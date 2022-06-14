Россия разорвала соперника на ЧМ 4 года назад. А сейчас 9 человек той сборной – без клуба!

Ровно четыре года назад в России начался ЧМ-2018. Заполненные «Лужники», ярчайшая церемония открытия и очень вдохновляющий результат для команды Станислава Черчесова. Россия победила Саудовскую Аравию 5:0 и запустила сказку, которая завершилась только в четвертьфинале.
Казалось, четыре года – совсем небольшой срок для радикальных перемен. Но если посмотреть на заявку того матча, ощущение, что это было где-то очень далеко. Три футболиста уже завершили карьеру, а девять – без клуба. И некоторые из них, вероятно, уже не найдут себе новые команды. Вот полный состав на тот матч:
Основа: Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков – Юрий Газинский, Роман Зобнин – Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев – Фёдор Смолов.
Запасные: Андрей Лунёв, Владимир Габулов, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Денис Черышев, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.
Игнашевич, Самедов и Габулов уже не играют в футбол. Из стартового состава сохраняют уровень и стабильность только Акинфеев, Головин и Смолов. У остальных явно есть проблемы. И девять футболистов сейчас не имеют контрактов ни с одним из клубов. Хотя ещё четыре года назад они были лучшими в своей стране. Почему так получилось?
Марио Фернандес, 31 год, защитник
Марио закончил выступление за сборную после Евро-2020. Новый главный тренер Валерий Карпин так и не смог убедить его вернуться. А несколько недель назад бразилец неожиданно приостановил контракт с ЦСКА и улетел на родину. Официальная причина – усталость и желание побыть с семьей. В клубе отнеслись с понимаем и отпустили игрока. При этом официально карьеру Фернандес не завершал. Но, судя по всему, уже вряд ли вернётся в ЦСКА. Возможно, мы увидим его доигрывающим в каком-нибудь бразильском клубе. Хотя парню всего 31.
Илья Кутепов, 28 лет, защитник
Вероятно, игра на ЧМ-2018 так и останется самым ярким моментом в карьере игрока. Рядом с Игнашевичем он действительно расцвёл. И провёл турнир мечты. Ожидалось, что после у него будут предложения из Европы, игрок уедет и выйдет на топ-уровень. Но он остался в «Спартаке» и в итоге почти перестал выходить в основе. Примерно каждое трансферное окно сообщалось, что Илья вот-вот уйдёт и перезагрузит карьеру. Однако этого не случилось. Его контракт завершился только этим летом, и сейчас он ищет новое место работы. Говорят о «Торпедо» и других клубах РПЛ.
Юрий Жирков, 38 лет, защитник
После Евро-2020 казалось, что Жирков закончит карьеру. Но полгода он тренировался сам и находился без клуба, а потом подписал контракт с «Химками». Правда, на новом месте не пошлó – всего три матча, в которых команда крупно проиграла, и ни одного полного. Логично, что летом руководство не предложило Юрию остаться. Скорее всего, дело идёт к завершению карьеры. Но Жирков умеет удивлять. И совсем недавно говорил, что пока не собирается заканчивать. Так что вряд ли кто-то сильно удивится, если вскоре он подпишет контракт с условным «Торпедо». Да, полные матчи проводить уже не будет, однако пользу он принести в состоянии. Даже в 38 лет.
Юрий Газинский, 32 года, полузащитник
Автор первого гола в ворота Саудовской Аравии летом ушёл из «Краснодара». Контракт футболиста истёк, и, видимо, взаимного желания продлевать не возникло. Хотя Юрий – рекордсмен по количеству матчей за команду. Но это не сыграло определяющей роли. Самое интересное, что пока вокруг игрока нет даже слухов. Так что либо переговоры с новым клубом ведутся в полной тишине, либо нет большой заинтересованности. Понятно, что в последнее время Газинский мало играл за «Краснодар» и вряд ли будет полезен так же, как в 2018-м. Но ещё пару сезонов на уровне РПЛ он явно способен вытянуть.
Алан Дзагоев, 31 год, полузащитник
Ещё один неожиданный летний уход. ЦСКА не стал предлагать Дзагоеву новый контракт, и он покинул клуб, в котором провёл всю карьеру. По будущему пока нет определённости – карьеру Алан точно не собирается завершать, но и кто готов взять травматичного футболиста — предположить сложно. Говорили про возвращение в родной Владикавказ, но вряд ли Алан именно сейчас хочет мотаться по всей России, играя в ФНЛ. Наверняка ему нужно что-то более спокойное. Однако очевидных вариантов у него пока нет. Так что интересно, где в итоге окажется.
Игорь Смольников, 33 года, защитник
Смольников остаётся ценным лотом для второй восьмёрки. После вылета «Арсенала» стало понятно, что в ФНЛ Игорь не поедет. И сразу появилась информация, что в нём заинтересовано «Торпедо». Довольно неплохое усиление для команды, которая только-только вышла в РПЛ. На стороне Смольникова большой опыт и необходимая стабильность. Он по-прежнему готов проводить весь сезон в основе. Тяжёлых травм на протяжении карьеры ему удавалось избегать. Да, некоторые качества уходят, однако глобально это никак не отражается на его игре.
Андрей Семёнов, 33 года, защитник
У Семёнова завершился контракт с «Ахматом», и информации о новом соглашении до сих пор нет. Известно, что у игрока был конфликт с главным тренером Андреем Талалаевым, который вроде бы удалось погасить. Тем не менее будущее парня остаётся неизвестным.
Даже если он уедет из Грозного, где играл с 2013 года, у него наверняка будут варианты со второй восьмёркой РПЛ. Хотя вряд ли в 33 года у него есть большое желание менять обстановку.
Денис Черышев, 31 год, полузащитник
Летом у Дениса закончился контракт с «Валенсией», и, судя по всему, он готов поиграть в России. Если раньше его отец и он сам категорически отвергали любую подобную идею, то теперь риторика смягчилась. И разговоры с некоторыми клубами РПЛ действительно идут.
В последние пару лет Черышев очень мало играл в Испании. Проблема старая — парня преследуют травмы. Однако на уровне РПЛ, возможно, повреждений будет меньше. Всё-таки интенсивность здесь куда ниже. Да и почему бы не заработать хороших денег на финише карьеры?
Артём Дзюба, 33 года, нападающий
Многие ждут, когда Дзюба наконец-то сообщит о своём будущем клубе. Турецкая пресса писала, что он летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Но итогов пока нет – видимо, Артём для них не первая опция. Также сообщалось об интересе «Коньяспора» и «Галатасарая». Но без конкретики. При этом многие клубы, в том числе в Турции, уже начинают подготовку к сезону, поэтому, вероятно, скоро он определится со своим будущим.
Вариант с переходом в клуб РПЛ, судя по всему, почти исключён. Так что мы наконец-то увидим героя ЧМ-2018 в Европе.
- 14 июня 2022
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