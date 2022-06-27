«Почему лучшего игрока Бразилии нет в сборной!» Болельщики требуют взять Халка на ЧМ-2022

Через месяц Халку исполнится 36, но бывшая звезда «Зенита» и РПЛ по-прежнему ярко светит. Настолько сильно, что в Бразилии всерьёз дискутируют о том, должен ли быть нападающий «Атлетико Минейро» в составе сборной на ЧМ-2022. А ведь в атаке «селесао» сплошь топ-игроки: Неймар, Винисиус Жуниор, Габриэл Жезус, Ришарлисон, Рафинья, Матеус Кунья, Родриго, Габигол…

Многие болельщики называют Халка сильнейшим футболистом местной Серии А и требуют от главного тренера Тите вызвать его в национальную команду. В последний раз нападающий сыграл за сборную Бразилии в сентябре 2021-го, выйдя на замену в матче отборочного цикла чемпионата мира с Перу (2:0).

Среди журналистов тоже есть те, кто очень высоко оценивает экс-зенитовца. Например, на сайте UOL вышла колонка под названием «Лучший игрок бразильского футбола. Как может Халк не попадать в сборную?» Вот что написал автор текста:

«У меня складывается впечатление, что Тите не смотрит матчи чемпионата Бразилии. Он, должно быть, думает, что наша лига слишком слаба, чтобы тратить на неё время. Тренер предпочитает ездить в другие страны и находиться в компании играющих за границей бразильцев, формируя свою команду на Кубок мира в Катаре. Только одно это может объяснить, почему Лукас Пакета и Габриэл Жезус всегда в сборной, но не феноменальный Халк, который уже два года является лучшим игроком в бразильском футболе…

Тите дал несколько шансов сварливому Габиголу, который уже давно не показывает ничего особенного, а проводит пустые матчи, жалуясь на судей. Но я не помню, когда тренер в последний раз называл Халка игроком стартового состава. Халк – не просто бомбардир, умеющий забивать голы и обладающий впечатляющей физической силой. Это полноценный футболист, который помогает обороне и отдаёт голевые передачи, определяя игру в атаке. Двумя касаниями он обезоруживает оборону противника. Вы когда-нибудь думали о нападении сборной Бразилии с Халком по центру, Винисиусом Жуниором с одного фланга и Рафиньей, Антони или Родриго – с другого?»

Халк феноменально вернулся в Бразилию, где до отъезда в Европу почти не играл. В феврале 2021-го он уехал из Китая свободным агентом и подписал контракт с «Атлетико Минейро». С нападающим команда из Белу-Оризонти выиграла своё первое золото за 50 лет и взяла Кубок страны. Сам Халк стал лучшим бомбардиром Серии А с 19 голами и получил награду игроку года в чемпионате Бразилии. Об этом мы писали.

Халк в сборной Бразилии Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Что происходило после блестящего сезона-2021? Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро» до конца 2024 года, то есть собирается играть как минимум до 38 лет. И продолжает держать топ-уровень для местной лиги. В феврале «петушки» завоевали Суперкубок Бразилии, победив «Фламенго» – Халк стал автором гола, который спас команду от поражения в основное время, и забил решающий удар в серии пенальти. В апреле бело-чёрные выиграли Лигу Минейро (чемпионат штата Минас-Жерайс), одолев в финале своего принципиального соперника «Крузейро» – 3:1. Халк в этом дерби оформил дубль и сделал голевую передачу.

Экс-зенитовец результативен и в чемпионате Бразилии, и в Кубке Либертадорес. Халк сыграл в 2022 году во всех турнирах 27 матчей (в основе – 25), забил 21 мяч и сделал пять голевых передач. В последней игре в Кубке Бразилии с «Фламенго» нападающий набрал 1+1 и принёс своей команде победу со счётом 2:1. Халк ассистировал после сумасшедшего прохода, в ходе которого ушёл от нескольких соперников.

Видео игры Халка с «Фламенго».

Бразильца вдохновляют и успехи на личном фронте. В середине апреля у Халка и его новой жены Камилы Анджело родилась дочь, которую назвали Зайя. Уместно напомнить, что Камила Анджело – племянница бывшей супруги нападающего Иран. Первый брак экс-зенитовца продержался 11 лет. С Иран у Халка трое общих детей – Иан, Тьяго и Алиси.

Случилась у Халка в этом году и неприятная история на футбольном поле. В матче Серии А с «Куритибой» экс-зенитовец вступил в конфликт с игроком соперника, который в ходе единоборства заехал локтем по лицу нападающему. Халк, разозлившись, пнул оппонента и попал ему… между ног. Было больно. Нападающему повезло избежать удаления (судья ограничился жёлтой карточкой), а потом и длительной дисквалификации: если бы спортивный суд в Рио-де-Жанейро признал его действия проявлением агрессии, Халку грозил бы бан от четырёх до 12 матчей.

Что касается сборной Бразилии, то Тите, похоже, действительно хочет делать ставку на более молодых и играющих в более интенсивных лигах футболистов. По этой же причине в составе «селесао» отсутствует полузащитник «Палмейраса» Рафаэл Вейга, которого, как и Халка, многие ждут в национальной команде. Впрочем, у экс-зенитовца ещё есть время до ЧМ-2022, чтобы убедить тренера, что он сильнее конкурентов.