«Скажешь что-то не то — начнутся проблемы». Что ждёт Дзюбу в чемпионате Турции

В нашем футболе один из главных вопросов лета: где продолжит карьеру Дзюба? У нападающего закончилось соглашение с «Зенитом», и теперь Артём находится без клуба. Свой отпуск он провёл в Турции. Там вообще часто отдыхают россияне, но редко – футболисты. Сообщалось, что форвард провёл там заодно и переговоры с «Фенербахче».



«Чемпионат» обратился к главному эксперту в России по турецкому футболу Эльвину Керимову. Комментатор объяснил, что из себя представляет сейчас турецкая лига, местные фанаты и непосредственно «Фенербахче».

– Фамилия Дзюбы появляется не только в российской, но и в турецкой прессе, – говорит Керимов. – В принципе, эта лига Артёму вполне подходит. Тем более там не очень хорошо обороняются и есть возможность себя показывать. И тем более с такими партнёрами по команде, какие есть в «Фенербахче». Свои 10 мячей Дзюба должен забить.

– Что у «Фенербахче» с форвардами?

– Лучшим нападающим команды стал Дурсун – у него 15 мячей. Играл не постоянно, но вроде остаётся в команде. Классический фактурный форвард, но не такой техничный и хуже в подыгрыше. Дзюба сильнее.

– Какого-то нападающего «Фенербахче» возьмёт в любом случае?

– Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара. При этом Сеферовича хочет именно Жезус, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба – так пишут в Турции. Думаю, что Дзюба может быть четвёртым или шестым в этом списке.

– Дзюбу вообще знают в Турции?

– Вполне. Там следят за сборной России, знают и по «Зениту» в еврокубках. Нападающий европейского уровня. О нём уже не первый раз говорят в контексте «Фенербахче». Я так понимаю, что клуб за ним давно следит. Хотя понятно, что звездой считают Суареса.

Артём Дзюба на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Какой в Турции лимит на легионеров и как в него умещается «Фенербахче»?

– Раньше можно было выпускать на поле не больше восьми легионеров. Теперь уже не больше семи в основе. У «Фенера» ситуация достаточно хорошая. У них есть пять сильных турецких игроков. Клуб может спокойно взять иностранца – тут проблемы нет.

– Насколько «Фенербахче» готов платить € 2 млн в год?

– Команда находится в долгах. Это нормально для турецких топ-клубов – иметь задолженность в € 250 млн. Владелец «Фенербахче» – Али Коч из богатой семьи Кочей. В Турции существует свой внутренний финансовый фэйр-плей, по которому клубы отчитываются каждые полгода. Поскольку «Фенербахче» этой весной играл в еврокубках и продолжит в следующем сезоне, то у клуба есть возможность тратить деньги на футболистов. Плюс ходят слухи, что «Фенер» может заплатить и в конверте, если не вписывается в финансовый фэйр-плей. Али Коч готов свои деньги тратить на команду.

– Дзюба часто влипает в скандальные истории. Насколько это опасно при турецких фанатах?

– Тут всё зависит от игры. Если будет забивать, то многое простят. А даже за нереализованные моменты могут освистывать, как это было с ван Перси. Фанаты крайне требовательные. Особенно к легионерам, на которых тратятся серьёзные деньги. Реально тот случай, когда от любви до ненависти один шаг. Если скажешь что-то не то о фанатах или о своём клубе, то начнутся проблемы. Для чемпионата Турции освистывать своих, как только они получают мяч – обычное дело.

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– Какая лига сильнее: РПЛ или турецкая лига?

– По именам – точно чемпионат Турции. С другой стороны, там большие проблемы с организацией работы в клубе и с организацией самой игры. Тренеры слабые зачастую. Во многих командах нет тактической дисциплины – это видно по матчам. Хотя в любом случае после отъезда ряда иностранцев из РПЛ наша лига по уровню точно уступает турецкой.

– По нашей информации, Дзюбу предложили ещё «Галатасараю» и «Коньяспору». Последний не планирует платить зарплату больше € 1,2 млн.

– Вообще, «Коньяспор» вполне подошёл бы. Они как раз заняли третье место и ищут усиление под Лигу конференций. Плюс у них футбол впереди во многом сводится именно к навесам, хотя и в прессинге достаточно хороши. Привыкли играть на большого форварда, как на Ахмеда Хассана. Делают ставку на стандарты – с них чуть ли не больше всех забили.

– А «Галатасарай»?

– Тут сложно. Тренера уберут, скорее всего. Скоро будут выборы нового президента клуба. Кандидаты хотят привести своих тренеров. Непонятно, кто победит на выборах. Непонятно, какого именно тренера приведёт новый президент. Непонятно, нужен ли будет новому тренеру Дзюба.

Фёдор Кудряшов в «Антальяспоре» Фото: BSR Agency/Getty Images

– Ну и заодно. Как там провели сезон наши Кудряшов и Шапи?

– У Кудряшова дела идут хорошо. Его «Антальяспор» вообще стал открытием – ни разу не проиграл в последних 16 турах сезона. Фернандо и Луис Адриано быстро вписались. Кудряшов тоже постоянно играет – в центре защиты. Он на хорошем счету у Нури Шахина, который в начале сезона играл сам, а сейчас уже стал главным тренером команды. Правда, у него нет лицензии, но все понимают, что рулит именно он. Кудряшов остаётся в команде на следующий сезон.

– Шапи?

– Его сезон успешным я бы не назвал. 3+3 по «гол+пас» за 31 матч. В принципе, «Гиресунспор» не вылетел, и для команды это уже праздник. И всё же к его проходам по флангу и смещениям в центр все привыкли. Шапи уже вернулся в «Краснодар». Хотя, знаете… Можно сказать, Шапи вошёл в историю чемпионата Турции. После его гола уволили Фатиха Терима из «Галатасарая». Тогда «Гиресунспор» играл на выезде в Стамбуле, и единственный гол остался за Шапи. Через два дня стало официально известно об увольнении Фатиха Терима.