У нас всё вдруг перестало получаться. Знаете, что-то в голове у наших футболистов не срослось», – резюмировал по окончании матча Оборин.

Видео матча «Амкар» — «Локомотив»

23 апреля 2006 года. «Спартак» — ФК «Москва» — 3:3

Если в 1998-м спартаковцы спаслись, проигрывая с разницей в три мяча, то восемь лет спустя сами оказались в шкуре «Ростсельмаша». Хотя в первые 38 минут тренировавший «горожан» Леонид Слуцкий с грустью наблюдал за тем, как команда Александра Старкова разрывает его оборону. Красно-белые стремились реабилитироваться за плохой старт: лишь одна победа за пять стартовых туров, 10-е место и отставание от «Москвы» на четыре очка.

На 8-й минуте судья Юрий Баскаков назначил первый из трёх 11-метровых в этой игре: «Спартак» повёл после удара Моцарта. Ещё через семь минут бразилец снова подошёл к «точке», однако не смог переиграть голкипера Юрия Жевнова. В середине тайма Никита Баженов в подкате отобрал мяч у защитника, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. А перед перерывом «Москва» забила сама себе: Олег Кузьмин в борьбе с Егором Титовым срезал мяч в собственные ворота.

Возвращение «горожан» к жизни началось со спорного пенальти в ворота «Спартака». Роман Адамов заработал 11-метровый, Дмитрий Кириченко реализовал его. И тут же Сергей Семак сократил счёт: Кириченко сделал пас пяткой, а полузащитник, открывшийся на линии штрафной, положил мяч впритирку со штангой. «Москва» поверила, что можно спастись, и вытащила игру на 83-й минуте: чех Томаш Чижек здорово пробил в «девятку».

Сергей Семак в «Москве» Фото: Dima Korotayev/Getty Images

Слуцкий радовался после матча: «Получился триллер, достойный Лиги чемпионов. Командам оставалось только послематчевые пенальти пробить… В перерыве была сказана спартаковская фраза: «Всё проиграно, кроме чести».

20 сентября 2015 года. «Мордовия» — ЦСКА — 4:6.

Последний камбэк с 0:3 случился около семи лет назад. Футбольный подвиг удался ЦСКА, а тренером-героем снова оказался Слуцкий! Перед матчем в Саранске армейцы лидировали с пятиочковым отрывом, а «Мордовия» Андрея Гордеева занимала 12-е место и не выглядела командой, способной повести с крупным счётом в игре с участником Лиги чемпионов.

Болельщики смотрели на поле – и отказывались верить своим глазам. На первой же минуте Евгений Луценко воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева, выбившего мяч прямо в него. Потом Марио Фернандес заработал удаление и «привёз» штрафной, с которого забил Владимир Рыков. После этого Руслан Мухаметшин ударом из вратарской завершил быструю атаку три в два. Команда Слуцкого «плыла» и к перерыву так и не пришла в себя.

Но во втором тайме команды исполнили привычные роли: «Мордовия» – аутсайдер, ЦСКА – фаворит. Кирилл Панченко забил головой после углового, Зоран Тошич и Сейду Думбия – в результате красивых комбинаций. Ещё при 3:1 хозяева потеряли удалённого Янника Джалу, так что играли уже 10 на 10. «Мордовии» ещё хватило сил, чтобы снова повести (Луценко оставили одного у линии вратарской), но в последнюю десятиминутку ЦСКА выдал второй камбэк в матче и трижды поразил ворота Нукри Ревишвили. Ахмед Муса сделал дубль благодаря тому, что армейцы продолжали разрывать центр обороны соперника, а Думбия забил свой второй гол, получив передачу за спины защитникам.

Слуцкий забавно прокомментировал волевую победу. «Что говорил игрокам в перерыве? Сказал, если не выиграем, все поедут в Иркутск». Москвичей после «Мордовии» ждал в Кубке России далёкий во всех смыслах «Байкал».

Видео матча «Мордовия» — ЦСКА

10 голов на двоих! Это, пожалуй, самый сумасшедший матч в истории РПЛ. Увидим ли мы когда-нибудь ещё более невероятное шоу в чемпионате России?