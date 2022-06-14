Россия разорвала соперника на ЧМ 4 года назад. А сейчас 9 человек той сборной – без клуба!

Ровно четыре года назад в России начался ЧМ-2018. Заполненные «Лужники», ярчайшая церемония открытия и очень вдохновляющий результат для команды Станислава Черчесова. Россия победила Саудовскую Аравию 5:0 и запустила сказку, которая завершилась только в четвертьфинале.

Казалось, четыре года – совсем небольшой срок для радикальных перемен. Но если посмотреть на заявку того матча, ощущение, что это было где-то очень далеко. Три футболиста уже завершили карьеру, а девять – без клуба. И некоторые из них, вероятно, уже не найдут себе новые команды. Вот полный состав на тот матч:

Основа: Игорь Акинфеев – Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков – Юрий Газинский, Роман Зобнин – Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев – Фёдор Смолов.

Запасные: Андрей Лунёв, Владимир Габулов, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Денис Черышев, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Артём Дзюба.

Игнашевич, Самедов и Габулов уже не играют в футбол. Из стартового состава сохраняют уровень и стабильность только Акинфеев, Головин и Смолов. У остальных явно есть проблемы. И девять футболистов сейчас не имеют контрактов ни с одним из клубов. Хотя ещё четыре года назад они были лучшими в своей стране. Почему так получилось?

Марио Фернандес, 31 год, защитник

Фернандес на ЧМ-2018 Фернандес сейчас

Марио закончил выступление за сборную после Евро-2020. Новый главный тренер Валерий Карпин так и не смог убедить его вернуться. А несколько недель назад бразилец неожиданно приостановил контракт с ЦСКА и улетел на родину. Официальная причина – усталость и желание побыть с семьей. В клубе отнеслись с понимаем и отпустили игрока. При этом официально карьеру Фернандес не завершал. Но, судя по всему, уже вряд ли вернётся в ЦСКА. Возможно, мы увидим его доигрывающим в каком-нибудь бразильском клубе. Хотя парню всего 31.

Илья Кутепов, 28 лет, защитник

Кутепов на ЧМ-2018 Кутепов сейчас

Вероятно, игра на ЧМ-2018 так и останется самым ярким моментом в карьере игрока. Рядом с Игнашевичем он действительно расцвёл. И провёл турнир мечты. Ожидалось, что после у него будут предложения из Европы, игрок уедет и выйдет на топ-уровень. Но он остался в «Спартаке» и в итоге почти перестал выходить в основе. Примерно каждое трансферное окно сообщалось, что Илья вот-вот уйдёт и перезагрузит карьеру. Однако этого не случилось. Его контракт завершился только этим летом, и сейчас он ищет новое место работы. Говорят о «Торпедо» и других клубах РПЛ.

Юрий Жирков, 38 лет, защитник

Жирков на ЧМ-2018 Жирков сейчас

После Евро-2020 казалось, что Жирков закончит карьеру. Но полгода он тренировался сам и находился без клуба, а потом подписал контракт с «Химками». Правда, на новом месте не пошлó – всего три матча, в которых команда крупно проиграла, и ни одного полного. Логично, что летом руководство не предложило Юрию остаться. Скорее всего, дело идёт к завершению карьеры. Но Жирков умеет удивлять. И совсем недавно говорил, что пока не собирается заканчивать. Так что вряд ли кто-то сильно удивится, если вскоре он подпишет контракт с условным «Торпедо». Да, полные матчи проводить уже не будет, однако пользу он принести в состоянии. Даже в 38 лет.

Юрий Газинский, 32 года, полузащитник

Газинский на ЧМ-2018 Газинский сейчас

Автор первого гола в ворота Саудовской Аравии летом ушёл из «Краснодара». Контракт футболиста истёк, и, видимо, взаимного желания продлевать не возникло. Хотя Юрий – рекордсмен по количеству матчей за команду. Но это не сыграло определяющей роли. Самое интересное, что пока вокруг игрока нет даже слухов. Так что либо переговоры с новым клубом ведутся в полной тишине, либо нет большой заинтересованности. Понятно, что в последнее время Газинский мало играл за «Краснодар» и вряд ли будет полезен так же, как в 2018-м. Но ещё пару сезонов на уровне РПЛ он явно способен вытянуть.

Алан Дзагоев, 31 год, полузащитник

Дзагоев на ЧМ-2018 Дзагоев сейчас

Ещё один неожиданный летний уход. ЦСКА не стал предлагать Дзагоеву новый контракт, и он покинул клуб, в котором провёл всю карьеру. По будущему пока нет определённости – карьеру Алан точно не собирается завершать, но и кто готов взять травматичного футболиста — предположить сложно. Говорили про возвращение в родной Владикавказ, но вряд ли Алан именно сейчас хочет мотаться по всей России, играя в ФНЛ. Наверняка ему нужно что-то более спокойное. Однако очевидных вариантов у него пока нет. Так что интересно, где в итоге окажется.

Игорь Смольников, 33 года, защитник

Смольников остаётся ценным лотом для второй восьмёрки. После вылета «Арсенала» стало понятно, что в ФНЛ Игорь не поедет. И сразу появилась информация, что в нём заинтересовано «Торпедо». Довольно неплохое усиление для команды, которая только-только вышла в РПЛ. На стороне Смольникова большой опыт и необходимая стабильность. Он по-прежнему готов проводить весь сезон в основе. Тяжёлых травм на протяжении карьеры ему удавалось избегать. Да, некоторые качества уходят, однако глобально это никак не отражается на его игре.

Смольников на ЧМ Смольников сейчас

Андрей Семёнов, 33 года, защитник

Семёнов на ЧМ-2018 Семёнов сейчас

У Семёнова завершился контракт с «Ахматом», и информации о новом соглашении до сих пор нет. Известно, что у игрока был конфликт с главным тренером Андреем Талалаевым, который вроде бы удалось погасить. Тем не менее будущее парня остаётся неизвестным.

Даже если он уедет из Грозного, где играл с 2013 года, у него наверняка будут варианты со второй восьмёркой РПЛ. Хотя вряд ли в 33 года у него есть большое желание менять обстановку.

Денис Черышев, 31 год, полузащитник

Черышев на ЧМ-2018 Черышев сейчас

Летом у Дениса закончился контракт с «Валенсией», и, судя по всему, он готов поиграть в России. Если раньше его отец и он сам категорически отвергали любую подобную идею, то теперь риторика смягчилась. И разговоры с некоторыми клубами РПЛ действительно идут.

В последние пару лет Черышев очень мало играл в Испании. Проблема старая — парня преследуют травмы. Однако на уровне РПЛ, возможно, повреждений будет меньше. Всё-таки интенсивность здесь куда ниже. Да и почему бы не заработать хороших денег на финише карьеры?

Артём Дзюба, 33 года, нападающий

Дзюба на ЧМ-2018 Дзюба сейчас

Многие ждут, когда Дзюба наконец-то сообщит о своём будущем клубе. Турецкая пресса писала, что он летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Но итогов пока нет – видимо, Артём для них не первая опция. Также сообщалось об интересе «Коньяспора» и «Галатасарая». Но без конкретики. При этом многие клубы, в том числе в Турции, уже начинают подготовку к сезону, поэтому, вероятно, скоро он определится со своим будущим.

Вариант с переходом в клуб РПЛ, судя по всему, почти исключён. Так что мы наконец-то увидим героя ЧМ-2018 в Европе.