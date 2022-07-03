В списке самых высокооплачиваемых игроков мира изменения. Салах получил рекордный контракт

1 июля «Ливерпуль» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Мохамедом Салахом. Теперь зарплата форварда составляет рекордные £ 400 тыс. в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Эта зарплата превышает оклады звёздных футболистов лиги, включая форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Таким образом, Салах – четвёртый самый высокооплачиваемый игрок мира. А кто ещё входит в десятку лучших по зарплатам? Daily Mail приоткрыл завесу.

10. Роберт Левандовски, «Бавария», € 406 тыс. в неделю

По данным испанских СМИ, если Левандовски подпишет контракт с «Барселоной», то его зарплата упадёт до € 176 тыс. в неделю. Непонятно, чем закончатся переговоры между клубами, но сейчас ситуация следующая. Форвард хочет в «Барселону», каталонцы готовы его подписать, но «Бавария» не собирается расставаться с поляком. Впрочем, даже зарплату в € 406 тыс. в неделю Левандовски отрабатывает сполна – в сезоне-2021/2022 он продемонстрировал убийственную статистику для 33 лет (46 матчей, 55 голов, семь передач).

Роберт Левандовски Фото: DeFodi Images via Getty Images

9. Антуан Гризманн, «Атлетико», € 413 тыс. в неделю

Гризманн такой статистикой, как Левандовски, похвастаться не может. Он стал четвёртым снайпером «Атлетико» в ушедшем сезоне (восемь голов в 35 матчах). Впрочем, с результативностью были проблемы не только у француза. Лучшие бомбардиры «Атлетико» Луис Суарес и Анхель Корреа забили по 13 мячей. Поправить статистику экс-форвард «Барселоны» сможет в новом сезоне: он остаётся в Мадриде ещё на один год аренды.

7-8. Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед», € 435 тыс. в неделю

Несмотря на 57 пропущенных голов. вопросов по сезону к де Хеа нет. Да, вратарь должен выручать, но и защитники должны играть слаженно. Испанец отдувался за всю оборону, хотя казалось, что её у «красных дьяволов» не было совсем. Удивительно, как это де Хеа вообще сыграл целых восемь матчей «на ноль». Если бы не 31-летний вратарь и 37-летний португалец, «МЮ» оказался бы во второй части таблицы. Контракт де Хеа истекает через год. Интересно, останется ли вратарь в Манчестере? Скорее всего, ему хочется побороться за трофей Лиги чемпионов.

7-8. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», € 435 тыс. в неделю

Холанду только предстоит себя показать. В Англии от норвежца ждут 20+ голов за сезон. За два года в Германии ему удалось достичь этой цифры. Эрлинг связан с «Манчестер Сити» пятилетним контрактом. Ожидается, что он станет главной действующей силой атаки «горожан». Партнёры в лице Де Брёйне, Бернарду Силвы, Рахима Стерлинга, Джека Грилиша и Рияда Мареза должны ему помочь. Кроме того, у Холанда практически не будет никакой конкуренции – Габриэл Жезус подпишет контракт с «Арсеналом».

Эрлинг Холанд Фото: Manchester City FC via Getty Images

5-6. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити», € 446 тыс. в неделю

Впервые с сезона-2012/2013 Де Брёйне забил больше, чем сделал голевых передач за один розыгрыш. Возможно, это связано с тем, что Хосеп Гвардиола всё чаще использует схему с ложной девяткой. Какое будет взаимодействие между бельгийцем и Холандом – узнаем в августе. А пока констатируем тот факт, что Кевин переместился с 10-го места на четвёртое в истории бомбардиров «Ман Сити» и сыграл более 300 матчей за клуб.

5-6. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед», € 446 тыс. в неделю

Форвард «МЮ» стал третьим бомбардиром чемпионата Англии в сезоне-2021/2022. Кроме того, Роналду в одиночку пытался дотащить «красных дьяволов» до финала Лиги чемпионов. Учитывая тот объём работы, который португалец проделывает в 37 лет, он свои деньги отрабатывает сполна. У Роналду остался один год по контракту с «Манчестер Юнайтед», соглашение предусматривает опцию продления ещё на один год.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

4. Мохамед Салах, «Ливерпуль», € 464 тыс. в неделю

Благодаря уходу Садио Мане «Ливерпуль» мог выписать большой чек египтянину. Салах держит планку результативности и в 51 матче оформил 31+16 по системе «гол + пас». Вместо Мане в атаке с Мохамедом будет играть Давид Нуньес из «Бенфики». За него «Ливерпуль» выложил € 75 млн. Что касается Салаха, то ему как самому высокооплачиваемому игроку АПЛ теперь нужно выиграть второе чемпионство с «Ливерпулем». Если это произойдёт, то команда Юргена Клоппа сравняется с «Манчестер Юнайтед» по победам в АПЛ (будет по 20).

3. Неймар, «ПСЖ», € 703 тыс. в неделю

К Неймару есть вопросы. Бразилец пропускает много матчей каждый сезон. Игроку с такой зарплатой это непозволительно, и боссы клуба уже хотят избавиться от бразильца. В минувшем сезоне он пропустил 22 матча «ПСЖ» и забил 13 голов в 28 играх во всех турнирах. Если главные звёзды проводят около 50 матчей за сезон, то Неймар едва перешагивает порог в 30 игр: сезон-2017/2018 (30 матчей), сезон-2018/2019 (28), сезон-2019/2020 (27), сезон-2020/2021 (31), сезон-2021/2022 (28).

Неймар Фото: Corbis via Getty Images

2. Лионель Месси, «ПСЖ», € 1 млн, 114 тыс. в неделю

Замечание: Месси сократили зарплату после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ», но она всё равно выглядит ошеломляющей. Несмотря на 15 результативных передач в Лиге 1, первый сезон в Париже стал для аргентинца провальным. Впервые с сезона-2007/2008 Месси набрал в среднем меньше очка за игру. Кроме того, он забил всего шесть голов в 26 матчах чемпионата Франции – это 44-е место в списке бомбардиров.

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ», € 1 млн, 160 тыс. в неделю

Мбаппе возглавил рейтинг благодаря новому трёхлетнему контракту. 23-летний форвард выбрал гигантскую зарплату вместо трансфера в «Реал». Конечно, француз демонстрирует отличную статистику как в национальных турнирах, так и в Лиге чемпионов, однако владельцам «ПСЖ» хотелось бы видеть, чтобы Мбаппе помог клубу осуществить главную мечту. Не зря же они сделали его самым высокооплачиваемым игроком планеты. А в целом на зарплаты Месси, Мбаппе и Неймара «ПСЖ» тратит € 152 млн в год.