«Сочи» действительно бросил атаковать при 2:1 в пользу «Зенита»? Разбор последних 10 минут

В воскресенье «Зенит» укрепил своё лидерство в РПЛ, обыграв на выезде «Сочи». Теперь отрыв питерцев от «Спартака» составляет семь очков и восемь — от «Локомотива». Очередное чемпионство сине-бело-голубых всё ближе.

Азмун отрывается от Дзюбы. Дубль иранца подарил «Зениту» волевую победу над «Сочи» Не лучший матч чемпиона, но сочинцев хватило только на час игры.

Но в соцсетях прошедшую игру обсуждают не только в контексте волевой победы фаворита. Есть мнение, что хозяева фактически бросили играть после 80-й минуты — как раз в тот момент, когда гости повели в счёте 2:1. Мы проверили, так ли это на самом деле.

После пропущенного гола «Сочи» нанёс лишь один удар по воротам «Зенита»

Хозяева, разыграв мяч с центра поля, крайне неохотно шли вперёд. Начиная с 81-й минуты, сочинцы нанесли лишь один удар по воротам «Зенита». Сделал это защитник Иван Миладинович — на 89-й минуте он подхватил мяч у чужой штрафной и пробил намного выше ворот Лунёва. Чуть раньше Нобоа также пытался нанести дальний удар, но мяч попал в защитника.

Не особо рвались, кстати, в атаку и футболисты «Зенита». Но тут как раз всё понятно: их всё устраивало, ведь они вели в счёте 2:1. Более удивительно, что игроки «Сочи» практически не вступали в отбор — всего лишь одна успешная попытка за последние 10 минут. Не должна ли проигрывающая команда проявлять больше рвения как в обороне, так и в атаке?

Ниже приведена карта касаний мяча после 81-й минуты. Действия игроков «Сочи» выделены оранжевым цветом, ворота «Зенита» расположены справа. Как несложно заметить, за последние 10 минут южане ни разу не вошли с мячом в штрафную площадь соперника!

Сочинцы, по сути, всего пару раз подошли к воротам чемпиона после пропущенного мяча. С чем связана такая пассивность, можно только догадываться. Возможно, банально «сдулись» физически. Либо отсутствие главного тренера так подорвало уверенность в собственных силах. Владимир Федотов наверняка мог бы вдохновить своих ребят на финальный штурм. Но Федотов на игре отсутствовал — некстати заболел.

Что думают о матче с «Зенитом» руководители «Сочи»

Дмитрий Рубашко генеральный директор «Сочи» «Разговоры об игре в поддавки с «Зенитом»? Этому конца и края не будет, поэтому заострять внимания нет смысла. Достаточно уже об этом судачить. Ребята вообще об этом не думают. Кто-то ищет что-то вне футбола. Ну, пусть ищут».

Борис Ротенберг владелец «Сочи» «Наши ребята — молодцы. Они создавали моменты, могли выиграть. Я поблагодарил их после матча. Они бились даже с таким маститым соперником. Находились с зенитовцами на одном уровне! Ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его «фарм-клубом»? Да нет же! Это бред чистой воды. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят…»

В материале использованы данные InStat и WhoScored.