«Сейчас точно промахнёшься!» Детали рокового пенальти в финале Кубка от первого лица

Если бы Умяров не подошёл к Фомину, «Динамо» бы не подарило трофей «Спартаку»?

Финал Кубка России по-прежнему не даёт покоя. В драматичном матче в «Лужниках» «Спартак» победил «Динамо» и взял первый трофей за пять лет. И даже спустя день после игры продолжают всплывать новые подробности.

Если вы вдруг всё пропустили, то вот немного предыстории: в конце добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Спартака» судья назначил пенальти в пользу «Динамо». К «точке» пошёл Даниил Фомин — один из лучших пенальтистов РПЛ, который в этом сезоне забил таким образом семь голов в чемпионате и ни разу не промахнулся. Но в этот раз что-то пошло не так: Фомин запулил мяч над перекладиной, и трофей достался «Спартаку».

После матча несчастный Фомин извинился за промах: «Хотелось бы попросить у болельщиков «Динамо» прощения: я подвёл свою команду. Прошу прощения у «Динамо».

Даниил Фомин после незабитого пенальти Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А сегодня появились интересные подробности, причём от первого лица! Вы могли упустить этот момент, но перед пенальти к Фомину дважды подходил Наиль Умяров. Полузащитник «Спартака» что-то говорил Даниилу, а потом его оттолкнул защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Видимо, это произошло слишком поздно. Умяров рассказал о подробностях и ради этого даже специально завёл телеграм-канал. Вот его пост:

— Сам с детства не люблю, когда бьёшь пенальти, а кто-то пытается помешать — время тянется вечность, и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю ещё, что сильно повлияли болельщики. Макси (вратарь «Спартака» Александр Максименко. — Прим. «Чемпионата») их завёл перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошёл пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьёт. Бей — не ошибёшься». Он всё равно молчит, я решил ещё поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнёшься!» А что было дальше, вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него. Может, он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину всё равно респект. Так долго с «точки» без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый.

Повлияли ли слова Умярова на Фомина, нам остаётся только догадываться. Возможно, игрок «Динамо» сам расскажет об этом через какое-то время. Вопрос к вам: правильно ли поступил футболист «Спартака»?