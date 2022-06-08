Кто из звёзд футбола подорожал больше всех. Скачок цены некоторых игроков поражает!

Футбольный сезон-2021/2022 в Европе сложился для всех по-разному: кто-то показал лучший перформанс в карьере, а кто-то провалился. Портал Transfermarkt как раз обновил ценники, поэтому самое время изучить список футболистов в его нынешнем виде. Начинаем с тех, кто сильнее всех подорожал.

Надежды «Реала» и «Барсы» взлетели в цене

В топе самых подорожавших футболистов — юные звёзды главных испанских грандов. Начнём с Винисиуса Жуниора. Год назад реактивного бразильского вингера оценивали в € 40 млн. С тех пор Вини образовал убийственную связку с Каримом Бензема, выдал 17+9 по «гол+пас» в Примере и 4+6 в Лиге чемпионов. И там и там «Реал» взял трофей, а Винисиус ещё и забил единственный мяч в финале с «Ливерпулем». Теперь 21-летнего футболиста оценивают в € 100 млн.

Также на € 60 млн подорожал Гави, и это вообще удивительная история. 17-летний полузащитник только в этом сезоне ворвался в состав «Барселоны» — получилось по-королевски. 47 матчей во всех турнирах, два гола и пять ассистов. Год назад вы об этом пареньке ничего не знали, а теперь он стоит больше Лео Месси.

Кто ещё удивил? В топ-10 игрок, чья стоимость выросла на 4,5 тысячи процентов

Душан Влахович за первую половину сезона превратился в звезду, перешёл в «Ювентус» за € 80 млн и стал стоить € 85 млн. А заурядный нападающий Рафаэл Леау оказался элитным бомбардиром и взлетел в цене до € 70 млн. Интересная история и у опорника «Монако» Орельена Тчуамени, который год назад стоил € 30 млн, а сейчас — в два раза больше. По последней информации, одноклубник Александра Головина переходит в «Реал» за более чем € 100 млн.

Но самые поразительные цифры у нападающего «Реймса» Уго Экитике. В минувшем розыгрыше Лиги 1 этот парень настрелял 10 голов и отдал три ассиста. В итоге вместо прошлогодних € 600 тыс. он стоит € 28 млн. Ценник взлетел на 4,5 тысячи процентов — просто безумие!

Уго Экитике Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Полный список из 20 самых подорожавших игроков сезона

Сюда не влез Эрлинг Холанд, который и так стоил громадных денег, а в последние месяцы прибавил ещё € 20 млн и теперь оценивается в € 150 млн.