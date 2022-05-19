Срубил соперника «косой»? Получи в спину! Потасовка с тремя удалениями в США. Видео

Всё началось из-за жёсткого фола в центре поля. А заканчивать командам пришлось девять на девять.

В США продолжается регулярный сезон МЛС. Сегодняшней ночью в североамериканской лиге было особенно жарко. Сначала «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Чикаго Файр», не побеждавший два месяца, забили друг другу по три гола (причём два из них влетели в ворота в конце матча), а затем «Спортинг Канзас-Сити» и «Колорадо Рэпидз» сыграли отличный матч, завершив его с четырьмя удалениями в конце встречи. Что самое интересное – четыре красных карточки главный судья показал за восемь минут.

«Спортинг Канзас-Сити» – «Колорадо Рэпидз» Фото: ФК «Спортинг»

В добавленное время к матчу, когда «Спортинг Канзас-Сити» вёл со счётом 2:1, его соперник остался в меньшинстве – Остон Трасти получил вторую жёлтую карточку за грубый фол в центре поля. После – на 96-й минуте – форвард хозяев Даниэль Шаллои срубил игрока соперника в центре поля «косой», не дав ему быстро разыграть мяч. Причём явно намеренно и грубо! Этот момент возмутил футболистов «Колорадо Рэпидз», и началась потасовка. Сначала Лукас Эстевес («Колорадо Рэпидз») грязно сыграл против Шаллои, толкнув его сильно вперёд, а затем Андреу Фонтас («Спортинг Канзас-Сити») повалил на газон Диего Рубио на глазах у арбитра.

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть видео можно на канале Major League Soccer в YouTube.

Итоги были неутешительные: главный судья матча сразу показал две красные карточки – под раздачу попали Андреу Фонтас («Спортинг Канзас-Сити») и Лукас Эстевес («Колорадо Рэпидз»), а затем, воспользовавшись системой VAR, арбитр удалил и Даниэля Шаллои, который положил начало этому эпизоду. Стоит отметить, что сначала судья выписал ему только жёлтую, но потом пересмотрел своё решение.

В формате 9х9 команды провели несколько секунд, «Спортинг Канзас-Сити» удержал преимущество в один мяч и впервые выиграл в регулярном сезоне с 27 марта. Команда из штата Канзас не побеждала в МЛС семь матчей подряд.

Благодаря этой победе «Спортинг Канзас-Сити» поднялся в Западной конференции с последнего места на 13-е и теперь отстаёт от зоны плей-офф всего на три очка. Впрочем, конец регулярного чемпионата ещё не скоро – заключительный матч команда проведёт в начале октября.