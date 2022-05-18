Реванш у судьбы спустя 14 лет. Участник финала с «Зенитом» готов взять Лигу Европы

Сегодня Дэвис из «Рейнджерс» может выиграть еврокубок. В 2008-м ему это не удалось.

Сегодня, 18 мая, в финале Лиги Европы на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье сыграют «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Эту пару точно никто не ждал в решающем матче. Фаворитами были испанцы: «Барселона» или кто-то из возможных хозяев финала – «Севилья» либо «Бетис». Дортмундская «Боруссия» с Эрлингом Холандом, «Монако» Александра Головина, «Аталанта» Алексея Миранчука, «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско и «Вест Хэм» Николы Влашича и Алекса Крала тоже казались реальными претендентами на победу. Но все они вылетели, а одиннадцатая команда Германии и вторая — Шотландии дошли до конца. Для «Айнтрахта» и «Рейнджерс», помимо кубка ЛЕ, на кону прямая путёвка в Лигу чемпионов.

Последний успех «Айнтрахта» на международной арене – победа в Кубке УЕФА сезона-1979/1980. «Рейнджерс» были в финале этого же турнира не так давно, 14 лет назад. Мы хорошо помним тот матч, ведь шотландцы уступили «Зениту» со счётом 0:2. Хотя с тех пор клуб из Глазго пережил много неприятных событий: из-за финансовых проблем был переведён в четвёртую лигу, несколько лет возвращался в элиту, а в октябре прошлого года ушёл из жизни прекрасный тренер Уолтер Смит, под руководством которого «Рейнджерс» играли с петербуржцами.

В это невозможно поверить, но один из участников финала против «Зенита» и сейчас выступает за «Рейнджерс»! Речь о 37-летнем полузащитнике Стивене Дэвисе. В нынешнем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах (24 — в основе) и набрал 1+1 по системе «гол+пас».

Дэвис достаточно известный игрок, капитан сборной Северной Ирландии. Он был не последней фигурой и в АПЛ, где провёл более трёхсот матчей за «Астон Виллу», «Фулхэм» и «Саутгемптон». Завоевал за карьеру девять трофеев в составе «Рейнджерс», а теперь близок к юбилейному.

Стивен носит престижную «десятку». Он очень хорош с мячом – уверенно контролирует его, силён в подыгрыше и в обостряющих передачах. Может совершить рывок в штрафную, чтобы атаковать вторым темпом. В мае 2008-го Дэвис уже был довольно зрелым, 23-летним хавбеком, а ещё до переезда североирландца в Глазго футболисты и болельщики «Астон Виллы» выбрали его игроком года в команде. Стивена называли «новым Фрэнком Лэмпардом».

Стивен Дэвис в сборной Северной Ирландии Фото: Getty Images

В детстве североирландец болел как раз за «Рейнджерс», так что трансфер в шотландский клуб на правах аренды в январе 2008-го был большим событием для Дэвиса. Пусть и пришлось уехать из АПЛ. Вскоре после финала с «Зенитом» его выкупили за € 3,8 млн. Возможно, Стивен отыграл бы всю карьеру за команду из Глазго, если бы не банкротство «Рейнджерс» в 2012-м.

Естественно, полузащитник такого класса не захотел сваливаться до уровня четвёртой лиги Шотландии, поэтому воспользовался разрешением властей расторгнуть контракт. Впрочем, «Рейнджерс» всё равно получил какую-то компенсацию от «Саутгемптона» за Стивена (по данным Transfermarkt, € 1 млн). Более того, в марте 2012-го Дэвис согласился на 75-процентное понижение зарплаты ради сохранения рабочих мест других сотрудников клуба. Очевидно, после такого поступка многие болельщики светло-синих ещё сильнее зауважали североирландца, несмотря на его отъезд из Глазго.

В январе 2019-го после семи лет в «Саутгемптоне» Стивен вернулся в «Рейнджерс» по приглашению тогдашнего тренера команды, легенды «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. И в 2021 году помог светло-синим выиграть первое за 10 лет чемпионство. Дэвиса признали игроком сезона в Шотландии по версии журналистов. Интересно, что первые полгода после возвращения североирландец снова отыграл на правах аренды. Только потом стал свободным агентом и подписал контракт. К слову, действующее соглашение полузащитника с «Рейнджерс» заканчивается через две недели. Возможно, он красиво попрощается с любимым клубом – победой в Лиге Европы.

В матче с «Зенитом» в 2008-м при счёте 0:0 именно Дэвис создал самый опасный момент шотландцев, когда после его блестящей разрезающей передачи должен был забивать Жан-Клод Даршевиль. Петербуржцев от гола спас Вячеслав Малафеев. Накануне игры с «Айнтрахтом» Стивен, естественно, вспомнил тот финал:

«Тогда у нас была очень хорошая контратакующая команда, и выход в финал казался чем-то невероятным. И ведь матч с «Зенитом» проходил в Манчестере, который находится так близко к Глазго! Мы прогуливались перед игрой и видели, что 80-90% попадавшихся нам болельщиков были фанатами «Рейнджерс». Так что поражение очень разочаровало. Но мне повезло – я получил второй шанс 14 лет спустя. Надеюсь, в этот раз сделаем то, что не смогли в 2008-м, и войдём в историю».

Возьмёт ли Дэвис реванш у судьбы? «Рейнджерс» уже выбил в плей-офф ЛЕ две немецкие команды – дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг». «Айнтрахт» же слабее, если судить по результатам сезона Бундеслиги.