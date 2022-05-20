За Федотова страшно. «Спартак», ЦСКА или «Динамо» могут сломать ему карьеру

Владимир Федотов дошёл до статуса самого востребованного тренера России. За последний месяц его имя связывали со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо». Сам Федотов предпочитает не распыляться и очень тактично уходит от ответов о своём будущем. Основной посыл: ничего не исключаю, закончим сезон и посмотрим. А владелец «Сочи» Борис Ротенберг вообще не сомневается в продолжении работы. И утверждает, что Федотов останется на следующий сезон.

Сложно объяснить магию этого тренера. Пытались игроки, он сам, но ничего не выходит за рамки простых терминов: мотивация, тактика и системность. Кажется, этим занимаются почти все. Но действительно получается мало у кого. Как можно с абсолютно средним составом «Сочи», который к тому же один из самых возрастных, бороться за серебро? Почему именно при нём сбитые лётчики играют в лучший футбол в карьере? И главное – как за пять лет можно пройти путь от простого ассистента в «Оренбурге» до еврокубков и статуса одного из лучших тренеров России?

Не так давно ответить на некоторые из этих вопросов попытался президент «Урала» Григорий Иванов. Именно в этом клубе в 2009-м Федотов получил первую самостоятельную работу – с июня 2009-го по май 2010-го он был главным тренером команды. Потом Иванов его уволил.

Григорий Иванов президент «Урала» «Володя – человек, который сам себя сделал. Ему в этом надо отдать должное. Он был без работы, и я ему предлагал возглавить школу «Урала». Он ответил: «Ты пойми, я тренером хочу быть». Взял и поехал в новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Там вообще денег не было. Потихоньку, потихоньку продолжал. Многие тренеры давно не работают, но по-прежнему продолжают рассказывать нам, как надо играть. А Володя брался за любую работу. Ему воздалось за это».



До «Сочи» Федотов шёл с большими приключениями – через ФНЛ и любителей. Но сам тренер признавался – это важное время, чтобы попробовать собственные идеи. У него получилось. А в «Сочи» – сплошной прогресс. Сначала спас команду от вылета, а потом без глобального усиления боролся только в верхней части в таблицы. В нынешнем вообще может показать уникальное достижение – занять второе место. В другое время это была бы зона квалификации в Лигу чемпионов. Сейчас же просто престиж.

Неудивительно, что теперь его хотят забрать все топы, у которых нет чёткого понимания с тренером на следующий сезон. А сейчас под вопросом, пожалуй, все, кроме «Зенита». В ЦСКА подвис Березуцкий, и непонятно, какое будущее ждёт команду. В «Динамо», «Спартаке» и «Локо» работают иностранцы. Можно сколько угодно ссылаться на юридические нормы, но вряд ли они кого-то остановят при желании уйти. И, конечно, Федотов будет в приоритете на замену. Профессионал с российским паспортом – не такая уж и частая история.

Владимир Федотов в «Урале» Фото: ФК «Урал»

Смущает только один момент в контексте потенциальной работы с топ-клубом. Тренер не раз говорил, как важно ему иметь полный коннект с руководством. Так было в «Оренбурге», сейчас такая же модель в «Сочи». Никто не лезет в его работу, а медийный фон вокруг клуба очень спокойный. Сейчас даже не говорят про связь с «Зенитом» – ведь только в этом сезоне сочинцы взяли у Питера четыре очка.

И представляете, что начнётся, если тренер попадёт в условный «Спартак» или ЦСКА. Постоянное внимание, влияние агентов, медиа, разных людей близких к руководству – так и когда тренировать? Для работы в больших клубах требуется особенная стрессоустойчивость. Если её нет – твоя карьера ломается. Помните Олега Кононова? Очень хорошего тренера, способного приводить середняков к высоким местам. Но работа на фоне скандалов и интриг закончилась громким увольнением из «Спартака». И сейчас уже мало кто готов его взять.

Способен ли в таких условиях давать результат Федотов – непонятно. Но ощущение, что желание попробовать у него точно есть. Тренер хочет поработать с игроками другого уровня и побороться за чемпионство. Понятно, что в условиях нынешней нестабильности можно претендовать на высокие места и с «Сочи». Но этот клуб так или иначе будут воспринимать как андердога. А все его успехи – случайностью.

А вот долгосрочный проект в «Динамо» или ЦСКА – это уже интересно. Если ошибётся – нестрашно. В 55 лет подобное воспринимается куда спокойнее. А если нет – цикл завершится: от любителей до реальной борьбы за чемпионство.