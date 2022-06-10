«Я чувствовал, что могу умереть в раздевалке». Где сейчас герой «золотого» матча «Зенита»

Это сейчас переезд аргентинского футболиста в Россию – обычное дело. А учитывая сложности с европейскими рынками, латиноамериканцев в России станет ещё больше. Но давайте перепрыгнем на 15 лет назад. В 2004-м Константин Сарсания уже здорово ориентировался на неосвоенных нашими клубами рынках. И вытащил в Казань за € 1,5 млн 23-летнего молодого человека из «Ривер Плейт» Алехандро Домингеса.

Полагаю, в России с ним есть ровно две важные ассоциации – сказочные два сезона с «Рубином», когда он формировал вокруг себя гениальность, и легендарный прыжок в Раменском. Своё самое ценное действие в «Зените» нападающий Домингес совершил в обороне, выбив мяч с ленточки ворот. Благодаря ему итоге сине-бело-голубые сохранили победу и взяли первое в российской истории золото.

Всего в России Чори провёл шесть лет, но на топ-уровне играл только два. Несмотря на рекордные деньги, заплаченные «Зенитом» за парня на внутреннем рынке, в Питере он так и не стал звездой. Был одним из многих, далеко не лучшим. Поэтому неудивительно, что его приключение в столичном городе быстро закончилось. В 2009-м он ещё раз, на год, залетел в «Рубин», стал игроком сезона и выиграл второе чемпионство, а потом поехал в Испанию. Правда, уже не гением. Последний грандиозный шедевр он показал именно в Казани.

Алехандро Домингес в Рубине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Почему Домингес был так нестабилен? Вопрос, на который отвечали его партнёры, тренеры, но не приходили к единой точке зрения. Первые два года в Казани он часто выходил на поле, но почти безрезультатно. Пошло только на третий – 17 голов во всех турнирах – это было просто вау. Потом два мрачных сезона в «Зените», самым ярким эпизодом которых стало то самое спасение в Раменском. Дальше возвращение в «Рубин» и ещё один топовый год, после которого его забрала «Валенсия».

Уже после финиша карьеры Чори объяснял свою главную проблему психологическими факторами. У него на протяжении почти всей карьеры случались панические атаки, с которыми он с трудом справлялся.

Алехандро Домингес и Александр Анюков Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»

«Футболист испытывает постоянное давление, – говорил несколько лет назад Домингес в интервью Infobae.com. – Многие считают: «Футболисты живут хорошо, наслаждаются жизнью». Но, по правде говоря, каждый раз мне было всё хуже, когда на меня оказывалось всё больше давления, ведь это не ограничивается только выходами на поле. Например, я приехал в возрасте 22 лет в Россию – в Казань. В то время это была не та Россия, которую вы видели на чемпионате мира. Это был какой-то военный режим на тренировках, мне приходилось стирать форму и чистить бутсы самому, чего я не делал в Аргентине. Дома у нас не было ни интернета, ни кабельного телевидения, а когда ты не знаешь местного языка, то это ещё больше вгоняет в депрессию.

Я чувствовал, что могу умереть прямо в раздевалке или в любом месте. Это происходило без предупреждения. И нужно много сил, чтобы выйти из подобного состояния. Я уверяю вас: когда такое происходит с вами, вы не можете справиться, пока не начнёте лечить это. Я жил с этим и никому такого не пожелаю. Только тот, кто пройдёт через нечто подобное, поймёт меня».

Решение проблемы Домингес нашёл после 30, когда уже уехал из России. Аргентинец начал работать со спортивным психологом, который помог ему справиться с давлением извне. Возможно, благодаря этому он и доиграл до 38 лет.

Алехандро Домингес Фото: Из личного архива Домингеса

Сейчас Чори занимается скаутингом для греческого «Олимпиакоса» и выступает экспертом на телевидении. Сегодня Алехандро исполняется 41, но кажется, что за эти годы он ничуть не изменился.