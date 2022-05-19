Замена под пенальти — зло! Супергероем финала Лиги Европы стал вратарь Трапп

«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы и сыграет в будущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов, будучи 11-й командой Бундеслиги!

Вряд ли кто-то ставил на выход «Айнтрахта» и «Рейнджерс» в финал ЛЕ, ведь эти клубы исторически не относятся к фаворитам еврокубков. До сегодняшнего дня у команд из Франкфурта-на-Майне и Глазго было по одному трофею в Европе. Немцы завоевали Кубок УЕФА в 1980 году, а шотландцы – Кубок Кубков в 1972-м, когда их объявили победителями недоигранного финала с московским «Динамо» (в концовке на поле выбежали шотландские болельщики). Впрочем, у нас, в России, чаще вспоминают последнее участие «Рейнджерс» в решающем матче еврокубка: поражение в 2008-м от «Зенита» (0:2). Против петербуржцев 14 лет назад играл один из нынешних футболистов светло-синих – Стивен Дэвис, который начал встречу с «Айнтрахтом» на скамейке запасных.

От этих команд стоило ждать в финале скорее рубки, чем красивой игры, и уже на пятой минуте капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде едва не отправился с футбольного поля на больничную койку. Джон Ландстрем высоко поднял ногу, идя в единоборство, и попал сопернику шипами по голове – немец долго лежал на земле и приходил в себя, пока ему оказывали помощь, останавливали кровь. В РПЛ за такое могли бы и удалить, а словенец Славко Винчич даже жёлтой карточки не дал.

У чужих ворот «Рейнджерс» был менее опасен, хотя больше владел мячом. Шотландцы охотно использовали длинные передачи и прочие простые решения, которые оборона «Айнтрахта» во главе с тремя центральными защитниками спокойно «читала». К тому моменту, как команда Джованни ван Бронкхорста впервые пробила (минуте на 27-й игры), немцы вели по ударам с нокаутирующим счётом 8:0 (в створ – 3:0).

«Айнтрахт» переигрывал «Рейнджерс» в центре поля, используя численное преимущество, и эффективно задействовал создававших ширину атаки латералей – Ансгара Кнауффа справа и Филипа Костича слева. Команда Оливера Гласнера была близка к голу. Впрочем, каких-то сумасшедших сейвов от 40-летнего голкипера Аллана Макгрегора, которой тоже находился в команде в 2008-м, но не играл с «Зенитом», не потребовалось.

Только ближе к перерыву «Рейнджерс» стал что-то показывать в позиционных атаках. И даже превзошёл немцев по передачам на чужой трети поля (76:57). Но всё же голос «Айнтрахта» звучал в первом тайме погромче, как и голоса его фанатов на наконец-то заполненных до отказа трибунах в большом финале ковидной эпохи.

В плане игровой аритмии Гласнера было, очевидно, агрессивное начало каждого из таймов. Вот и первые минуты второй половины «Айнтрахт» провёл очень мощно, заставил «Рейнджерс» обороняться. Более того, Рафаэль Борре, которого до трансфера из Аргентины в Германию пытались пристроить в два-три клуба РПЛ, упал в штрафной шотландцев, возможно, после нарушения соперника. Впрочем, можно понять судью, не назначившего пенальти: пожалуй, касание не было настолько сильным, чтобы колумбиец свалился, – скорее, сам форвард искал этот фол. Тем не менее забил «Рейнджерс»! Какой же привоз сделал бразилец Тута! Он просто подарил выход один на один Джо Арибо.

«Айнтрахт» продолжал давить: теперь уже план мог быть только один – идти вперёд и спасать матч. У немцев никак не получалось реализовать свои моменты, но на 70-й минуте они всё-таки отыгрались. На удивление простой гол пропустил «Рейнджерс». Вроде бы шотландцы всё контролировали в этом эпизоде: на фланге была ситуация «два в два», в штрафной пара защитников следила за Борре. Однако Скотт Райт и Коннор Голдсон не помешали пройти кроссу, а Кэлвин Бейсси проиграл колумбийскому форварду борьбу на опережение. Так на удержание не играют. Впрочем, и подбор футболистов у шотландцев не топовый, за исключением разве что Джеймса Тавернье, который, будучи правым защитником, возглавляет список лучших бомбардиров Лиги Европы. Берут командным духом.

При счёте 1:1 казалось, что «Айнтрахт» и «Рейнджерс» думают уже о дополнительном времени. Вышедшие на замены Дэвис и экс-форвард «Спартака» Фэшн Сакала добавили шотландцам свежих ног впереди, которые мешали команде Гласнера свободно выходить из обороны. После второго тайма преимущество «Айнтрахта» по ударам выросло – 17:6 (в створ – 4:2), но немцы наверняка радовались ничьей после 90 минут, так как были на краю пропасти.

В третьем тайме самый запоминающийся эпизод – падение поскользнувшегося защитника «Рейнджерс» Бейсси, который чуть было не привёз такой же гол, как Тута из «Айнтрахта». Англичанину повезло больше: он успел догнать Борре и исправил свою ошибку. В четвёртом тайме – обратная замена потерявшегося Сакалы (19 касаний мяча, ноль ударов, три неудачные попытки обыгрыша, одно выигранное единоборство из десяти за 43 минуты) и суперсейв голкипера немцев Кевина Траппа.

Но решила всё серия пенальти. Трапп отразил отвратительный удар выпущенного под эту серию Аарона Рэмси и стал супергероем финала. Макгрегор пропустил все пять ударов.

«Айнтрахт» второй раз в своей истории взял еврокубок.