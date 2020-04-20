«Прыгая через машины, я зарабатывал больше, чем футболом». Как прославился Дункан Маккензи

Бывший футболист «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Эвертона» Дункан Маккензи прославился не только своей результативной игрой на футбольном поле, но и за его пределами. Англичанин устраивал челленджи, заводя споры со своими одноклубниками. Однажды Маккензи заключил с ними пари на пять фунтов, что перепрыгнет британский автомобиль Mini. Партнёры были уверены, что у Дункана ничего не выйдет, но молодой англичанин знал, на что спорит, и всё получилось. А со временем этот трюк стал визитной карточкой футболиста.

Прыжок Маккензи

В 1969 году «Ноттингем Форест» подписал 19-летнего нападающего Дункана Маккензи, который по контракту зарабатывал примерно 12 фунтов в неделю. Молодой англичанин после каждой тренировки шёл в раздевалку не через турникет. Он перепрыгивал изгородь, чтобы быстрее добраться до раздевалки и выпить холодного лимонада.

«Когда мы заканчивали тренировку, у нас в раздевалке было только два кувшина холодного лимонада. Если мы не были быстры, не получали ничего. Поэтому я не шёл через турникет, а перепрыгивал через изгородь. Она была около пяти футов (полтора метра) в высоту», — вспоминал Маккензи в интервью Daily Mail.

Некоторые футболисты «Ноттингема», заметив хитрость Дункана, предложили ему перепрыгнуть за пять фунтов Mini Cooper тренера «Ноттингема» Томми Каваны. Маккензи охотно согласился, так как был уверен, что автомобиль намного ниже изгороди, которую ему приходилось перепрыгивать.

«Это была почти половина заработной платы. Мне не нужно было второе предложение. Я просто перепрыгнул через Mini, как будто его и не было. Позже мои партнёры по команде Мартин О'Нил и Джон Робертсон твердили всем, что я могу перепрыгнуть через их машину. Я зарабатывал больше денег, перепрыгивая через машины, чем игрой в футбол!» — утверждал Маккензи.

Англичанин повторил свой трюк и во время пребывания в «Лидс Юнайтед». Оказался он в этом клубе благодаря великому тренеру Брайану Клафу, который покинул клуб спустя 44 дня после назначения. В отличие от Клафа, Маккензи задержался в клубе из Лидса надолго, а его пребывание выдалось достаточно успешным.

3 мая 1976 года перед выставочным матчем одноклубника Пола Рини против «Ньюкасл Юнайтед» Дункан Маккензи на глазах заполненного «Элланд Роуд» перепрыгнул очередной автомобиль Mini.

Англичанин вспоминал, как на это отреагировал главный тренер «Лидса» Джимми Армфилд, а также рассказал, как его прыжки повлияли на английское общество.

«Армфилд был менеджером «Лидса». Он стоял там, пыхтя своей трубкой, а потом сказал мне: «Очень хороший прыжок, но никогда больше так не делай». Но во многих отношениях это лучшее, что я когда-либо делал. Куда бы я ни пошёл, все знали о моих прыжках. По всей стране были дети, которые пытались повторять мои прыжки — количество пострадавших было на рекордно высоком уровне! Какой-то псих даже попытался сделать это, когда машина приближалась к нему, и чуть не переломал себе кости», — сказал бывший английский футболист в интервью Daily Mail.

Мяч для гольфа через всё поле

Прыжки через автомобили были не единственным умением Дункана Маккензи. Во время пребывания в «Лидс Юнайтед» он заключил пари с одноклубником Норманом Хантером, согласно которому Дункан должен был перебросить мяч для гольфа через всё футбольное поле.

«Норман Хантер поспорил, что я не смогу это сделать. Я сделал пару шагов и запустил его так далеко, что он отскочил от земли, и мы больше никогда не видели этот мяч», — с гордостью вспоминал Маккензи.

Сам футболист вёл очень нездоровый образ жизни. По его словам, он мог выкуривать в день по 60 сигарет. При этом до перехода в «Лидс» футболистом лично интересовался главный тренер «Ливерпуля» Билл Шенкли.

«Билл сказал, что сожалеет, что не забрал меня в «Ливерпуль» из «Фореста». Он говорил мне, что если бы я подписал контракт с «Ливерпулем», то у меня было бы сто английских кепок (за каждый сыгранный матч в футболке сборной Англии давали памятную кепку. — Прим. «Чемпионата»), а я стал бы величайшим нападающим Англии», — вспоминает бывший футболист.

В итоге в 1976 году Маккензи стал игроком другого клуба из Ливерпуля – «Эвертона». За сборную Англии Дункан так и не провёл ни одного матча. Но бывший футболист не расстраивается и оглядывается назад с улыбкой на лице.

«Я ничего не изменил бы в своей карьере. Мне так повезло наслаждаться каждой минутой. Когда вы можете перепрыгивать через машины, вы не получаете травм. Моим лучшим умением было моё шестое чувство. Я знал, когда ко мне что-то приближалось. Чувствовал это».

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