Моуринью — снова с европейским трофеем! «Рома» выиграла, несмотря на драму в первом тайме

«Рома» – первый победитель Лиги конференций! Новый еврокубок не разочаровал, а Жозе Моуринью выиграл 26-й трофей в карьере.

В финале ЛК приняли участие два игрока, принадлежащих «Спартаку». Полузащитники Гус Тиль и Йоррит Хендрикс выступают за «Фейеноорд» на правах аренды. Первый в этом сезоне набрал 21+5 по системе «гол+пас» в 48 матчах. Второй в голландской команде с зимы – забил один мяч и сделал одну голевую передачу в 14 матчах. Тиль начал встречу с «Ромой» в основе, а Хендрикс на скамейке запасных. В заявке римлян тоже был хорошо знакомый нам по РПЛ футболист – экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Из находившихся на поле игроков лучше всех с русским языком знаком всё-таки не Тиль, а Генрих Мхитарян из «Ромы». Да и на «языке футбола» армянский плеймейкер, возможно, говорит, лучше, чем любой другой футболист римлян или «Фейеноорда». Понимая ценность Мхитаряна для команды, Моуринью рискнул поставить его, несмотря на то что полузащитник с 28 апреля не участвовал в матчах из-за травмы подколенного сухожилия.

Свой последний еврокубковый финал Генрих пропустил по политическим причинам: не сыграл за «Арсенал» с «Челси» в столице Азербайджана в 2019-м. К сожалению, не повезло ему с финалом и на этот раз. Уже на исходе четверти часа армянский легионер «Ромы» попросил замену – повреждение напомнило о себе. Драма! Особенный вынужден был срочно вносить корректировки, в том числе тактические.

Удивительный всё-таки тренер Моуринью. Он выигрывал все свои еврокубковые финалы, и даже с «Фейеноордом» при невнятной игре в атаке его команда забила первой. Римляне впервые пробили по воротам голландцев на 32-й минуте, зато как! Николо Дзаньоло хватило пары касаний, чтобы разобраться в штрафной Юстина Бейло.

Вероятно, португальский тренер указал на слабое звено в обороне «Фейеноорда» – центрального защитника Гернота Траунера. Ещё до пропущенного мяча медлительный австриец «присел» на жёлтую карточку, а в эпизоде с голом просто ошибся позиционно.

«Фейеноорд» на равных сражался с «Ромой». После первого тайма имел преимущество, как по владению мячом (62% — 38%), так и по ударам по воротам – 5:3 (в створ – 2:1). Тем не менее команда Моуринью выжала максимум из минимума.

Какой же восхитительный футбол показывал «Фейеноорд» сразу после перерыва! Команда Арне Слота удивляла «Рому», Моуринью и болельщиков нестандартными решениями на поле. Хитрый розыгрыш углового с прострелом вдоль вратарской завершился ударом Джанлуки Манчини по своим воротам (первая штанга) и добиванием от Тиля – гол арендованного спартаковца «отменил» вратарь Руй Патрисиу. Неожиданный пас пяткой в исполнении Фредрика Аурснеса подарил момент Тиреллу Маласиа (вторая штанга).

«Роме» везло. Кстати, Тиля тут же и поменяли. Статистика Гуса в финале Лиги конференций: 31 касание мяча, 75% точных передач, один удар, один пас под удар, одна неудачная попытка дриблинга, три выигранных единоборства из девяти и пара подборов мяча. Наверное, тренер «Фейеноорда» ждал от Тиля большей остроты.

Римляне откровенно играли на удержание счëта. Вполне в стиле Моуринью. Жозе убрал с поля даже Дзаньоло, выпустив дополнительного полузащитника. При этом в тройке центральных защитников «Ромы», как в лесу, заблудился лучший бомбардир сезона в ЛК Сирил Дессерс (10 голов). Команде Моуринью оставалось дождаться, когда соперник совсем устанет, будет опаздывать с контрпрессингом и пропускать контратаки.

У «Фейеноорда» оказался полный порядок с физической формой в конце сезона, но «Рома» сделала главное – почти ничего не позволила создать голландцам до финального свистка. Римляне и во втором тайме уступили по ударам (6:8, в створ – 2:3), тем не менее одержали сухую победу. Моуринью добился уникального достижения: он единственный тренер, который завоёвывал все существующие ныне еврокубки. «Рома» не брала трофеев в Европе 61 год, с тех пор как выиграла Кубок ярмарок. «Фейеноорд» же впервые проиграл еврокубковый финал.