Показываем красоту, которая будет на предстоящем чемпионате Европы в Англии.

Мужские сборные играют в форме женских команд. Это акция к Евро-2022, а вот все комплекты

Чемпионат Европы — 2022 среди женских команд пройдет в Англии с 6 по 31 июля с 16 участниками. Туда должна была ехать и сборная России, однако из-за санкций ФИФА нашей команды на турнире не будет.

За месяц до старта почти все национальные команды показали специальные игровые комплекты. Многие из них создавались специально для состава женской команды. Чтобы поддержать коллег перед Евро-2022, некоторые мужские сборные вышли на матчи Лиги наций в комплектах как раз для женских команд.

Давайте посмотрим на формы поближе. Есть ну очень красивые!

Сборная Германии

Специальную акцию с мужскими сборными запустил как раз Adidas. Кроме Германии, в футболках женской сборной уже сыграла Бельгия, также их покажет Испания — в 4-м туре Лиги наций.



Лаконичный стиль, на манжетах — флаг Германии. И две звезды (а не четыре, как у мужской команды) — именно столько раз немки выигрывали чемпионат мира. А вот на Евро они торжествовали аж восемь раз.

Домашняя форма сборной Германии Фото: ADIDAS UK

Интересный факт, не имеющий отношения к делу — презентация футболок для немецкой команды проходила в том же месте, где снимался самый первый клип Spice Girls — Wannabe, в отеле St. Pancras Renaissance в Лондоне.

Гостевая форма сборной Германии Фото: ADIDAS UK

Сборная Германии на матче Лиги наций с Англией Фото: Alex Grimm/Getty Images

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Сборная Бельгии

В матче с Польшей в Лиге наций бельгийцы также продемонстрировали форму своей женской команды на предстоящем Евро. На домашнем комплекте — герб Королевской бельгийской футбольной ассоциации по центру, а на гостевой — справа.

adidas отмечает, что все формы экологичны и сделаны из материалов Parley Ocean Plastic, то есть переработанных из морских пластиковых отходов. Все производители (adidas, Nike и PUMA) утверждают, что реплики этих форм будут сделаны из 100% переработанного пластика.

Домашняя форма сборной Бельгии Фото: ADIDAS UK

Гостевая форма сборной Бельгии Фото: ADIDAS UK

Сборная Бельгии в матче Лиги наций с Польшей Фото: Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images

Сборная Испании

Форму женской сборной Испании можно будет посмотреть живьём в четвёртом туре Лиги наций. Бускетс и компания продемонстрируют футболки в матче со сборной Чехии. Домашний комплект похож на футболку мужской команды. Гостевая форма сделана в необычном для Испании небесно-голубом цвете с синими полосками.

Домашняя форма сборной Испании Фото: ADIDAS UK

Гостевая форма сборной Испании Фото: ADIDAS UK

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Сборная Швеции

Шведский футбольный союз, помимо формы, представил ещё и любопытный спецпроект — «Как остановить сборную Швеции» (How to stop Sweden). На внутренней стороне футболки есть «инструкция», где расписаны сильные и слабые места всех футболисток команды. Также «лайфхаки» можно посмотреть на специальном сайте. Изучить может любой желающий. Шведки никого не боятся.

Домашняя форма сборной Швеции Фото: Svenskfotboll.se

Проект How to stop Sweden Фото: Svenskfotboll.se

Гостевая форма сборной Швеции Фото: ADIDAS UK

Сборная Англии

Страна-хозяйка турнира сотрудничает с Nike, презентация была не такая яркая, но форма не менее красивая. Однако после ее поступления в магазины соцсети обсуждали не дизайн домашнего и гостевого комплектов «львиц» (это официальное прозвище женской сборной Англии — Lionesses), а цену. Одна футболка стоит £ 115 (примерно 8 700 в рублях), и это очень дорого, считают многие болельщики.

На домашнем комплекте сразу бросаются в глаза перламутровые логотипы, это первая форма в Англии с подобными переливающимися элементами. Гостевой комплект — ярко-оранжевый с коричневыми вставками.

