Крым, Турция, США. Как отдыхают футболисты из России в новых условиях

Летнее межсезонье в Российской Премьер-Лиге получилось мимолётным, многие команды уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому розыгрышу. Футболисты попытались воспользоваться этой паузой максимально продуктивно.
Одни игроки выбрали жаркие страны и пляжи, другие – махнули на север. Были и те, кто отказался от постоянных путешествий и просто поехал на родину.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен отдыхает в Хорватии и продолжает восстанавливаться перед стартом нового сезона. А ещё он встретился с бывшим футболистом «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.
Неманья Видич и Деян Ловрен
Фото: Из личного архива
Ещё один зенитовец – полузащитник Вильмар Барриос – проводит время в Колумбии. Стильная одежда и модные очки прилагаются.
Вильмар Барриос
Фото: Из личного архива
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо соскучился по пляжам. Он вернулся на родину и празднует своё первое чемпионство в России.
Кладуиньо
Фото: Из личного архива
Полузащитник Андрей Мостовой остался в России, а всем любителям моря посоветовал посетить «подмосковные курорты».
Андрей Мостовой
Фото: Из личного архива
Нападающий Юри Алберто даже в отпуске не собирается отказываться от футбола. В Бразилии он тренируется и проводит матчи вместе со своими друзьями.
Юри Алберто
Фото: Из личного архива
Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба берёт уроки по смешанным единоборствам у известного тренера Тараса Кияшко. Наш ответ Златану Ибрагимовичу!
Артём Дзюба и Тарас Кияшко
Фото: Из личного архива
Переходим к «Спартаку». Защитник Никита Чернов после ухода Самуэля Жиго будет бороться за место в основном составе красно-белых. А пока он отдыхает на Алтае и наслаждается красивейшими видами.
Никита Чернов на отдыхе
Фото: Из личного архива
Полузащитник Виктор Мозес отдыхает на островах. Он отправился с женой на празднование пятилетия совместной жизни.
Виктор Мозес с женой
Фото: Из личного архива
Защитник Даниил Хлусевич остался в России и решил отдохнуть в Крыму. Там он покорял волны Чёрного моря.
Даниил Хлусевич
Фото: Из личного архива
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов проводит отпуск в Турции. Он, как и Хлусевич, попробовал встать на доску.
Артур Юсупов
Фото: Из личного архива
Другой лидер «Сочи» Кристиан Нобоа отправился в США. Полузащитник отдыхает и празднует историческое серебро клуба в Майами.
Кристиан Нобоа
Фото: Из личного архива
Нападающий Матео Кассьерра проводит отпуск с женой. Лучший бомбардир-легионер сезона в РПЛ готовит для своей любимой приятные сюрпризы.
Матео Кассьера с женой
Фото: Из личного архива
Самый продуктивный отпуск проводит защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Он успел посетить Италию, Монако и Испанию.
Кристиан Рамирес
Фото: Из личного архива
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отправился на родину, в Колумбию. Он отдыхает на солнце и перезаряжается перед новым сезоном.
Хорхе Карраскаль
Фото: Из личного архива
Партнёр Карраскаля по полузащите ЦСКА Хесус Медина тоже решил погостить дома, но перед этим провёл обзорную экскурсию по Москве и пообещал обязательно вернуться.
Хесус Медина
Фото: Из личного архива
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков постоянно проводит отпуск на родине – Вындин Остров для него становится лучшим местом для отдыха. Футболист не забывает о рыбалке, шашлыках и даже огороде.
Иван Обляков
Фото: Из личного архива
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи ждёт итога переговоров с ЦСКА, который хочет выкупить его по окончании аренды. А пока футболист отдыхает в Турции. Футболист уже не раз признавался, что хочет продолжить карьеру именно в Москве.
Юсуф Языджи
Фото: Из личного архива
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека выбрал довольно экзотическое место для отдыха. Он отправился в Африку.
Алексис Бека-Бека
Фото: Из личного архива
Нападающий железнодорожников Франсуа Камано также отправился на родину. Он проводит отпуск в Гвинее.
Франсуа Камано
Фото: Из личного архива
- 15 июня 2022
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