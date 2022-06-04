Интерес «Барселоны» закончился скандалом. Что за бразилец едет в российский топ-клуб

«Локомотив» продолжает подписывать легионеров, несмотря на риск потерять кого-то из них по ходу сезона из-за политической ситуации. Ещё в конце апреля железнодорожники объявили о приобретении нападающего клуба «Чукарички» и молодёжной сборной Черногории Марко Раконьяца, а теперь новичком московского клуба должен стать бразильский центральный защитник Фассон. Стоимость трансфера 21-летнего игрока «Атлетико Паранаэнсе» может составить около € 3 млн.

«Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен. Лукас Фассон – это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне», – прокомментировал для «Чемпионата» информацию о трансфере агент бразильца Илдемир Лопес.

Фассон – воспитанник одного из крупнейших бразильских клубов «Сан-Паулу», однако за первую команду «трёхцветных» не поиграл, если не считать один-единственный выход на замену на 20 минут в матче Лиги Паулиста (чемпионат штата). Всё дело в том, что вскоре после дебюта центральный защитник попал в скандальную историю. Летом 2020-го Фассоном заинтересовалась сама «Барселона», и юный футболист пожелал в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Сан-Паулу». Естественно, руководство бразильского клуба не захотело просто так терять одарённого игрока. «Барселоне» пригрозили, что в случае подписания контракта с Фассоном придётся заплатить штраф в размере € 40 млн – эта сумма была прописана в договоре защитника в качестве отступных.

Судьба не привела Фассона в фарм-клуб «Барсы», но в сентябре 2020-го, пока шло разбирательство между «Сан-Паулу» и игроком, ФИФА разрешила центральному защитнику перейти в чилийскую «Ла-Серену». Там бразилец задержался до лета 2021-го, когда истекал его контракт с «Сан-Паулу». Получал стабильную практику в чемпионате Чили и даже стал кандидатом в сборную Бразилии U20 – тренер Андре Жардин вызвал Фассона на один из международных турниров.

Фассон Фото: Из личного архива

В августе прошлого года Фассон вернулся на родину. По данным Transfermarkt, «Атлетико Паранаэнсе» выкупил защитника за € 1,5 млн. Собственно, в эту сумму он и оценивается аналитиками футбольного рынка сейчас, когда переходит в «Локомотив».

В сезоне-2021 «Атлетико Паранаэнсе» занял лишь 14-е место в Серии А, а в нынешнем чемпионате делит 6-8-е места после восьми туров. Команда крепкая, но не топовая. Кроме того, в ноябре прошлого года красно-чёрные стали победителями Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы), а в декабре дошли до финала Кубка Бразилии и проиграли его.

Команда действовала в три центральных защитника, тем не менее Фассон не смог стать твёрдым игроком основы. Он сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» только 20 матчей – девять в Серии А, два в Кубке Бразилии, один в Южноамериканском кубке и ещё восемь – в Лиге Паранаэнсе (чемпионат штата Парана). С первых минут выходил 17 раз, результативными действиями не отметился и заработал две жёлтые карточки.

Что касается статистики Фассона в этих матчах, то он, по данным InStat, в среднем за 90 минут выполнял 61 передачу с 89% точности, вступал в девять единоборств с 65% успеха, совершал шесть подборов мяча, 5,4 перехвата и 0,86 отбора. Допускал 3,4 потери мяча и делал 1,15 фола. Говоря о сильных качествах левоногого центрального защитника, эксперты отмечали чтение игры, цепкость, действия на стандартах и техническое оснащение. Иногда Фассон сам вытаскивает мяч из обороны, может даже один в один обыгрывать. Он достаточно высок (рост под 190 см), а вот в атлетизме должен прибавлять.

О своём первом зарубежном опыте в Чили Фассон так рассказывал в интервью для Chile.as.com:

«Было немного сложно менять страну, но смена клуба прошла легко. Некоторые трудности доставляла необходимость скорректировать манеру игры. В Бразилии я был более расслабленным, там больше игры через владение мячом… В Чили команды постоянно пытаются атаковать. Мало позиционной игры, больше стремления играть вперёд. Я очень доволен тем, в какой футбол попал».

Интересно, как Фассон будет оценивать российский футбол, который, разумеется, отличается и от бразильского, и от чилийского.

Очевидно, что Фассон – приобретение на перспективу. Наверное, этот трансфер можно сравнить с трансфером Марка Мампасси: клуб подписывает перспективного игрока, обладающего хорошими качествами и потенциалом роста. Следовательно, готов дать ему время на адаптацию и прощать «привозы», без которых не обходится ни один молодой защитник.