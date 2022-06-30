«Меня убедили, что в России безопасно». Новый тренер «Спартака» заговорил

«Спартак» продолжает подготовку к Суперкубку в Тарасовке: команда тренируется на домашней базе уже больше недели. Сегодня прошло очередное занятие.

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После тренировки с журналистами на пресс-конференции впервые обстоятельно пообщались два новичка команды – главный тренер Гильермо Абаскаль и полузащитник Антон Зиньковский.

Абаскаль: амбиции, запреты и отношение к желающим уехать

Главный тренер начал с благодарности Луке Каттани и Леониду Федуну за то, что он теперь является частью команды. «Вокруг «Спартака» большие профессионалы на всех уровнях, – добавил он. – Для меня большая честь стать главным тренером такого клуба, как «Спартак».

По словам Абаскаля, когда ему поступило предложение, он оценивал эту возможность со всех сторон – даже пообщался с людьми из клуба: «Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить всё: игроков, амбиции и планы клуба. Я понял, что здесь есть желание и страсть работать. Плюс меня убедили, что в России безопасно. Так что моя супруга тоже скоро будет в Москве – моя семья была счастлива, что я сделал этот шаг в карьере», – сказал он.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Амбиции: «Чемпионат ещё не начался. Если хотите – обозначьте сами. Чемпионство? Хорошо, но это ваша цель. Я же хочу, чтобы завтра тренировка прошла лучше, чем сегодня. Мы должны побеждать каждый день и на каждой тренировке. Я человек, который верит в работу — это моё убеждение. Можно хорошо тренироваться, но при этом проигрывать. В футболе, в отличие от баскетбола, можно проиграть, пропустив случайный гол или забив себе – такое бывает. Мы должны повышать свою уверенность. Да, многое решает удача, но я хочу, чтобы мы ушли от этого убеждения».

Приверженность: «Если нам нужно будет страдать — будем страдать. Надеюсь, что таких моментов будет мало. Эти страдания могут вызывать лишь несправедливость. Я буду подходить к работе с холодным умом. Иначе ноги будут мёрзнуть».



Футбол: «Мы хотим поставить доминирующий и агрессивный футбол. Эта игра должна нравиться и тем, кто её смотрит, и тем, кто в неё играет. Доминировать — это не всегда владеть мячом. Что касается схем – вы видите на доске статическую историю, а мы работаем в динамике. У нас есть три варианта схем, но базовая – четыре защитника. Что будет дальше – посмотрим. У каждого футболиста есть свои движения, поэтому могут быть разные вариации».



Новички: «Все кандидатуры футболистов были со мной согласованы. По Рыбусу у Луки было решение, и я уверен, что Мацей нам поможет. Что касается Зиньковского, команде был нужен футболист, который может и обыграть, и отдать. Илья Жигулёв сейчас находится на просмотре, после мы примем по нему решение. Он показывает желание, а его опыт игры в центре поля может быть нам полезен».

Легионеры: «В «Спартаке» должны находиться те люди, которые хотят играть здесь. Если я узнаю, что кто-то не хочет играть, то ему лучше не быть в «Спартаке». Мы единый коллектив и должны действовать вместе».



Язык: «Коммуникация — самое важное. Если она нарушается, то люди могут неправильно понимать. В «Спартаке» мне помогают изучать русские слова, на поле общаемся. С московским трафиком я уже выучил слова «налево», «направо» – они постоянно доносятся из навигатора».



Судьи: «В футболе все могут ошибаться, но если я увижу несправедливость, то не буду молчать об этом. Нас оценивают по тем очкам, которые мы набираем. Судей — по решениям, которые они принимают. Чем меньше будем говорить об этом, тем будет лучше».



Запрет [матерных слов]: «Прежде всего, это я сделал для себя. Есть определённые слова, которые могут сказываться на атмосфере. Я запретил ругательства, чтобы в команде была позитивная атмосфера».

