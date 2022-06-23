У «Спартака» новый фарм-клуб? Бизнес с Самарой похож на историю «Зенита» и «Сочи»

«Спартак» подписал ещё одного игрока «Крыльев Советов» – вингера Антона Зиньковского. Многообещающее приобретение, ведь речь идёт об одном из самых ярких дриблёров чемпионата России. Вообще, сотрудничество между московским и самарским клубами можно называть настоящей дружбой, ведь это уже четвёртый игрок, которого «КС» отпустили в «Спартак» за два года.

Первым в июле 2020-го был нападающий Александр Соболев, проданный красно-белым за € 4,5 млн (по данным Transfermarkt). Зимой 2022-го состоялись ещё два трансфера: Данила Пруцева выкупили за € 1,5 млн, а защитника Никиту Чернова — за € 110 тыс. И вот теперь — Зиньковский.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферов в обратном направлении за последние годы тоже хватало. Этим летом «Крылья Советов» выкупили после аренды за € 281 тыс. защитника Илью Гапонова. До этого из Москвы в Самару уезжали в аренды нападающий Максим Глушенков (его, по слухам, тоже выкупают в летнее трансферное окно), полузащитники Артём Тимофеев и Джано Ананидзе, защитник Георгий Тигиев. Даже уходившие из «Спартака» свободными агентами Дмитрий Комбаров и Александр Самедов в конце концов оказывались в «Крыльях Советов».

Не секрет, что всех (кроме Чернова) ушедших в московский клуб игроков ведёт агент Павел Андреев, многое решающий в «Крыльях Советов». Говорят, он же предлагал «Спартаку» тренера Игоря Осинькина. Однако спортивный директор красно-белых Лука Каттани хотел иностранного специалиста.

Такая связь вам ничего не напоминает? Пожалуй, в российском футболе такие отношения на трансферном рынке есть только между «Зенитом» и «Сочи». В 2019 году после выхода южного клуба в РПЛ в его составе оказалась целая группа экс-зенитовцев – Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Потом ещё в аренду в «Сочи» уходили Эмануэль Маммана и Александр Кокорин. После этого рыночные отношения между двумя клубами почему-то прервались, но теперь готовится и первый обратный переход: сочинский клуб, похоже, продаст петербургскому нападающего Матео Кассьерру.

Александр Кокорин в «Спартаке» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Собственно, эти трансферы вкупе с результатами первых четырёх матчей «Зенита» с «Сочи» (петербуржцы одержали четыре победы) породили разговоры о фарм-клубе сине-бело-голубых на юге России. И, например, Зарема Салихова продолжает называть сочинцев «зенитовским фармом», несмотря на то что в прошлом сезоне команда Сергея Семака ни разу не обыграла команду Владимира Федотова, потеряв четыре очка.

Зарема Салихова жена владельца «Спартака» Леонида Федуна «Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают».

Сами красно-белые никогда не вызывали подозрений с точки зрения фэйр-плей. Единственным исключением стала только громкая история с увольнением Сергея Юрана из «Химок», когда тренер рассказывал о том, что подмосковный клуб «будет подкладываться под «Спартак» и отдаст шесть очков. Юран ушёл со скандалом, а в «Химки» назначили тренера, если чуть переиначить цитату Заремы про Александра Кержакова, «со спартаковскими глазами» – Дмитрия Гунько.

После этого подмосковная команда трижды подряд проиграла красно-белым, однако в мае 2022-го прервала неудачную серию и победила. Кстати, опять же ситуация очень похожа на зенитовскую: спасавшиеся от возможного вылета «Химки» и «Нижний Новгород» в 30-м туре обыграли немотивированные «Спартак» и «Зенит» соответственно.

Но что самое потрясающее в этой истории, так это то, что победная серия «Спартака» в играх с «Крыльями Советов» почти в два раза длиннее, чем получилась у «Зенита» во встречах с «Сочи»! Семь последних матчей с 2018 года между москвичами и самарцами завершались в пользу красно-белых.

В апреле 2018-го «Спартак» Массимо Карреры выиграл в четвертьфинале Кубка России у «КС» Андрея Тихонова в Самаре – 3:1. Потом в сезоне-2018/2019 красно-белые победили дома 3:1 и в гостях 2:1. В сезоне-2019/2020 москвичи выиграли 2:1 на выезде и 2:0 дома. Наконец, в прошлом сезоне «Спартак» взял верх и в Самаре – 1:0, и в столице – 2:1.

Разумеется, всё вышесказанное – не повод называть самарцев фармом «Спартака». Это лишь доказывает, что отношения между клубами на трансферном рынке и статистика очных встреч может быть любой, и ещё ни о чём не говорит. Просто «Спартак» нашёл ценного партнёра в лице «Крыльев Советов».