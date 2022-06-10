«Как можно так решать?!» Из-за РФС в ярости не только «Спартак», но и группа «Руки Вверх»

Сегодня, 10 июня, бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Помимо Санкт-Петербурга, на матч претендовали Нижний Новгород и Казань. Но к решению РФС возникли вопросы: помимо того, что матч пройдёт на домашнем поле одной из команд (из-за чего уже негодовала жена владельца «Спартака» Зарема Салихова), на эту дату был запланирован концерт группы «Руки Вверх».

Заявление президента РФС

Почему было принято такое решение, рассказал президент РФС Александр Дюков: мы уже подробно разобрали его слова.

А вот цитату Дюкова про совпадение даты матча с концертом приведём отдельно:

– Получили заявку от стадиона, он проявил готовность провести Суперкубок 9 июля. О взаимоотношении с артистами мне ничего не известно. Это вопрос стадиона и организаторов, которые планировали выступление. Моё мнение, если абстрагироваться от должности, – правильно провести знаковый футбольный матч. Насколько я знаю, есть договорённость с организаторами, что выступление состоится позже.

Что говорят в группе?

Конечно, не обошлось без реакции «Руки Вверх», ведь из данных на официальном сайте группы следует, что часть билетов уже была продана. «Это удар ножом в спину. Мы пытаемся что-то придумать. Понятно, что это перенос на неделю, но мы к этому переносу абсолютно не были готовы. У нас тоже есть график, концерты стоят. Нам придётся лопатить весь график из-за них. Ради чего? Непонятно. Как вообще можно так решать?! Представьте: вы идёте и снимаете квартиру, приезжаете в день, когда надо заселиться, а там уже другие люди со словами: «А мы уже здесь живём, идите нафиг», — «А я же заплатил», — «Никого это не волнует, идите к чёрту». Они сами отдали стадион нам, сами предложили эту дату год назад. Попробуем ещё что-то сделать, подключаем всё и вся», – сказал «Чемпионату» директор группы Роберт Погосян.

Концерт группы «Руки Вверх» Фото: РИА Новости

Солист группы Сергей Жуков был менее эмоционален, но тоже остался недоволен решением РФС. Тем более концерт переносится уже не в первый раз: сначала из-за ковида, потом из-за нового карантина, а теперь из-за футбола.

Сергей Жуков солист группы «Руки Вверх» «К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх»! Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов – все их бюро РФС решило не учитывать. Никто в РФС не счёл нужным извиниться перед этими людьми. Что ж… значит, сделаю это я. Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день».

При этом концерт всё же состоится, но на неделю позже. А все билеты на 9 июля, естественно, будут действительны.

На скандал отреагировали даже в «Зените»

«Зенит», который в этой истории стал победителем, но попал в неприятное положение из-за концерта, тоже выступил в прессе. Там заявили «Чемпионату», что с полем из-за выездного механизма всё будет хорошо, и прокомментировали перенос концерта:

— После того как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Петербурге, клуб финально обсудил это с организаторами концерта и группой «Руки Вверх», предварительно такой сценарий тоже обсуждался. В итоге договорились о переносе шоу на 16 июля. Это позволит организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие.

«Газпром Арена» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Похоже, каждая из футбольных сторон хочет дистанцироваться от конфликта. Но вот зрителей, не имеющих отношения к спорту, их слова вряд ли волнуют.