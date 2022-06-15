Венгрия творит чудеса! Вынесла Англию в Лондоне и возглавила «группу смерти»! Видео

Сборная Англии провалила летний этап Лиги наций. Команда Гарета Саутгейта не одержала ни одной победы в четырёх матчах и дважды уступила Венгрии. Если в игре первого тура Англия проиграла из-за гола Доминика Собослаи с пенальти, то в матче, проходившем на стадионе в Вулверхэмптоне, у Венгрии залетало всё. Пять ударов в створ за 90 минут, четыре гола – фантастика!
Несмотря на преимущество Англии во владении мячом, Венгрия забила все свои моменты, в отличие от финалистов Евро-2020, которые побеспокоили вратаря Денеша Дибуса всего два раза.
Первый гол был забит на 16-й минуте: Роланд Шаллаи встретился с мячом во вратарской и отправил его в левый угол ворот. Оставшиеся 30 минут тайма англичане катали мяч, но ничего опасного у чужих ворот не создали.
Аналогичная картина игры была и во второй половине встречи: перевес во владении 63% на 37% в пользу Англии, 277 передач за тайм и 0 (!) ударов в створ. Венгрия же выжала максимум. Грамотные замены на 55-й минуте (вышли Адам Надь и Даниэль Газдаг) освежили игру, и венгры положили ещё три мяча в ворота Аарона Рамсдейла.
На 70-й минуте Шаллаи оформил дубль с передачи Мартина Адама.
Через 10 минут после второго гола тот же Адам ассистировал Жолту Надю – 3:0.
Ну а точку в матче поставил Газдаг – 4:0.
Таким образом, три гола во втором тайме организовали футболисты, вышедшие на замену. У Англии же замены не работают. За четыре игры команда Саутгейта пропустила шесть мячей и забила всего один (и тот с пенальти). Два оставшихся сентябрьских матча с Италией и Германией продемонстрируют, на каком вообще уровне находится английская сборная перед чемпионатом мира.
Что касается Венгрии, то команда Марко Росси занимает первое место в группе А с семью очками. Лидеры квартета дважды обыграли Англию, взяли очко дома с Германией и уступили только Италии на выезде (1:2).
Удивительно, но на ведущие роли в последних двух матчах у венгров вышел 29-летний Надь из «Академии Пушкаша». Левый защитник стал регулярно вызываться в сборную только прошлой осенью, а этим летом отметился тремя полезными действиями – забил Германии, заработал пенальти в первом матче с Англией и забил в игре второго круга. И это игрок, которого Transfermarkt оценивает всего в € 600 тыс.! Может, в солидном возрасте заработает приглашение из топ-лиги благодаря Лиге наций.
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