Персоны: «Маслов сыграл в двух играх, ему нужно набирать форму. Он показал большую смелость. Я знаком с его игрой, видел, как он играл два-три года назад. <…> Мне приятно иметь в составе такого игрока, как Литвинов. Он всегда выкладывается больше чем на 100%. Я вижу его в полузащите: если поставим его на позицию центрального защитника, то можем потерять его важные качества. Могу ошибаться, но вижу его больше в центре поля.



Учитывая его желание, если его попросить, он может сыграть и в нападении, и в воротах. Мы должны найти для него конкретное место, чтобы он понимал, с кем бороться, чтобы была конкуренция. Быть в защите с тремя центральными защитниками — это одно, а с двумя — совсем другое».



Имидж: «Не готов сменить причёску, если «Спартак» выиграет Суперкубок. Очень мало людей с рыжими волосами. Если я вдруг подстригусь и у меня вырастут тёмные волосы — это будет катастрофа!»

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зиньковский: «Спартак» и дедушка, позиция и борщ

Антон рассказал, как его однажды не взяли в «Спартак», хотя он даже не успел доехать до просмотра: отказали, увидев, какого он роста. «Папа зашёл в кабинет, я из-под него так выглянул, и мне сказали: «Ниже метра 70». Вот и был весь просмотр. Сейчас по медосмотру вопросов не было никаких».

Теперь клуб пригласил его сам – по словам Зиньковского, первый контакт был в тот момент, когда произошла тренерская перестановка. «Мне позвонил агент, сказал, что есть «Спартак», есть ещё другой вариант. Я сказал: «Давайте посмотрим «Спартак» — и всё. Потом уже более детально переходили к обсуждению. Мне никто не звонил, только мой агент. Получается, что да: услышал, что интересуется «Спартак», и это стало основной мотивацией. До финансовой части вопроса даже не дошло», – рассказал он. И добавил: «Видел слова Заремы, что в последний раз так радовались трансферу Промеса. Это хорошо, что болельщики рады».



Когда Зиньковский переходил в «Спартак», были обсуждения, что за клуб он болеет с детства. Но Антон пояснил: «Я и не говорил так. Говорил, что дедушка всю жизнь болел за «Спартак», а я с ним часто футбол и смотрел – с 2005 по 2010 год. У нас всегда был футбол, всегда был «Спартак». Я радовался, когда команда побеждала. Самый памятный матч? У меня его не было. Если бы дедушка был жив, я бы спросил его, он рассказывал про многие памятные матчи, но я смотрел все матчи, мне было без разницы. Переживал, чтобы дедушке было круто, когда «Спартак» выигрывал, я радовался за него».

Адаптация: «Клуб принял хорошо. Новый главный тренер, новые требования: они немного другие, ведь у каждого специалиста всё по-разному. Пробуем играть в комбинационный футбол, стараемся наладить связи. Мы все привыкаем к его требованиям. Абаскаль эмоциональный: испанцы и итальянцы все такие. Он ещё довольно молод, но видно, что качественный тренер. Мне всё нравится».

Позиция: «Я могу сыграть и справа, и слева, может быть, и в центре. Пока больше используюсь на левом в фланге и в центре. У нас есть несколько схем, которые мы стараемся отрабатывать. Мы меняемся и с Квинси, и с другими ребятами. Думаю, разницы нет».



Соперничество: «Даже не почувствовал по тренировкам, кто для меня главный соперник. По идее, с Квинси мы играем на одной позиции, но мы нашли контакт, взаимодействуем на поле, коммуницируем. Всё в порядке. Он меня принял, хотя иностранец и должен быть немного в стороне. Но Квинси с командой, со мной вот познакомился. Всё хорошо».



Друг: «Больше всего общаюсь с Соболевым, потому что взаимодействовали в «Крыльях». С Квинси тоже — это вообще топ-игрок».

Суперкубок: «Не сказал бы, что «Зенит» непобедим и у нас нет шансов. Если говорить о чемпионате в целом, то ещё можно поспорить, но отдельный матч любая команда может выиграть. Что угодно может случиться. За счёт чего «Спартак» может победить «Зенит», посмотрим 9 июля».



Борщ: «Да, пробовал спартаковский борщ. Не лучше, чем мама готовит — мамин привычнее».