Гильерме повторил достижение Филимонова, но провалил сезон. Как такое возможно?

В заключительном туре РПЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» на выезде (1:0). Единственный гол в матче забил Рифат Жемалетдинов. Полузащитник «Локомотива» провёл классный сезон: установил личные рекорды по игровому времени (1630 минут в 24 матчах), голам (9) и результативным передачам (7). Однако историческое достижение в этой игре повторил другой футболист железнодорожников – вратарь Маринато Гильерме. 36-летний голкипер сыграл свой 118-й матч «на ноль» в чемпионате России, догнав по этому показателю Александра Филимонова.

Теперь Гильерме занимает пятое место в таблице вратарей по количеству «сухих» игр. На достижение этого рубежа он потратил на девять матчей меньше, чем экс-голкипер «Спартака». До абсолютного лидера и недавнего коллеги по сборной Маринато не доберётся – у Игоря Акинфеева 235 игр «на ноль» в 514 матчах. Однако многолетнему стражу ворот «Локомотива» по силам стать вторым – выше него в рейтинге только Вячеслав Малафеев (121), Сергей Овчинников (129) и Сергей Рыжиков (134).

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но это достижение — пожалуй, единственный позитивный итог сезона для Гильерме. Будем откровенны, вратарь «Локомотива» провалил этот год. Маринато сыграл в 19 матчах (1673 минуты) сезона — меньше было только в розыгрыше-2013/2014. Тогда Гильерме пропустил бóльшую часть чемпионата из-за разрыва крестообразной связки. В этом году вратарь также перенёс операцию на ноге, но до и после травмы его игра оставляла желать лучшего. В первой части сезона Маринато пропустил 11 мячей и две игры из-за дисквалификации. За такой фол с «Химками» вратарь получил прямую красную карточку и был вынужден смотреть матчи с «Ростовом» и «Рубином» с трибуны.

Восстановившись после травмы, Гильерме заменил в воротах Даниила Худякова, получившего четыре мяча от «Ростова». Кто знает, сыграл бы натурализованный вратарь за «Локомотив» в оставшихся матчах, если бы молодой голкипер продолжил держать неплохой уровень в дебютном сезоне? Ведь после восстановления Маринато три матча отсидел на «банке», прежде чем дождался своего шанса после ошибки Худякова. За шесть игр с апреля по май Гильерме пропустил 10 мячей и завершил сезон всего лишь с четырьмя играми «на ноль». Не блеснул вратарь и при 11-метровых ударах – все три пенальти в РПЛ ему забили, а вдобавок он допускал глупые ошибки при передачах.

Тем не менее история Гильерме в «Локомотиве» продолжится. В понедельник клуб анонсировал продление контракта с капитаном ещё на два года — до лета 2024-го. Несмотря на не самый удачный сезон, нет сомнений, что Гильерме ещё способен принести пользу «Локомотиву» и поделиться опытом с Худяковым.