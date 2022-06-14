Российский легионер не хочет возвращаться в РПЛ из аренды! Но так ли нужна Чалову Европа?

Фёдор Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды и сообщил руководству «Базеля» о своём желании остаться в Швейцарии! Об этом написало издание Blick. Согласно источнику, в «Базеле» Чалову разрешили тренироваться с командой до конца июня, когда завершится его договор аренды. Однако клубу будет непросто сохранить российского легионера, несмотря на понижение рыночной стоимости игрока (Transfermarkt оценивает нападающего в € 6 млн). Стоимость Фёдора слишком высокая для вице-чемпионов Швейцарии. Проблематично даже продлить аренду на платной основе, поскольку из-за санкций против России «Базель» не сможет перевести деньги ЦСКА. Единственный вариант – бесплатная аренда, но это вряд ли устроит москвичей.

Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал о сроках возвращения нападающего в Россию:

«Соглашение с «Базелем» об аренде Фёдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов. Поэтому Фёдор начнёт подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске».

В самом «Базеле» заявляют, что пока никакое решение не принято. Главный вопрос в этой истории – прав ли Чалов, стремясь продолжить карьеру в Швейцарии. С одной стороны, «Базель», в отличие от ЦСКА и любой другой российской команды, сыграет осенью в еврокубках. Красно-синие завоевали путёвку в Лигу конференций и стартуют со второго квалификационного раунда. Кроме того, в «Базеле» сменился тренер, а значит, Фёдор снова начнёт конкурировать с нуля и может получить шанс закрепиться в основе. Испанец Гильермо Абаскаль, при котором Чалов стал меньше играть весной 2022-го, отправился в «Спартак». Его сменил Александер Фрай. Это известный в прошлом нападающий «Базеля» и сборной Швейцарии, который в минувшем сезоне здорово поработал с «Винтертуром»: выиграл второй дивизион и вывел команду в элиту.

В то же время конкуренция для Чалова не станет проще, несмотря на то что ещё два нападающих «Базеля», как и сам россиянин, выступали за команду на правах аренды. Когда Абаскаль занял место главного тренера красно-синих, он пробовал разные тактические варианты. Иногда на острие появлялись 19-летний Себастьяно Эспозито (арендован у «Интера», 7+9 в 34 матчах) и номинальный вингер, 21-летний Дан Ндой (арендован у «Ниццы», 4+7 в 38 матчах). Если Эспозито, по всей видимости, вернётся в Италию, то Ндой останется в Швейцарии. Его контракт будет выкуплен.

Но основной соперник Чалова в борьбе за место в стартовом составе – 34-летний венгр Адам Салаи. В феврале 2022-го, то есть примерно в те же сроки, когда пришёл и россиянин, экс-нападающего «Майнца» подписали свободным агентом. За 12 матчей Салаи забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. На финише сезона у Абаскаля с первых минут выходил, как правило, Адам. Чалов же появлялся в основе, когда венгр не мог играть по здоровью или просто не был заявлен (в плей-офф Лиги конференций). Швейцарские журналисты полагали, что тренер предпочитает рослого, крепкого новичка из Бундеслиги, так как тот лучше Чалова использует своё тело, сохраняя мячи, и более нацелен на ворота. Хотя статистика от InStat не совсем подтверждает это. В среднем за 90 минут игры в чемпионате Швейцарии Чалов наносил 2,6 удара (в створ – 1,1) и выигрывал 38% единоборств. У Салаи – 1,88 удара (в створ – 1,21) и 35% успешной борьбы за мяч. Очевидно, что венгр просто более зрелый футболист.

Фёдор Чалов Фото: fcb.ch

В любом случае у «Базеля» ещё будут трансферы, в том числе наверняка в линию атаки. Руководство клуба заявляло о стремлении подписать семь-девять новичков. Причём в основном опытных футболистов – «опору для молодой команды». Пока, помимо выкупа Ндоя, клуб оформил трансферы трёх вратарей, одного защитника и одного вингера. «Базель» собирается вернуть чемпионский титул, который не выигрывал с 2017-го: в последние годы доминировали «Янг Бойз» и нынешний обладатель золота «Цюрих».

У Чалова в прошлом сезоне было 3+2 в 16 матчах РПЛ и 4+2 в 14 матчах чемпионата Швейцарии. Помимо того, Фёдор не совершил результативных действий в играх плей-офф ЛК с «Марселем», а вот в паре матчей Кубка России (с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом») сделал три голевые передачи. Семь голов за сезон – маловато. Пожалуй, если Фёдор мечтает остаться в Европе, ему логичнее смотреть в сторону Турции. ЦСКА же в летнее межсезонье необходимо найти конкурента для Антона Заболотного.