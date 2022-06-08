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Цены футболистов — 2022, трансфермаркт, самые подорожавшие игроки в Европе — Винисиус, Гави, Влахович, Леау, Тчуамени

Кто из звёзд футбола подорожал больше всех. Скачок цены некоторых игроков поражает!
Михаил Рождественский
Кто в Европе сильнее всех подорожал
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Винисиус теперь точно звезда! В этот список даже не влез Холанд.

Футбольный сезон-2021/2022 в Европе сложился для всех по-разному: кто-то показал лучший перформанс в карьере, а кто-то провалился. Портал Transfermarkt как раз обновил ценники, поэтому самое время изучить список футболистов в его нынешнем виде. Начинаем с тех, кто сильнее всех подорожал.

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Надежды «Реала» и «Барсы» взлетели в цене

В топе самых подорожавших футболистов — юные звёзды главных испанских грандов. Начнём с Винисиуса Жуниора. Год назад реактивного бразильского вингера оценивали в € 40 млн. С тех пор Вини образовал убийственную связку с Каримом Бензема, выдал 17+9 по «гол+пас» в Примере и 4+6 в Лиге чемпионов. И там и там «Реал» взял трофей, а Винисиус ещё и забил единственный мяч в финале с «Ливерпулем». Теперь 21-летнего футболиста оценивают в € 100 млн.

Также на € 60 млн подорожал Гави, и это вообще удивительная история. 17-летний полузащитник только в этом сезоне ворвался в состав «Барселоны» — получилось по-королевски. 47 матчей во всех турнирах, два гола и пять ассистов. Год назад вы об этом пареньке ничего не знали, а теперь он стоит больше Лео Месси.

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Душан Влахович за первую половину сезона превратился в звезду, перешёл в «Ювентус» за € 80 млн и стал стоить € 85 млн. А заурядный нападающий Рафаэл Леау оказался элитным бомбардиром и взлетел в цене до € 70 млн. Интересная история и у опорника «Монако» Орельена Тчуамени, который год назад стоил € 30 млн, а сейчас — в два раза больше. По последней информации, одноклубник Александра Головина переходит в «Реал» за более чем € 100 млн.

Но самые поразительные цифры у нападающего «Реймса» Уго Экитике. В минувшем розыгрыше Лиги 1 этот парень настрелял 10 голов и отдал три ассиста. В итоге вместо прошлогодних € 600 тыс. он стоит € 28 млн. Ценник взлетел на 4,5 тысячи процентов — просто безумие!

Уго Экитике

Уго Экитике

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Полный список из 20 самых подорожавших игроков сезона

Сюда не влез Эрлинг Холанд, который и так стоил громадных денег, а в последние месяцы прибавил ещё € 20 млн и теперь оценивается в € 150 млн.

  1. Винисиус Жуниор («Реал») — € 100 млн (подорожал на € 60 млн)
  2. Гави («Барселона») — € 60 млн (+ € 60 млн)
  3. Душан Влахович («Ювентус») — € 85 млн (+ € 45 млн)
  4. Рафаэл Леау («Милан») — € 70 млн (+ € 45 млн)
  5. Дарвин Нуньес («Бенфика») — € 55 млн (+ € 35 млн)
  6. Арно Данжума («Вильярреал») — € 50 млн (+ € 35 млн)
  7. Орельен Тчуамени («Монако») — € 60 млн (+ € 30 млн)
  8. Матеус Нунес («Спортинг») — € 35 млн (+ € 30 млн)
  9. Уго Экитике («Реймс») — € 28 млн (+ € 27,4 млн)
  10. Луис Диас («Ливерпуль») — € 45 млн (+ € 27 млн)
  11. Флориан Вирц («Байер») — € 70 млн (+ € 25 млн)
  12. Родриго («Реал») — € 60 млн (+ € 25 млн)
  13. Рональд Араухо («Барселона») — € 50 млн (+ € 25 млн)
  14. Йереми Пино («Вильярреал») — € 40 млн (+ € 25 млн)
  15. Карим Адейеми («Ред Булл Зальцбург») — € 35 млн (+ € 25 млн)
  16. Бремер («Торино») — € 35 млн (+ € 25 млн)
  17. Валентино Ливраменто («Саутгемптон») — € 25 млн (+ € 25 млн)
  18. Сандро Тонали («Милан») — € 50 млн (+ € 23 млн)
  19. Витинья («Порту») — € 30 млн (+ € 23 млн)
  20. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») — € 65 млн (+ € 22 млн)
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