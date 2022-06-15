Дзюба подался в MMA, бразильцы из «Зенита» уехали на родину, а молодые россияне в Европу не полетели.

Крым, Турция, США. Как отдыхают футболисты из России в новых условиях

Летнее межсезонье в Российской Премьер-Лиге получилось мимолётным, многие команды уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому розыгрышу. Футболисты попытались воспользоваться этой паузой максимально продуктивно.

Одни игроки выбрали жаркие страны и пляжи, другие – махнули на север. Были и те, кто отказался от постоянных путешествий и просто поехал на родину.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отдыхает в Хорватии и продолжает восстанавливаться перед стартом нового сезона. А ещё он встретился с бывшим футболистом «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.

Неманья Видич и Деян Ловрен Фото: Из личного архива

Ещё один зенитовец – полузащитник Вильмар Барриос – проводит время в Колумбии. Стильная одежда и модные очки прилагаются.

Вильмар Барриос Фото: Из личного архива

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо соскучился по пляжам. Он вернулся на родину и празднует своё первое чемпионство в России.

Кладуиньо Фото: Из личного архива

Полузащитник Андрей Мостовой остался в России, а всем любителям моря посоветовал посетить «подмосковные курорты».

Андрей Мостовой Фото: Из личного архива

Нападающий Юри Алберто даже в отпуске не собирается отказываться от футбола. В Бразилии он тренируется и проводит матчи вместе со своими друзьями.

Юри Алберто Фото: Из личного архива

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба берёт уроки по смешанным единоборствам у известного тренера Тараса Кияшко. Наш ответ Златану Ибрагимовичу!

Артём Дзюба и Тарас Кияшко Фото: Из личного архива

Переходим к «Спартаку». Защитник Никита Чернов после ухода Самуэля Жиго будет бороться за место в основном составе красно-белых. А пока он отдыхает на Алтае и наслаждается красивейшими видами.

Никита Чернов на отдыхе Фото: Из личного архива

Полузащитник Виктор Мозес отдыхает на островах. Он отправился с женой на празднование пятилетия совместной жизни.

Виктор Мозес с женой Фото: Из личного архива

Защитник Даниил Хлусевич остался в России и решил отдохнуть в Крыму. Там он покорял волны Чёрного моря.

Даниил Хлусевич Фото: Из личного архива

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов проводит отпуск в Турции. Он, как и Хлусевич, попробовал встать на доску.

Артур Юсупов Фото: Из личного архива

Другой лидер «Сочи» Кристиан Нобоа отправился в США. Полузащитник отдыхает и празднует историческое серебро клуба в Майами.

Кристиан Нобоа Фото: Из личного архива

Нападающий Матео Кассьерра проводит отпуск с женой. Лучший бомбардир-легионер сезона в РПЛ готовит для своей любимой приятные сюрпризы.

Матео Кассьера с женой Фото: Из личного архива

Самый продуктивный отпуск проводит защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Он успел посетить Италию, Монако и Испанию.

Кристиан Рамирес Фото: Из личного архива

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отправился на родину, в Колумбию. Он отдыхает на солнце и перезаряжается перед новым сезоном.

Хорхе Карраскаль Фото: Из личного архива

Партнёр Карраскаля по полузащите ЦСКА Хесус Медина тоже решил погостить дома, но перед этим провёл обзорную экскурсию по Москве и пообещал обязательно вернуться.

Хесус Медина Фото: Из личного архива

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков постоянно проводит отпуск на родине – Вындин Остров для него становится лучшим местом для отдыха. Футболист не забывает о рыбалке, шашлыках и даже огороде.

Иван Обляков Фото: Из личного архива

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи ждёт итога переговоров с ЦСКА, который хочет выкупить его по окончании аренды. А пока футболист отдыхает в Турции. Футболист уже не раз признавался, что хочет продолжить карьеру именно в Москве.

Юсуф Языджи Фото: Из личного архива

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека выбрал довольно экзотическое место для отдыха. Он отправился в Африку.

Алексис Бека-Бека Фото: Из личного архива

Нападающий железнодорожников Франсуа Камано также отправился на родину. Он проводит отпуск в Гвинее.