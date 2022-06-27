«32% ответивших — тупицы». Как развлекается после завершения карьеры легенда ЦСКА Вернблум

Больше года назад карьеру в возрасте 35 лет завершил один из самых знаковых легионеров в истории ЦСКА – Понтус Вернблум. Ещё играя в России, швед постоянно давал и придумывал инфоповоды: то получит очередную жёлтую карточку, то пошутит над тренером Слуцким, то покажет свой расслабленный досуг за игрой на приставке.

В субботу, 25 июня, швед отметил 36-й день рождения. И вообще — прямо сейчас кажется, что он наслаждается жизнью. Активно рассказывает о своих приключениях в «Твиттере» и улыбается с большинства семейных фотографий.

Понтус Вернблум Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Итак, как дела у Понтуса и чем занимается полузащитник после завершения игровой карьеры?

Записывает подкасты с другими футболистами

Записывает футбольные подкасты вместе с другими экс-футболистами, в частности, с Тобиасом Хюсеном из «Гётеборга». В переводе на русский он называется «Скамейка лжецов» (на лого подкаста изображены как раз скамейка и его ведущие в рыжей форме). Сотрудничают с букмекером и рассказывают обо всём шведском футболе.

Подкаст Понтуса Вернблума Фото: twitter.com/ljugarbank

В соцсетях подкаста часто появляется графика – как анимированный Вернблум и другие участники подкаста что-то обсуждают.

Также Понтус заглядывал на подкаст к болельщикам «Манчестер Юнайтед» (называется «Шведская красная армия») – рассказал, как играл против английского клуба в составе ЦСКА, а также о своём одноклубнике Зоране Тошиче, который переехал в Москву как раз из Манчестера.

Играет в Football Manager (даже в поезде)

Понтус считает, что поездка на поезде + компьютер с футбольным менеджером + энергетический напиток Monster = идеальный вид досуга. Футболиста также можно встретить среди гостей на популярном стриминговом сервисе Twich.

Вернблум в пути Фото: twitter.com/wernbloom

Воюет с насекомыми

Футболист советовался с подписчиками (обобщённо назвав их осиным «твиттером») – как справиться с появившимся на его участке улеем. «Кажется, у пчёл что-то происходит», – писал игрок. А потом фотографировал баллончик со спреем от насекомых и подписывал пост так: «Орудие для убийства! Когда опускаются тихие сумерки, я выхожу на охоту».

Вернблум против насекомых Фото: twitter.com/wernbloom

Вернблум против насекомых Фото: twitter.com/wernbloom

Ест лапшу быстрого приготовления и презирает любителей паэльи

И даже проводит соцопросы на эту тему. 73% опрошенных ответили, что предпочитают лапшу быстрого приготовления с бульоном. Остальные же ответили, что лучше её употреблять в сухом виде.

В семье Понтуса также иногда едят такую лапшу. «Пока жена работает, я отвечаю за обед для детей, – рассказывал футболист. – Добро пожаловать обратно в 90-е».

Вернблум общается с фанатами в соцсетях Фото: twitter.com/wernbloom

Голосование от Вернблума Фото: twitter.com/wernbloom

Вернблум развлекается в соцсетях Фото: twitter.com/wernbloom

Ещё один опрос от Вернблума: считают ли его подписчики паэлью самым переоценённым блюдом в мире? Ответивших отрицательно Понтус назвал тупицами. Так и написал: «32% ответивших – тупицы».

Из других предпочтений – тёмное и светлое пиво, много любимого холодного энергетика.

Не забывает Россию и ЦСКА. Даже помог клубу презентовать Гбамена

Россия + сердечко. Так футболист отреагировал на новость о том, что люди в Петербурге спокойно проходят мимо пьяного мужчины с «возможно, острым оружием».

Понтус также поздравил с днём рождения ЦСКА. И помог клубу с презентацией нового опорного полузащитника Гбамена. «Подтверждено Понтусом», – гласило послание в армейских соцсетях. Сам Понтус ответил зелёной галочкой.

