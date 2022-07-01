После России карьера легенды «Реала» полетела вниз. Где теперь Фернандо Йерро?

Великий футболист так и не стал большим тренером. Или не сильно и хотелось?

Фернандо Йерро – идол для многих болельщиков Мадрида. Футболистом он брал с «Реалом» пять чемпионств, три Лиги чемпионов и кучу других трофеев. Ему предрекали отличную тренерскую либо менеджерскую карьеру. Но в 2018 году всё пошло не по плану.

Наверняка многие ещё помнят, какие изменения произошли в составе сборной Испании перед чемпионатом мира в России. Хулен Лапетеги, готовивший команду к турниру, написал заявление об увольнении за несколько дней до первого матча. Причина – подписанный контракт с «Реалом». Парадоксальная ситуация, но в федерации взбесились именно из-за этого факта. Якобы вместо того чтобы тренировать сборников, тренер вёл переговоры с клубом. Решение об увольнении приняли очень быстро. Столь же быстро найти сменщика оказалось гораздо сложнее…

Писали о срочных переговорах с Рафой Бенитесом, другими испанцами, но в итоге в федерации сделали неожиданный выбор – поставили рулить командой спортивного директора или же генерального менеджера сборной Фернандо Йерро. В руководстве федерации он служил с 2007 года. В 2014-м прервал менеджерский путь, чтобы стать ассистентом Анчелотти в «Реале», потом были недолгая самостоятельная практика в «Овьедо» и возвращение в федерацию, однако уже в качестве спортивного директора сборной. Вдвоём с Лопетеги они должны были подготовить команду к чемпионату мира. Но когда Хулен оказался за бортом, на его место спешно перебросили Фернандо.

Йерро держался дипломатично. Говорил, что не имеет никакого отношения к увольнению своего предшественника, а его задача — сделать максимум в новом качестве. С задачей-минимум он справился уже во втором туре, победив при блеклой игре Иран. Сделав ничью с Марокко, испанцы заняли первое место в группе и вышли в 1/8 финала. Где и попали на Россию.

Испания владела преимуществом по ходу матча, но основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1. А потом случился тот самый пенальти, который отбил Акинфеев. Спустя год Йерро приехал в Россию на одно коммерческое мероприятие и уже без эмоций рассуждал о том самом матче.

Фернандо Йерро (слева) на ЧМ-2018 Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Конечно, я не забыл поражение от России. Оно было очень болезненным и для меня, и для игроков. Но это футбол — ваша сборная честно победила в серии пенальти. Что тут ещё сказать…

Не могу сказать, что Россия удивила. Я примерно к этому и готовил игроков. Плотная оборона, пять защитников, страстная игра от всего сердца, отличная физическая подготовка. Вот какого футбола я ждал от России. Так и вышло.

Хозяева крупных турниров всегда играют безумно. В хорошем смысле. Понимают, что это матч их жизни, что за них болеют десятки тысяч на трибунах и миллионы перед своими телевизорами. Потому было очевидно: команда Черчесова выложится на 200 процентов.

Считаю, что Испания играла лучше России. Мы владели мячом, создавали моменты, отыскивали путь к воротам Акинфеева. Но ваш вратарь сыграл потрясающе, нереально… Просто стена! Два-три сейва Игоря ещё до пенальти были магией. Акинфеев – настоящий герой матча с Испанией», – говорил Йерро Sport24.

Сборная Испании после поражения в 1/8 финала ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сразу после поражения от России Фернандо ушёл с должности главного тренера. И одновременно отказался возвращаться на должность спортивного директора. Примерно через год появилась информация, что он начал учить английский для работы в другой стране, но серьёзного предложения, видимо, так и не получил. Как не срослось и с менеджерством в «Вальядолиде», куда его звали, но он отказался. Также не получилось и со сборной Эквадора, куда его отправляли главным тренером.

Зато в 2019-м Йерро публично заявил, что готов возглавить клуб в России.

«Что будет, если российский клуб предложит мне контракт? Рассмотрю с удовольствием! Я открыт для предложений. У вас отличная страна. Я был тут раз семь-восемь. Всегда было очень приятно. Ну, кроме того матча…» – сказал он в том же интервью.

Тем не менее пока Фернандо не нашёл работу внутри футбола. Сейчас он в основном выступает экспертом в прессе или на ТВ. Видимо, поражение от России серьёзно ударило по его репутации. Однако ему всего 51 год. Поэтому о Йерро мы ещё наверняка услышим.