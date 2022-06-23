Умер легендарный Юрий Шатунов. Его хит – это гимн женского «Зенита»!

В четверг, 23 июня, с утра новостные ленты и соцсети облетела печальная новость: на 49-м году жизни не стало Юрия Шатунова, солиста легендарной группы «Ласковый май», безумно популярной в Советском Союзе и России в 1980-1990-х годах.

Известно, что в детстве уроженец Башкортостана выбирал между футболом и музыкой и в дальнейшем не отказывал себе в удовольствии погонять в поле с коллегами. Но этим пересечения Шатунова и спорта не ограничиваются. С некоторых пор одна из его «нетленок» регулярно звучала на российских стадионах.

Фото: t.me/zenitwomen

18 июня женская команда «Зенита» представила первый в своей истории мерч — линию одежды «Только ей доверяю я». В основе коллекции строчки из песни Юры Шатунова «Седая ночь». Хит, проверенный десятилетиями, стал знаковым для петербурженок — ведь именно его исполняют болельщики на трибунах во время матчей.

Фото: shop.fc-zenit.ru

«Это шутка, которая началась ещё на сборах, — рассказала в интервью футболистка «Зенита» Лина Якупова. — Катя Морозова во время интервью спела несколько строчек из этой песни. Это было очень смешно, и я начала подшучивать над ней, каждый раз напевая ее. У нас очень весёлая команда, все подхватили это. Теперь почти каждый раз, когда делаем общее фото, поём «Седую ночь» и смеёмся».

Фото: w.fc-zenit.ru

Болельщики заметили и подхватили новую традицию команды, начав исполнять песню «Седая ночь» на трибунах во время матчей.

ЖФК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью певца в своём телеграм-канале.