Боссы ЦСКА сработали красиво. Дутый Языджи не стоит кучи денег

Этого парня заранее назвали главным игроком РПЛ весны. Шесть голов в первых четырёх матчах – к середине марта вокруг Языджи засиял ореол всеобщего восхищения. Помните эти три гола мёртвому «Рубину»? Это был пик не только игрока, но и самой команды. Потом – падение. В оставшихся семи матчах до финиша только два гола. А в четырёх играх главного бомбардира команды 2022 года просто меняли по ходу матча. Он объективно терялся, уже не казался гением и превращался в серую массу. Впрочем, как и все остальные в ЦСКА.

В конце мая запустился торг. Агент футболиста чуть ли не каждый день уверял журналистов, что Юсуф полюбил Россию практически так же, как он любит футбол. Говорил о мечте полузащитника остаться в ЦСКА и вновь сделать этот клуб великим.

Чересчур милые реплики, которые сразу вызывают вопросы. Твоему клиенту 25 лет. У него контракт с сильной французской командой. И перспектива перейти в нормальный европейский клуб, участвующий в еврокубках. А не сидеть на большом контракте в России, которая в ближайшее время точно останется в изоляции. Но тебя это не смущает: ты убеждаешь всех вокруг, что за три месяца футболист так привязался к стране, что не может с ней расстаться. Кто-то в это поверит?

Юсуф Языджи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очевидно, представители футболиста просто хотели провернуть трансфер. Не важно куда, главное, чтобы заплатили хорошую комиссию. И сам футболист остался с приличным контрактом. Остальное – не важно. И раз у него такая хорошая пресса в России, то почему бы не получить это именно здесь? Но задумка агента уже не воплотится в жизнь. Была ещё одна сторона, которая логично учитывает свои интересы – это «Лилль». Если футболист так хорош, почему они должны отдать его за € 5-6 млн. Французы запросили € 10-12 млн. Имели на это полное право. С такой суммой куда безопаснее ввязываться в игру по переводу денег между недружественными государствами. ЦСКА подумал и отказал. Тоже абсолютно верный шаг.

Клуб и без того прилично потратился на Карраскаля. А трансферный бюджет у них явно ограничен. Так и зачем вкидывать его в игрока, который за полгода показал, что может быть ярким, но моментами. Когда в запасе сидит Антон Заболотный, который забьёт свои 10 голов за сезон. А из аренды вернулся Чалов. Плюс и на более доступном латиноамериканском или балканском рынке наверняка найдётся более дешёвый, но одновременно и более стабильный нападающий.

А теперь агент Языджи да и сам игрок наверняка поклянутся в любви к другой стране и клубу, с которым подпишут следующий контракт. Там он точно круто начнёт, а потом наверняка начнутся проблемы. Бизнес. Ради него можно дурить кого угодно.