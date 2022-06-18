«В Сочи дороже, чем в Европе». Сколько стоит подготовка к РПЛ в условиях санкций

Это межсезонье в российском футболе уникально. Впервые с неблагополучных 1990-х подавляющее большинство команд РПЛ (единственное исключение — «Оренбург») готовится к сезону дома. Но если 25–30 лет назад зарубежные сборы многим были просто не по карману, то теперь чисто технически попасть в Европу стало гораздо сложнее.

Отмена прямого авиасообщения между РФ и ЕС вынудила многие клубы изменить многолетним традициям, отказавшись от излюбленной Австрии в пользу отечественных, чаще всего — клубных баз и приевшихся городских пейзажей. Кому подобного рода импортозамещение пойдёт на пользу, а кому — во вред, покажет чемпионат. А про его масштабность исчерпывающе скажут несколько фактов из лета-2021:

несмотря на «ковидные» ограничения, 10 из 16 клубов РПЛ полностью или частично провели прошлое межсезонье в Австрии;

в общей сложности это 16 полноформатных сборов или 205 тренировочных дней в сумме;

лишь пять команд тогда воздержались от зарубежных сборов — «Рубин», «Нижний Новгород», «Химки», «Урал» и «Сочи»;

третью страну для подготовки к сезону выбрали только «Крылья Советов» (Сербия).

В этом году «своим путём» пошёл «Оренбург», махнув по проверенному зимнему маршруту в Турцию (туда, где чуть прохладнее). Остальные остались в стране. Казалось бы, существенная экономия для клубных бюджетов. В действительности всё не так однозначно.

Во-первых, Россия просто не располагает столь развитой спортивной инфраструктурой, как та же Австрия. ЧМ-2018 дал стране десяток новых стадионов и реновированных баз, но проблему дефицита качественных полей глобально не решил. Условий для полноценной подготовки футболистов по-прежнему не хватает. Оттого и ценник на качественный отечественный сервис не уступает европейскому, а где-то даже превосходит. Ниже — немного межсезонной экономики.

В чём уникальность Австрии?

Объясняет матч-агент ФИФА Ирина Полянская: «Австрия — это прекрасного качества поля, отличное питание, серьёзные спарринг-партнёры, приятный климат, природа — идеальные условия для подготовки. Даже из соседней Германии туда едут ради игр. Плюс час-полтора до Словении, которую выбирают клубы поскромнее. Из наших там четыре года тренировался «Урал». Но там выбор спорткомплексов меньше.

«Ред Булл» (Зальцбург) Фото: Martin Rose/Getty Images

Клубы были морально готовы к тому, что в этом году Австрии не будет. Хотя с «Ростовом» мы прорабатывали вариант поездки. Никаких препятствий для въезда в страну для россиян нет. Авиасообщение с Россией отсутствует, но теоретически и этот вопрос можно было решить. Остаются варианты с чартерными рейсами — даже при «закрытом» небе. Я выясняла, есть ли какие-то запреты словенцам по линии федерации на спарринги с нашими командами. Оказалось — нет. И они, и венгры, и сербы (в частности, «Партизан») готовы были с нами играть. Австрийские партнёры нас очень ждали. Говорят, все страдают из-за сложившейся ситуации. Командам из других стран остро не хватает спарринг-партнёров. Но политическая ситуация быстро меняется, ФИФА с УЕФА явно не на нашей стороне, и даже подписанные матч-контракты не гарантировали проведения игр. Сегодня не запрещают, завтра запретят. Поэтому «Ростов» и не рискнул туда прорываться — будет работать на клубной базе.

В прошлом году мы делали «Крыльям» сбор в Сербии. Но самая большая сложность сейчас — это логистика. Вся стыковка идёт через Стамбул и Белград. Чартер далеко не все могут себе позволить, а на регулярных рейсах тех же сербских авиалиний всё забито туристами — целую команду с персоналом никак не разместишь. Нет мест. Поэтому «Крылья» выбрали Казань. Все команды оказались в одинаковых условиях и как-то выходят из положения. Половина ФНЛ сидит в Москве и Подмосковье. Будут играть друг с другом. Понятно, что не те условия. Даже в столице у нас крайне ограниченное количество полей с натуральным газоном».

Сколько стоит сбор в Австрии?

Средняя стоимость летнего сбора в Австрии в полтора-два раза превосходит цену зимнего сбора в Турции — в зависимости от платёжеспособности, запросов конкретного клуба. В особенно живописных местах вроде любимого «Спартаком» Филлаха бюджет автоматически возрастает за счёт локации — местные курорты пользуются высокой популярностью у европейцев. В пригородах Вены можно найти более бюджетные варианты.

Для топ-клубов РПЛ стоимость стандартного австрийского сбора можно высчитать, исходя из цены проживания одного человека — € 160-170 в сутки. Умножаем на 50 (примерное количество людей с учётом персонала) и на стандартную продолжительность сбора (12 дней) — и получаем бюджет одного этапа подготовки. Плюс-минус € 100 тыс. или 6 млн рублей по текущему курсу ЦБ (год назад он был значительно выше). ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» прошлым летом провели по два сбора в Австрии — соответственно, их межсезонные расходы составили порядка € 200 тыс., не считая оплаты чартеров.

ЦСКА тренируется в Новогорске Фото: pfc-cska.com

Сборы в России — дешевле?

Вы удивитесь, но страна-хозяйка Кубка мира четырёхлетней давности до сих пор не располагает тренировочными комплексами, сопоставимыми по уровню комфорта с австрийскими. Даже в Сочи, столице Олимпиады-2014, нет современных отелей со своими полями. РФС только на этой неделе подписал соглашение о строительстве Национального центра сборных на федеральной территории «Сириус». Это доставляет серьёзные неудобства командам, привыкшим к турецкому и австрийскому all inclusive, и удорожает стоимость сборов.

Ирина Полянская матч-агент ФИФА «Чем хороши австрийские отели — они предоставляют полный пакет услуг. А у нас проживание отдельно, аренда полей — отдельно, стирка формы — отдельно. Мы просчитывали «Локомотиву» сбор в Сочи — и оказалось, что у нас даже дороже, чем в Австрии. Там даже в маленькой деревеньке можно арендовать идеальное поле — ковёр! — за 300 евро в сутки. На стадионе имени Метревели в Сочи день тренировок обойдётся в 80 тысяч рублей — считайте, в четыре раза дороже. И так по большинству статей расходов. В сумме набегает очень приличная сумма. Бюджетным такой сбор точно не назовёшь».

А что будет с зимними сборами?

В сложившейся ситуации трудно предугадать, куда российские клубы отправятся в январе-феврале. А ехать придётся — на клубных базах не перезимуешь. На данный момент большинство их традиционных локаций доступно — за исключением опять-таки Европы — Испании, Португалии. Но есть нюанс.

«Если раньше мы без проблем жили в Турции в одних отелях и делили одни поля с украинскими командами, то сейчас я даже не знаю, как сделать так, чтобы всем было комфортно, — говорит Полянская. — Некоторые клубы десятилетиями селились в одном месте, и естественно, что отели не хотят терять давних клиентов. Нужно искать решение проблемы».