Домашняя и гостевая формы сборной Англии Фото: Nike

Сборная Франции

Сборная Франции также сотрудничает с Nike, и сложно не согласиться, что новая домашняя форма француженок — шедевр. Слоган, размещенный на внутренней стороне футболок на обоих комплектах, звучит так «Nos differences nous unissent» — «Наши различия нас объединяют».

Эта форма намного светлее предыдущей, говорится в пресс-релизе Nike, а цветочный орнамент вдохновлен французским искусством и неоклассической архитектурой. Гостевая форма — почти такая же, как у мужской сборной Франции, но с добавлением розовой линии и цветочного орнамента по бокам.

Домашняя форма сборной Франции Фото: Nike

Гостевая форма сборной Франции Фото: Nike

Надпись на внутренней стороне футболки сборной Франции — «Наши различия нас объединяют» Фото: EDF

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов представила очень узнаваемый дизайн формы. Специально для нее был изготовлен новый логотип Королевского футбольного союза Нидерландов с львицей вместо льва.

Гостевой комплект изображает цвета флага Нидерландов в ассиметрии.

Домашняя форма сборной Нидерландов Фото: Nike

Гостевая форма сборной Нидерландов Фото: Nike

Сборная Финляндиии

Nike не стал делать отдельный дизайн для женской сборной Финляндии, форма двух финских сборных на 2022 год идентична. Мужская сборная уже представила ее на Лиге наций.

На гостевом комплекте можно разглядеть елочный орнамент, а в официальном фан-шопе сборных Финляндии можно найти очень атмосферную картинку с лесом и совами на фоне.

Домашняя и гостевая формы сборной Финляндии Фото: Nike

Формы сборных Финляндии Фото: Finlandfootballstore

Сборная Дании

Сборная Дании выпустила форму совместно с датской компанией Hummel. Слоган кампании — «Share the game» («Делись игрой»). Дизайн — довольно привычный для сборных этой страны.

Дания — единственная страна, которая выпустила форму не с крупным международным брендом, а предпочла домашнее производство.

Домашняя форма сборной Дании Фото: DBU

Домашняя и гостевая формы сборной Дании Фото: Hummel

Сборная Италии

Яркая коллаборация получилась у спортивного бренда PUMA и британского ритейлера LIBERTY. Компании подготовили формы для сборных Италии, Австрии, Швейцарии и Исландии и пока презентовала только домашние комплекты. Фотосессия с коврами — отдельный разговор, а вот несколько деталей.

Слоган этого сотрудничества — «Timeless designs for fearless women» («Вечные дизайны для бесстрашных женщин»). Все орнаменты на форме были созданы вручную в дизайн-студии Liberty, ритейлер добавил свои фирменные цветочные мотивы, дополнив их ретро-графикой и крупными эмблемами команд на всех четырех формах.

Форма сборной Италии выполнена в нескольких оттенках синего с добавлением флага на воротнике.

Домашняя форма сборной Италии Фото: PUMA FOOTBALL

Голкипер сборной Италии Лаура Джулиани Фото: PUMA FOOTBALL

Сборная Австрии

PUMA и Liberty также отмечают, что все созданные ими формы подходят для уличного стиля.

Форма Австрии — полностью красная. Здесь также присутствуют цветочные элементы, а главная необычная деталь — пуговица на воротнике.

Домашняя форма сборной Австрии Фото: PUMA FOOTBALL

Сборная Исландии

Основной цвет домашней формы исландок — королевский синий (это даже звучит дорого). У воротника создатели добавили красный треугольник, а на самой форме темную полоску с цветочным орнаментом.

Домашняя форма сборной Исландии Фото: PUMA FOOTBALL

Сборная Швейцарии

Отметим, что у швейцарок на фоне лучший ковер (почему в фотосессии используются именно ковры, PUMA b Liberty не объясняют). Домашняя форма — красная с орнаментом по всей ткани с V-образным вырезом. В отличие от мужской здесь нет белых полосок на плечах.

Домашняя форма сборной Швейцарии Фото: PUMA FOOTBALL

А как выглядят формы топ-клубов на новый сезон? У нас есть ультимативно полный материал: