Чемпион мира Гаттузо — на тренировке ЦСКА в Ватутинках! Что это за уникальные кадры?

Дженнаро Гаттузо – новый главный тренер «Валенсии». Одного из самых русских клубов Испании, где в прошлом веке играли Валерий Карпин и Олег Саленко, в веке нынешнем – Денис Черышев. И где, возможно, скоро окажется Дмитрий Баринов.

И да, теперь у нас для вас есть дополнительный аргумент: почему вам стоит поддержать легендарный валенсийский клуб в следующем сезоне. Во-первых, фигура Гаттузо, который уже в шутку дерзил местным журналистам на пресс-конференции. А во-вторых, мы нашли много неожиданных связей итальянца с Россией. Начиная его именем и заканчивая… стажировкой у Леонида Слуцкого в ЦСКА.

Итак, andiamo!

Русское имя Гаттузо

Полное имя тренера звучит так – Дженнаро Иван Гаттузо. Это потому, что у итальянцев есть несколько имён.

Дженнаро Гаттузо главный тренер «Валенсии» «Но вы эти имена почти никогда не знаете, потому что они внесены лишь в официальные акты. Так вот, мы все, то есть братья – Дженнаро. А вторые имена у нас разные. Я вот стал Иваном. И не жалею».

Восхищение Жирковым и воспоминания об Овчинникове. Матчи Гаттузо против российских клубов и сборной

У Дженнаро есть опыт игры как против клуба из России, так и против сборной (пусть и весьма скромный). В рамках Лиги чемпионов – 2002/2003 «Милан» дважды обыграл московский «Локомотив» с минимальным преимуществом в обеих встречах. Гаттузо отыграл матчи без замен, отметившись жёлтой карточкой в одном из них.

«Это был конец февраля, но погода стояла просто жуткая. Градусов 20 ниже ноля точно было, – вспоминал ту игру Гаттузо. – Мы умудрились выиграть 1:0, но те условия я запомнил навсегда. Пожалуй, самый холодный матч в моей жизни. А ещё после того матча мы обменялись футболками с вратарём…». Гаттузо стал изображать на затылке хвостик, и вы наверняка догадались, что это был Овчинников.

Дженнаро Гаттузо в «Милане» Фото: Getty Images

«Милан» участвовал в Кубке РЖД в 2007-м и 2008-м. 5 августа 2007-го «Локомотив» и «Милан» сыграли вничью 3:3, но по пенальти выиграли итальянцы. Гаттузо провёл на поле 67 минут и был заменён на Пирло. В 2008-м «Локомотив» и «Милан» на Кубке РЖД друг с другом не играли.

В составе сборной Италии Дженнаро Гаттузо лишь раз сыграл против России. И это случилось в историческом товарищеском матче 9 февраля 2005 года. Том самом, когда россияне в первый и последний раз играли в чёрно-белой форме. Также тот матч стал дебютным в сборной для Юрия Жиркова.

Одним из самых узнаваемых моментов того матча стала борьба как раз Гаттузо против Жиркова. Обоих объединяла масштабная и густая шевелюра на голове и неуступчивость в борьбе. «Быстроногий Жирков, выступавший после в «Челси», заставил меня изрядно попотеть», – вспоминал потом Дженнаро.

Гаттузо хвалил Жиркова и после – вспоминая его игру на Евро-2008:

«В составе сборной России я увидел готового игрока для Серии А, но это не Аршавин и не Павлюченко. Это Юрий Жирков. Из того, что видел, могу заключить, что этот парень готов переехать в Серию А хоть завтра. Он очень быстрый и современный футболист. Видно, что он за счёт таланта и физических данных может грамотно играть как в обороне, так и в атаке. Таких фланговых игроков в сегодняшнем европейском футболе немного».

Гаттузо мог заиграть в России. Где именно?

«Динамо»

16 июля 2010 года спортивный директор «Динамо» Константин Сарсания говорил, что клубу предлагали приобрести полузащитника «Милана» Дженнаро Гаттузо и форварда «Болоньи» Марсело Салайету.

Константин Сарсания экс спортивный директор «Динамо» «Это уже довольно неоригинальная технология. Сначала в клуб агентами игрока присылается предложение с просьбой рассмотреть кандидатуру, а затем в дело включается пресса. Предложение на Гаттузо нам действительно пришло, но в «Динамо» его не будет. Кроме того, если вам вдруг позвонят уругвайские коллеги, то сообщаю – агенты форварда Марсело Салайеты тоже прислали нам резюме футболиста».

«Зенит»

Через год, 27 марта 2011 года, главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти попросил селекционеров клуба приложить максимум усилий, чтобы подписать полузащитника «Милана» Гаттузо. Об этом писали итальянские СМИ. Действующий на тот момент контракт 33-летнего футболиста заканчивался в июне 2012 года, а вероятность его перехода в российский клуб оценивали весьма высоко.

Лучано Спаллетти Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Анжи»

Летом того же 2011 года Гаттузо принял решение: продолжить выступления за «Милан». Несмотря на интерес со стороны богатого «Анжи» и встречу футболиста с руководством клуба из Махачкалы в России.

«У меня действительно было серьёзное предложение от «Анжи», но я всё же остаюсь в «Милане», с которым меня связывает действующий контракт. «Милан» – это моя футбольная семья, и моё сердце выбирает этот клуб», – заявил тогда игрок.

Подробности той встречи Гаттузо вспоминал в интервью Нобелю Арустамяну.

Дженнаро Гаттузо экс-защитник сборной Италии «Это был невероятный день, когда я впервые встретился с Керимовым. Он рассказал мне о своих планах, и через 4-5 месяцев произошло всё то, о чём он говорил. Керимов пригласил Хиддинка, Роберто Карлоса, Это′О и других чемпионов, но тогда у меня действовал контракт с «Миланом». Клуб просто не отпустил меня. Сколько я мог бы получать? У меня был контракт в Италии, и в России я предложил ту сумму, которая в «Милане» мне полагалась до налогообложения. Она была, конечно, немаленькая».

Затем трансферные новости отправляли Дженнаро в другие российские клубы: «Спартак», «Локомотив» и снова «Анжи».

Гаттузо мог и тренировать в России. Где именно?

В мае 2015 года уже экс-полузащитник «Милана» Гаттузо поехал на тренерскую стажировку в Россию, и в Италии это связали с возможным трудоустройством в одном из наших клубов. Об этом на своём сайте сообщал журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио.

Основными кандидатами на 37-летнего тренера были следующие клубы: «Анжи» и «Локомотив» в России. Гаттузо хотели после того, как он поработал со швейцарским «Сьоном», «Палермо» и греческим ОФИ.

В «Анжи» итальянец в итоге отказал: не согласился на контракт на четыре года, в то время для начинающего тренера это был слишком большой срок. При этом, пока тренер находится в России, говорил, что будет искать шансы трудоустроиться в нашей стране. Журналисты отправляли Гаттузо в самые разные клубы (в том числе «Спартак»), а сам он говорил, что в первую очередь приехал изучать футбол.

И придерживался тех же целей, когда в 2019 году приехал в Москву.

Дженнаро Гаттузо главный тренер «Валенсии» «Я читал разговоры о том, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак»… Это всё неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах. Могу ли возглавить российскую команду в будущем? Было бы некорректно по отношению к действующим тренерам команд говорить так. Но никогда не говори никогда».

При этом осенью 2021 года появилась информация, что Гаттузо может сменить Руя Виторию в «Спартаке» – на тот момент после 13 туров РПЛ красно-белые занимали девятое место, набрав 18 очков. Но глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг такую информацию:

«Главный тренер «Спартака» – Руй Витория. Клуб не ведёт переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом».

Гаттузо на стажировке у Слуцкого

Осенью 2013 года на тот момент бывший главный тренер «Сьона» и «Палермо» Гаттузо решил стажироваться в нескольких клубах Европы: мадридском «Реале», лондонском «Арсенале», «Боруссии» Дортмунд и сборной Бельгии. А через два года попробовал новое – поехал к Леониду Слуцкому в ЦСКА. Пообщаться с тренером армейцев и посмотреть за тренировочным процессом.

Так Гаттузо посетил тренировку на базе в Ватутинках, а о своей поездке в Россию рассказывал так:

«Я решил провести несколько дней в Москве, чтобы ближе познакомиться с российским футболом. Естественно, логичнее всего начинать знакомство с лучших, а ваш клуб дважды подряд стал чемпионом.

Дженнаро Гаттузо на базе ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Попросил посмотреть тренировку, поговорить с вашим главным тренером и получил эту возможность. Очень благодарен Леониду и клубу за теплый приём. Считаю, что для тренера всегда важно изучать другие чемпионаты, чтобы прогрессировать. Мне очень интересна ваша лига».

Гаттузо отметил базу армейцев: «Здесь легко дышится! Видно, что это серьёзный клуб с большой историей и большими традициями. Здесь собраны сильные футболисты».

И рассказал о тренерских и человеческих качествах Слуцкого: «У Леонида хорошая репутация среди европейских тренеров, но на меня произвело впечатление, что он и как человек очень открытый, умный, подготовленный. Мне было очень приятно.

Агент Марко Трабукки подчеркнул, что в Россию итальянец приезжал как ученик: «Он очень умный и скромный человек. Дженнаро оставил в прошлом воспоминания о своей игровой карьере, в которой он был мировой звездой. Он хочет изучать футбол, причём не только свой. И это, кстати, редкость для Италии. Мы думаем, что лучше всех разбираемся в футболе. А Дженнаро приехал в Россию с пониманием того, что он не профессор, а ученик».

Дженнаро Гаттузо на базе ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

А так о стажировке Гаттузо в ЦСКА вспоминал Нобель Арустамян: «Леонид Викторович очень удивился, что Дженнаро внимательно следит за российским футболом и знает весь состав ЦСКА. Гаттузо задавал много вопросов, Слуцкий объяснял расстановки и задачи игрокам.

Бонус: цитаты Гаттузо о России

О ресторанах: «С русской кухней я отлично знаком благодаря Кахе Каладзе. Он, конечно, грузин, но ваши фирменные блюда тоже давал попробовать. Конечно, пища немного тяжеловатая, много мяса. Но это логично, если помнить о суровом российском климате».

Дженнаро Гаттузо и Каха Каладзе Фото: Getty Images

О Москве: «Я не был здесь пару лет, но уже вижу, как много нового кругом. Другое дело, что ведь не так давно попасть сюда просто так было невозможно, а русские, наоборот, не могли свободно выезжать в Европу. Наверное, тогда эмоции от поездок были ещё сильнее. А сейчас мы все находимся в одной реальности. И это просто здорово».

О Суперкубке России – том самом, когда Аршавин забил комичный гол Ивану Левенцу: «Мамма миа, вот это было забавно! Я сначала, правда, испугался было, что в этой роли выступил мой соотечественник Пелиццоли, но потом увидел, что это не он, и обрадовался: ведь такие нелепые голы надолго остаются в памяти болельщиков. Вот так я и узнал, что «Зенит» выиграл ваш Суперкубок».

О «Зените»: «У команды классный тренер – мой соотечественник Лучано Спаллетти. Эта команда наполовину состоит из игроков сборной России. Да ещё там играет наш Миммо Кришито, португалец Данни. Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» – главный претендент на первое место.

О России на Евро-2008: «Ваша сборная меня приятно удивила. А ваш матч с Голландией и вовсе восхитил! Вашего главного тренера Гуса Хиддинка можно назвать чуть ли не главным героем чемпионата. Он очень грамотно и умно спланировал подготовку к турниру и разложил нагрузки уже по его ходу. Вот поэтому ваши и добрались до полуфинала».

О лучшем футболисте из России: «В моё время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но, когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании».

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Достаточно причин, чтобы поболеть за «Валенсию» как минимум ради её главного тренера?