Из других занятий Вернблума

Собирает армию роботов-пылесосов (у него в доме их трое – Клод, Бобби и Эрик).

Смотрит сериалы на Netflix. Среди его любимых – «Ведьмак», «Нарко», «Карточный домик», «Лютер», «Очень странные дела», «Каратель», «Охота на Унабомбера», «Марчелла», «Марко Поло».

Репостит мемы. «Я утром после бокала вина – после того, как мне исполнилось 30 лет» или фото кошки на фоне телевизора, где показан Курт Зума. Такого плана шутки.

А как вспоминают Вернблума в России?

Константин Марадишвили («Локомотив», экс-ЦСКА): «Было несколько историй, связанных с моим другом Наиром Тикнизяном. Несколько раз он оставался после тренировки со старшими — Алексей и Василий Березуцкие, ещё был с ними Понтус Вернблум. Однажды они попросили Тики делать подачи в штрафную площадь. У него раз не получилось, другой, третий. Вернблум тогда позвал переводчика и сказал: «Скажите ему, чтобы он шёл в «Ашан» работать». Такие ситуации тоже были, это очень смешно. Но такого я не пожелаю никому».

Наир Тикнизян («Локомотив», экс-ЦСКА): «Это было довольно давно, когда мне было намного меньше лет и психология работала по-другому. Если бы это произошло сейчас, я бы эти слова пропустил мимо ушей, но тогда, к сожалению, это как-то осталось в моей голове на долгое время. Где-то вселяло и внушало неуверенность. Я никого не виню ни в коем случае, я прекрасно понимаю Вернблума. Этот человек по своему характеру — победитель, лидер, и всё, что он делает на поле — только для того, чтобы его команда победила. Но, к сожалению, те слова впились мне в душу, и какое-то время я боролся ещё и со своей неуверенностью».

Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА): «Понтус — профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей».

Михаил Вилков (арбитр): «Самый неприятный из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьёй, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра».

Понтус Вернблум Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Хетаг Хосонов («Алания», экс-ЦСКА): «Понтуса я не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент, но как человек вообще мне не нравился. На меня наорать тоже мог. Я воспринимал без нервов — что на него обижаться? Первое время я не мог ему возразить — за такое нас, когда мы только попали в основу, могли отругать: «Что ты старшим отвечаешь?». И сам Вернблум: «Это кто тут разговорился?». Но затем все привыкли и перестали бояться. Сейчас бы я вообще на равных отвечал».

Александр Гацкан (экс-«Ростов» и «Крылья Советов»): «Встречались ли более жёсткие игроки, чем я? Вернблум встречался. У нас всегда интересные зарубы были. Искали друг друга на поле, чтобы потолкаться, отобрать мяч. Был момент в Ростове. Они проигрывали. Вернблум уже не знал, что делать, и начал показывать мне и Калачу: «Смотрите, у вас уже волос нет – совсем лысые, старики». В ответ я предложил ему посмотреть на табло. А там – 2:0. Стебались друг над другом».

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью официальному сайту «Фратрии» рассказал, кого из футболистов считает самым эмоциональным из тех, против которых ему приходилось играть.

Роман Зобнин («Спартак»): «Самый безбашенный футболист, против кого играл, — Вернблум. Очень жёсткий игрок. Не знаю, почему шведа не удаляют за все его грехи».

Юрий Газинский («Краснодар»): «Самый нелюбимый оппонент? Наверное, это Вернблум. На самом деле, он не то что грязный – это очень жёсткий футболист. При этом швед во многих моментах старается играть в мяч. Кажется, вот он фолит, но смотришь повторы и понимаешь, что свою работу этот игрок выполняет качественно».

Понтус Вернблум Фото: «Чемпионат»

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В общем, Вернблум наслаждается футбольной пенсией по полной. Желаем каждому, кто прочитал этот текст, провести лето как минимум не хуже, чем Понтус – в первый год после завершения карьеры!

В материале использованы цитаты изданиям Sport24 и «СЭ».